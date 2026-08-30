به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه یکشنبه در گفتوگوی ویژه خبری شبکه لرستان، اظهار داشت: طول مسیر راهآهن دورود - خرمآباد و خرمآباد - بروجرد حدود ۱۴۰ کیلومتر است و تکمیل این پروژه با قیمتهای روز به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وی افزود: طرحهای بزرگ و ماندگار یکشبه اجرا نمیشوند، اما رویکرد مدیریت استان بر این است که با پیگیری مستمر و جذب اعتبارات موردنیاز، روند اجرای پروژههای مهم و زیربنایی لرستان شتاب بگیرد.
استاندار لرستان، ادامه داد: در دو سال گذشته دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه راهآهن جذب شده و تاکنون بیش از سه هزار میلیارد تومان عملیات اجرایی در این طرح انجام شده است.
شاهرخی با اشاره به فعالیت جبهههای متعدد کاری در مسیر راهآهن، گفت: در مقاطعی عملیات اجرایی پروژه در حدود ۳۰ جبهه کاری همزمان دنبال شده و اکنون نیز پیمانکاران در بخشهای مختلف مسیر مشغول فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه چندین تونل و پل بزرگ در مسیر راهآهن در حال اجرا است، تصریح کرد: یکی از طولانیترین تونلهای این مسیر نیز هماکنون در دست اجرا است و روند احداث پلهای بزرگ در نقاط مختلف مسیر ادامه دارد.
استاندار لرستان با تأکید بر اهمیت این پروژه در توسعه زیرساختهای استان، گفت: راهآهن لرستان بخشی از کریدور ریلی غرب کشور است که در نهایت حدود هزار کیلومتر مسیر ریلی را شامل میشود و سهم لرستان از این کریدور حدود ۱۴۰ کیلومتر است.
شاهرخی، اظهار کرد: تلاش میکنیم با جلب نظر دولت و تأمین اعتبارات بیشتر، منابع موردنیاز این پروژه افزایش یابد و امیدواریم شرایط کشور بهگونهای فراهم شود که امکان تأمین چند هزار میلیارد تومان اعتبار در سال برای تسریع در اجرای راهآهن لرستان فراهم شود.
وی، راهآهن را یکی از زیرساختهای اساسی برای توسعه اقتصادی لرستان دانست و افزود: تکمیل این مسیر میتواند دسترسی استان به شبکه ریلی کشور را تقویت کرده و زمینه را برای توسعه حملونقل، سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی فراهم کند.
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