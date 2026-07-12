فرماندار دشتی: تکمیل پروژه مسکن محرومان بحیری تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح یکشنبه در بازدید از پروژه ۱۰ واحدی مسکن محرومان روستای بحیری با قدردانی از مشارکت و اقدامات مجموعه بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در احداث و واگذاری این واحدها به اقشار کم‌درآمد اظهار کرد: تأمین مسکن برای خانواده‌های نیازمند از برنامه‌های مهم دولت چهاردهم در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است و اجرای این‌گونه طرح‌ها نقش مؤثری در ارتقای رفاه اجتماعی دارد.

وی افزود: تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برای تکمیل زیرساخت‌های این پروژه ضروری است و انتظار می‌رود همه دستگاه‌های مسئول در ارائه خدمات مورد نیاز همکاری لازم را داشته باشند.

فرماندار دشتی با اشاره به یکی از مشکلات موجود در این پروژه گفت: توسعه شبکه آب و تأمین زیرساخت‌های آبرسانی از مهم‌ترین نیازهای این واحدهای مسکونی است که باید در اولویت قرار گیرد.

مقاتلی تأکید کرد: دستگاه‌های متولی با همکاری اداره آب و فاضلاب شهرستان، اقدامات لازم را برای توسعه شبکه آب انجام دهند تا این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و زمینه اسکان و بهره‌مندی خانواده‌های مشمول از این واحدها فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریتی شهرستان برگرفته از نگاه حمایتی دولت وفاق ملی با جدیت پیگیر رفع موانع و تکمیل زیرساخت‌های پروژه‌های حمایتی خواهد بود تا خدمات دولت در سریع‌ترین زمان ممکن به جامعه هدف ارائه شود.