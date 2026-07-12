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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۲۵

فرماندار دشتی: تکمیل پروژه مسکن محرومان بحیری تسریع شود

فرماندار دشتی: تکمیل پروژه مسکن محرومان بحیری تسریع شود

بوشهر- فرماندار دشتی بر تسریع در تکمیل پروژه ۱۰ واحدی مسکن محرومان روستای بحیری تأکید کرد و خواستار همکاری همه دستگاه‌های خدمات‌رسان برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این واحدها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح یکشنبه در بازدید از پروژه ۱۰ واحدی مسکن محرومان روستای بحیری با قدردانی از مشارکت و اقدامات مجموعه بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در احداث و واگذاری این واحدها به اقشار کم‌درآمد اظهار کرد: تأمین مسکن برای خانواده‌های نیازمند از برنامه‌های مهم دولت چهاردهم در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است و اجرای این‌گونه طرح‌ها نقش مؤثری در ارتقای رفاه اجتماعی دارد.

وی افزود: تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برای تکمیل زیرساخت‌های این پروژه ضروری است و انتظار می‌رود همه دستگاه‌های مسئول در ارائه خدمات مورد نیاز همکاری لازم را داشته باشند.

فرماندار دشتی با اشاره به یکی از مشکلات موجود در این پروژه گفت: توسعه شبکه آب و تأمین زیرساخت‌های آبرسانی از مهم‌ترین نیازهای این واحدهای مسکونی است که باید در اولویت قرار گیرد.

فرماندار دشتی: تکمیل پروژه مسکن محرومان بحیری تسریع شود

مقاتلی تأکید کرد: دستگاه‌های متولی با همکاری اداره آب و فاضلاب شهرستان، اقدامات لازم را برای توسعه شبکه آب انجام دهند تا این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و زمینه اسکان و بهره‌مندی خانواده‌های مشمول از این واحدها فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریتی شهرستان برگرفته از نگاه حمایتی دولت وفاق ملی با جدیت پیگیر رفع موانع و تکمیل زیرساخت‌های پروژه‌های حمایتی خواهد بود تا خدمات دولت در سریع‌ترین زمان ممکن به جامعه هدف ارائه شود.

کد مطلب 6885437

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