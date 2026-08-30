رئیس کل دادگستری استان بوشهر: ۱۴۰ سند در بردخون تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت اجرای طرح حدنگاری و تعیین تکلیف اسناد مالکیت اراضی و املاک اظهار کرد: تکمیل حدنگاری و تثبیت مالکیت از اولویت‌های مهم مجموعه قضایی و ثبتی استان است و اجرای این طرح می‌تواند علاوه بر ساماندهی وضعیت مالکیت، بخش قابل‌توجهی از مراجعات مردم به ادارات ثبت را کاهش دهد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اجرای عملیات میدانی حدنگاری در مناطق مختلف استان افزود: با همکاری بخشداران، شوراها و دهیاران، بخشی از فرآیند نقشه‌برداری و کارشناسی در محل انجام می‌شود تا مردم برای پیگیری امور ثبتی خود ناچار به مراجعات متعدد نباشند.

مهرانگیز با اشاره به تعیین تکلیف حدود ۱۴۰ مورد سند در بخش بردخون گفت: این موارد شامل اسناد دفترچه‌ای و همچنین اراضی و املاکی بود که تاکنون سند مالکیت نداشتند و مراحل نقشه‌برداری و کارشناسی آنها در محل انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: برای تعیین تکلیف این ۱۴۰ سند، مجموعه ثبت اسناد به‌صورت مستقیم وارد عمل شد و این فرآیند به‌صورت رایگان برای مردم انجام گرفت تا ضمن تسریع در امور، از مراجعات مردم به شهرستان و مشکلات و خطرات ناشی از رفت‌وآمد جلوگیری شود.

مهرانگیز همچنین بر ضرورت تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد مالکیت تک‌برگ تأکید کرد و از مالکان خواست برای تعیین تکلیف و به‌روزرسانی اسناد مالکیت خود اقدام کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا بیان کرد: افرادی که نسبت به اراضی و املاک فاقد سند رسمی، ادعای مالکیت دارند باید از ظرفیت قانونی ایجادشده برای ثبت و پیگیری ادعای خود استفاده کنند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: موضوع مالکیت اراضی و املاک، چه در حوزه مسکونی و چه در بخش اراضی زراعی، از مسائل مهم و اساسی مردم است و مجموعه ثبت اسناد و املاک استان آمادگی دارد با حضور میدانی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، در مسیر تعیین تکلیف این املاک و تثبیت مالکیت مردم در کنار آنان باشد.