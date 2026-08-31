به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود قاسمی، رئیس بیست و ششمین کنگره بین‌المللی تازه‌های قلب و عروق، افزود: امسال در حالی به استقبال بیست‌ و ششمین کنگره می‌رویم که بیماری‌های قلبی‌ عروقی در حال تغییرند.

فلوشیپ اینترونشنال قلب و عروق ادامه داد: تلاطم‌های اقتصادی و بحران‌ها، پدیده‌ای به نام ترومای قلبیِ جمعی را پدید آورده‌اند؛ جایی که استرس بقا، جایگزین سبک زندگی سالم شده است.

قاسمی گفت: در شرایطی که فشارهای مالی، دسترسی عادلانه به سلامت را دشوار می‌کند، وظیفه ما در این رویداد علمی، فراتر از بررسی داروهای جدید، یافتن راهکارهایی برای صیانت از قلبِ جامعه در میانه این بحران‌های همه‌جانبه و استرس‌های فرساینده است.

سهم سلامت در سبد هزینه خانوار کوچک شده است

وی افزود: درمانِ قلبی که زیر بارِ بحران‌های اقتصادی و تروماهای جمعی، آسیب دیده، نیازمند نگاهی فراتر از مداخلات بالینی و تدوین «پروتکل‌های جامع حمایتی» است. در روزگاری که فشار مالی، سهم سلامت در سبد هزینه خانوار را، کوچک کرده، مسئولیت نهادهای بهداشت و درمان، دولت و سیاست گذاران، تضمین دسترسی عادلانه به خدمات حیاتی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی است. امروز، تعامل بین بخش بهداشت و ساختارهای اقتصادی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتِ حیاتی برای پیشگیری از فروپاشی سلامت عمومی است.

رئیس کنگره تازه‌های قلب و عروق، تأکید کرد: راهکار درمان در جامعه‌ای استرس‌زده، ترکیبی از تشخیص زودهنگام بیماری و تحقق «عدالت در توزیع منابع سلامت» است. در چنین بستری، رسالت نظام بهداشت و درمان، فراتر از مداخلات بالینی، ارتقای آگاهی عمومی و تقویت تاب‌آوری جامعه در برابر فشارهای محیطی و کاهش ریسک‌فاکتورهای معیشتی است.

قاسمی گفت: ما معتقدیم روش‌های نوین درمانی، فناوری‌های پیشرفته و هوش مصنوعی باید در خدمت کاهش هزینه‌های درمان قرار گیرند تا هیچ قلبی به دلیل مضیقه مالی، از حق تپیدن محروم نماند.

مهندسی مجدد چرخه تشخیص تا درمان

وی افزود: کنگره امسال، تلاشی در راستای مهندسی مجدد چرخه تشخیص تا درمان است. هسته‌ مرکزی برنامه‌های علمی بیست و ششمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق، با مشارکت اساتید برجسته گروه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی قلب و عروق شامل اینترونشنال کاردیولوژی، الکتروفیزیولوژی، اکوکاردیوگرافی، آندوواسکولار و پریفرال، نارسایی قلب، بیماری‌های داخلی و رشته‌های وابسته ،بر پایه پانل‌های تخصصی تعاملی و چالشی و سمپوزیوم‌های هدفمند شکل گرفته است تا فضای نقد و تحلیل، جایگزین انتقال یک‌طرفه‌ دانش گردد.

قاسمی ادامه داد: این رویداد، فضایی پویا برای هم‌افزایی علمی است که در آن متخصصان در پانل‌های تخصصیِ شبکه‌ مراکز استان‌ها، در کنار اساتید برجسته‌ سراسر کشور و جهان، گردهم می‌آیند تا در قالب یک "اتاق فکرِ عملیاتی"، بر اساس آخرین یافته‌های پژوهشی به تبادل تجربیات خود پرداخته و استانداردهای مراقبتی را بازنگری کنند.

همگام شدن با دستاوردهای نوین

مسعود اسلامی، دبیر علمی انجمن آترواسکلروز ایران گفت: بیست ‌و ششمین کنگره بین‌المللی تازه‌های قلب و عروق با نگاهی ویژه به تحولات دیجیتال و هوش مصنوعی در کاردیولوژی، بستری پویا برای تبادل دانش در حوزه‌های اینترونشنال کاردیولوژِی ، الکتروفیزیولوژِی، اکوکاردیوگرافی، آندواسکولاروپریفرال، نارسایی قلب،جنرال کاردیولوژِی، بیماری های داخلی و رشته های وابسته فراهم می آورد.

دبیر علمی کنگره افزود: هدف ما در این دوره، همگام شدن با دستاوردهای نوین علمی و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته در تصویربرداری، تشخیص و درمان بیماری های قلب و عروق است. از سویی دیگر، نگاه ما به قلب باید از دریچه‌ چالش‌های معاصر باشد چرا که تنش‌های ژئوپلیتیک و سایه سنگین وقایع اخیر در منطقه و جهان، فراتر از آسیب‌های جسمی، «اپیدمی خاموشِ» استرس‌های تروماتیک و اضطراب‌های مزمن را به همراه آورده است. این شرایط نه تنها ریتم قلب و سلامت عروق جامعه را هدف قرار داده، بلکه تعاریف کلاسیک ریسک‌فاکتورهای قلبی را نیز دگرگون کرده است. امروز، "تروماهای جمعی" و "ناامنی روانی" به محرک‌های بیولوژیکی مخربی تبدیل شده‌اند که به اندازه چربی خون و فشار خون در بروز سکته‌های زودرس و آریتمی‌های کشنده نقش ایفا می‌کنند.

فلوشیب اینترونشنال الکتروفیزیولوژی و پیس میکر، گفت: ما معتقدیم رسالت یک متخصص قلب در دنیای امروز، تنها ترمیم دریچه‌ها و باز کردن رگ‌ها نیست؛ بلکه درک پیوند عمیق میان تپش‌های قلب و آرامشِ روانِ جامعه‌ای است که از میان طوفان‌های سهمگین عبور کرده است.

وی افزود: در این دوره کنگره تازه های قلب و عروق، میزبان پانل‌های علمی خواهیم بود که به تحلیل اثرات مستقیم تنش‌های محیطی و جامعه بر فیزیولوژی قلب می‌پردازند.

دبیر علمی کنگره گفت: کنگره بیست‌وششم مطابق هر سال میزبانِ گسترده‌ مقالات علمی در دو بخش تخصصی پزشکی و پرستاری است. این بخش با هدف تشویق اشتراک‌گذاری یافته‌های نوین محققان کشور، فرصتی را فراهم آورده تا برترین مقالات در قالب ارائه‌های شفاهی و پوستر به اشتراک گذاشته شوند.

گردهمایی ۵۰۰۰ نفر از نخبگان قلب و عروق

مژده مزیدی، دبیر اجرایی کنگره نیز گفت: کنگره تازه های قلب و عروق ، بزرگ‌ترین گردهمایی تخصصی قلب و عروق کشور و بیست‌وششمین فصل از روایتی ماندگار در عرصه آموزش، پژوهش و تبادل دانش قلب و عروق است.

وی افزود: این رویداد، امسال با شعار «با قلبمان، به آینده برویم»، دانش را با انسانیت پیوند زده، تا در مسیر پیشگیری و درمان، تکیه‌گاهی امیدوار برای بیماران باشیم و گامی استوار به سوی تعالی دانش قلب و عروق، و سلامت جامعه برداریم.

مزیدی ادامه داد: کنگره امسال با میزبانی بیش از ۵۰۰۰ نفر از نخبگان جامعه قلب و عروق و رشته‌های وابسته شامل جراحان، فوق‌تخصص‌ها، رزیدنت‌ها و پرستاران ویژه قلب، پیوندی استوار میان دانش ایران و جهان برقرار می‌سازد.

وی افزود: در این رویداد، با حضورآنلاین سخنرانان برجسته از سراسر جهان، تازه‌ترین دستاوردهای پژوهشی، فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی و تجربیات بالینی در فضایی پویا ارائه و به بحث و تبادل نظر گذاشته می‌شود تا بستری مؤثر برای ارتقای دانش، توسعه همکاری‌های علمی و بهبود کیفیت خدمات سلامت فراهم شود.

مزیدی گفت: بیست و ششمین کنگره بین‌المللی تازه‌های قلب و عروق، دارای ۲۰ امتیاز بازآموزی برای پزشکان و ۱۵ امتیاز برای پرستاران است.