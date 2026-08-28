وحدت امت اسلامی سلاحی قدرتمند در برابر استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدیلائینی در خطبههای نماز جمعه ساری، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: خداوند دو نعمت بسیار بزرگ، پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)، را به ما عطا کرده است و باید به خاطر هدایت الهی و قرار گرفتن در مسیر اسلام و مکتب اهلبیت(ع) شکرگزار باشیم.
وی با اشاره به نامگذاری هفته وحدت افزود: این هفته فرصت مناسبی برای توجه بیشتر به مسئله وحدت، اخلاق و مهرورزی است و جامعه اسلامی باید با الگوگیری از اخلاق پیامبر اکرم(ص) و سیره اهلبیت(ع)، حسن خلق و روابط صمیمانه میان مردم را تقویت کند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) بیان کرد: امام صادق(ع) فرمودند صدقهای را به شما معرفی میکنم که خداوند آن را دوست دارد و آن اصلاح بین مردم هنگامی است که میان آنها فساد و اختلاف ایجاد شده باشد و نزدیک کردن افراد به یکدیگر زمانی که از هم دور شدهاند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با تأکید بر ضرورت گسترش اخلاق و مهرورزی در جامعه گفت: امروز که میلاد رئیس مکتب و رئیس مذهب است، باید از پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) درس اخلاق بگیریم و در روابط اجتماعی، حسن خلق و مهرورزی را مورد توجه قرار دهیم.
آیتالله محمدیلائینی با اشاره به سالروز شهادت رئیسعلی دلواری در ۱۲ شهریور و روز مبارزه با استعمار انگلیس، گفت: یکی از ویژگیهای سیاست انگلیس ایجاد اختلاف و تفرقه و سپس حکومت کردن است. سیاستهای استعماری همواره تلاش کردهاند مردم را از یکدیگر جدا کنند تا در برابر ظلم و استکبار متحد نشوند.
ضرورت توجه همزمان به عمران و ارزشهای فرهنگی
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت، از خدمات دولت و مسئولان در کشور و استان قدردانی کرد و گفت: طرحهای نیمهتمامی که پس از سالها به بهرهبرداری میرسند، موجب تقویت امید مردم و آبروی نظام هستند و از تلاش مسئولان در این زمینه تشکر میکنیم.
نماینده ولیفقیه در مازندران با بیان اینکه مدیریت استان نباید تنها به عمران، آبادانی و مسائل اقتصادی محدود شود، تصریح کرد: عمران و آبادانی و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی لازم است، اما در کنار این مسائل باید ارزشهایی که جامعه برای آنها انقلاب کرده و خون داده است نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی ادامه داد: مسئله نماز، ولایتمداری، حجاب و عفاف و دیگر ارزشهای اخلاقی و دینی از جمله سفارشهای شهداست. جامعهای که فقط بعد مادی آن مورد توجه قرار گیرد، اما در بعد ارزشی دچار ضعف شود، جامعه اسلامی مطلوب نیست.
آیتالله محمدیلائینی خطاب به مسئولان استان خواستار تقویت حضور مدیران در میان مردم شد و گفت: انتظار داریم مسئولان و مدیران ارشد استانی و شهرستانی حضور پررنگتری در نمازهای جمعه و تجمعات مردمی داشته باشند. وقتی مردم حضور مدیران و مسئولان را در کنار خود ببینند، احساس دلگرمی بیشتری خواهند داشت.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبه مردم در حوزه حجاب و عفاف، اظهار کرد: مطالبه خواهران عزیزی که دغدغه حجاب دارند، مطالبهای بحق است و ما نیز موضع این بانوان و جامعه انقلابی را در رابطه با حجاب و عفاف و نارضایتی از ناهنجاریهای این حوزه تأیید میکنیم.
سیاست تفرقهافکنی دشمنان در برابر وحدت ملتها شکست میخورد
نماینده ولیفقیه در مازندران در ادامه با اشاره به عوامل ایجاد تفرقه گفت: شیطان، هوای نفس و سخنان نادرست از عوامل ایجاد اختلاف هستند و در کنار این عوامل، سیاستهای فرعونی، استکباری و استعماری نیز همواره برای ایجاد تفرقه میان مردم تلاش کردهاند.
آیتالله محمدیلائینی با بیان اینکه دشمنان از وحدت ملتها هراس دارند، تصریح کرد: وحدت ملت و مردم سلاحی بسیار مهم و برای دشمن خطرناکتر از بسیاری از سلاحهای جدید و مدرن است. دشمنان میخواهند ملتها متحد نشوند تا بتوانند سیاستهای خود را بر آنها تحمیل کنند.
وی ادامه داد: به برکت بیداری ملت ایران و انقلاب اسلامی، ملتها به اهمیت وحدت پی بردهاند. امروز ملت ایران و کشور ایران به برکت ولایت از وحدت، یکپارچگی و انسجام برخوردار است و جبهه مقاومت نیز به وحدت و انسجام بیشتری رسیده است.
نماینده ولیفقیه در مازندران خاطرنشان کرد: امروز امت اسلام نیز به برکت بیداری، در مسیر شکلگیری امت واحده و متحد حرکت میکند و مستضعفان و مظلومان عالم نیز در برابر جبهه استکبار در حال اتحاد هستند.
وی گفت: ملت ایران، جبهه مقاومت، امت اسلامی و جامعه مستضعفان و محرومان با سلاح وحدت و انسجام مجهز شدهاند و با این سلاح قطعاً مستکبران عالم و در رأس آنها آمریکا را از قدرت پوشالی پایین خواهند آورد.
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