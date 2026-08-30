۵۲ طرح و پروژه عمرانی در هرسین افتتاح و عملیات اجرایی آنها آغاز شد

جهانبخش حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، ۵۲ طرح و پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان در شهرستان هرسین افتتاح، بهره‌برداری یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

وی افزود: این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف و با هدف توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات در مناطق شهری و روستایی شهرستان اجرا شده‌اند.

فرماندار هرسین با اشاره به برخی از حوزه‌های اجرای این پروژه‌ها گفت: آبرسانی روستایی، بهداشت و درمان، کشاورزی و آبیاری نوین، راه و راهداری، ورزش، باغداری، آبخیزداری و طرح‌های هادی روستایی از جمله حوزه‌های اجرای این طرح‌ها است.

حیدری ادامه داد: برق‌رسانی به طرح نهضت ملی مسکن، نوسازی شبکه برق روستایی و تجهیز روستاهای شهرستان به دوربین‌های پایش نیز از دیگر طرح‌هایی است که در هفته دولت افتتاح شده یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها در بخش‌های مختلف شهرستان هرسین، گامی در راستای توسعه زیرساخت‌ها، بهبود خدمات عمومی و ارتقای کیفیت زندگی مردم این شهرستان به شمار می‌رود.