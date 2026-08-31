به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح دوشنبه در نشست دبیرخانه بزرگداشت شهید رئیسعلی دلواری گفت: رئیسعلی دلواری تنها یک شخصیت متعلق به استان بوشهر یا حتی ایران نیست، بلکه شخصیتی جهانی و الگویی برجسته در مبارزات ضد استعماری است که با مقاومت خود، مکتبی ماندگار در تاریخ ایجاد کرد.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهید رئیسعلی دلواری و همرزمانش، از تلاش دستاندرکاران برگزاری مراسم بزرگداشت این شهید والامقام قدردانی کرد و با بیان اینکه دلوار، سرزمین مقاومت، بیداری و استکبارستیزی است، اظهار کرد: اگر در جغرافیای ایران بخواهیم منطقهای را نشان دهیم که سابقهای مستمر در مبارزات ضد استعماری داشته باشد، بدون تردید دلوار یکی از برجستهترین نمونهها است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر افزود: دلوار در طول تاریخ خود، همواره مرکز و کانون مبارزه با استعمار بوده و مجاهدان این منطقه علاوه بر دفاع از جغرافیای خود، در برابر تهاجم بیگانگان به دیگر مناطق نیز به یاری مبارزان میشتافتند.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به نقش مجاهدان دلوار در رویدادهای مختلف تاریخی تصریح کرد: در جریان مشروطیت، تهاجمهای انگلیس به بوشهر و دیگر عرصههای مبارزه، هر جا که ایران و استان بوشهر نیازمند مقاومت بود، دلوار و دلواریها در خط مقدم دفاع از اسلام و ایران حضور داشتند.
وی شهید رئیسعلی دلواری را همچون خورشیدی در میان شخصیتهای مجاهد و بزرگ جبهه مقاومت جنوب توصیف کرد و گفت: این شهید بزرگوار دارای بصیرت، غیرت، شجاعت، دیانت و روحیه وطندوستی بود و در شرایطی در برابر دشمن ایستاد که دولت مرکزی قاجار به دلیل ضعفهای سیاسی، اقتصادی و دفاعی، توان حمایت مؤثر از جبهه مقاومت را نداشت.
امام جمعه بوشهر بیان کرد: انگلیس به عنوان قدرت بزرگ دریایی آن زمان، با تمام توان برای تصرف بوشهر و دلوار وارد میدان شد و حتی با تهدید به نابودی دلوار و نخلستانهای منطقه تلاش کرد مقاومت مردم را در هم بشکند، اما مردم و رزمندگان این منطقه با صلابت اعلام کردند که «جان میدهیم و خانه و خانواده میدهیم، اما سرزمین نمیدهیم».
وی ادامه داد: این روحیه بعدها به شعاری برای ملت ایران تبدیل شد و نشان داد که ایرانی برای دفاع از سرزمین خود حاضر است جان بدهد، اما تسلیم دشمن نشود.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به اسناد تاریخی مربوط به مبارزات رئیسعلی دلواری گفت: در اسنادی که مورد بررسی قرار گرفته، مشخص است دشمن برای متوقف کردن این مجاهد بزرگ، طرحهای مختلفی از جمله تطمیع، تهدید و نفوذ را اجرا کرد.
وی اظهار کرد: انگلیسیها به رئیسعلی دلواری پیشنهاد کردند در ازای دریافت ۴۰ هزار روپیه، بیطرفی خود را اعلام کند، اما رئیسعلی با صراحت اعلام کرد که چگونه میتواند در شرایطی که کشورش در خطر است، بیطرف باشد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر افزود: پس از ناکامی در تطمیع، تهدید را در دستور کار قرار دادند و حکمرانان وابسته و همچنین نمایندگان انگلیس، رئیسعلی را تحت فشار قرار دادند، اما او حتی یک قدم از مسیر مقاومت عقبنشینی نکرد.
وی ادامه داد: دشمن در مرحله بعد تلاش کرد با نفوذ افراد در اطراف رئیسعلی، او را کنترل کند، اما گزارشهای برجایمانده از نیروهای انگلیسی نشان میدهد که آنها نیز به این نتیجه رسیده بودند که رئیسعلی دلواری شخصیتی غیرقابل کنترل است.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به شخصیت برجسته شهید رئیسعلی دلواری اظهار کرد: شخصیت رئیسعلی دلواری از تراز استانی، منطقهای و حتی ملی عبور کرده و امروز باید از او به عنوان یک شخصیت برجسته در تاریخ مبارزات ضد استعماری جهان یاد کرد.
وی گفت: در بررسی تاریخ مبارزات ضد استعماری جهان، نام رئیسعلی دلواری به عنوان یکی از چهرههای برجسته مبارزه با استعمار در قرن نوزدهم و بیستم مطرح است.
امام جمعه بوشهر خاطرنشان کرد: مقاومت رئیسعلی دلواری و جبهه مقاومت جنوب موجب شد انگلیسیها نتوانند به اهداف خود برای نفوذ از بوشهر به مرکز ایران دست یابند.
وی افزود: دشمن قصد داشت از طریق بوشهر به مناطق مرکزی ایران دست پیدا کند، اما رئیسعلی دلواری و مجاهدان جنوب، آنها را متوقف کردند و این یکی از بزرگترین دستاوردهای مقاومت مردم این منطقه بود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به ادامه مبارزات مجاهدان جنوب پس از شهادت رئیسعلی دلواری گفت: پس از شهادت این مبارز بزرگ، یاران و همرزمانش راه او را ادامه دادند و اجازه ندادند دشمن به آسانی به اهداف خود دست پیدا کند.
وی با اشاره به مقاومت مجاهدان جنوب در برابر نیروهای انگلیسی بیان کرد: این مبارزات نشان داد که مکتب رئیسعلی دلواری با شهادت او پایان نیافت، بلکه به یک جریان مستمر مقاومت تبدیل شد.
آیتالله صفایی بوشهری ادامه داد: مقاومت مردم جنوب به اندازهای قدرتمند بود که نیروهای انگلیسی در مواردی با شکست و ناکامی روبهرو شدند و حتی برخی از مقامات این کشور به اسارت نیروهای مقاومت درآمدند.
وی افزود: این رویدادها نشاندهنده قدرت، انسجام و روحیه مقاومت مردم جنوب ایران بود؛ مردمی که اجازه ندادند قدرت بزرگ آن زمان به اهداف خود دست پیدا کند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر تأکید کرد: رئیسعلی دلواری تنها در برابر تجاوز انگلیس مقاومت نکرد، بلکه یک مکتب، گفتمان و جریان مبارزات ضد استعماری ایجاد کرد.
وی افزود: بصیرت، شجاعت، دیانت، وطندوستی، غیرت اسلامی و ملی و همچنین توانمندی در مدیریت نظامی، از مهمترین ویژگیهایی بود که این شهید بزرگ را به شخصیتی ماندگار در تاریخ تبدیل کرد.
مبارزه با استعمار در استان بوشهر به یک فرهنگ تبدیل شده است
آیتالله صفایی بوشهری با بیان اینکه مبارزه با استعمار در استان بوشهر به یک فرهنگ تبدیل شده است، گفت: ممکن است همه استانهای کشور در برهههایی از تاریخ در مبارزات ضد استعماری نقش داشته باشند، اما در استان بوشهر، مبارزه با استعمار به یک فرهنگ تاریخی تبدیل شده است.
وی اظهار کرد: مردم استان بوشهر قرنهاست در برابر استعمارگران ایستادگی کردهاند و از دوره حمله پرتغالیها تاکنون، این خط مقاومت در این سرزمین استمرار داشته است.
امام جمعه بوشهر ادامه داد: مبارزات ضد استعماری مردم استان بوشهر به رئیسعلی دلواری محدود نمیشود و این مسیر در دورههای مختلف تاریخ استمرار داشته است.
وی با اشاره به رشادتهای نادر مهدوی و دیگر رزمندگان استان بوشهر اظهار کرد: این حماسهها نشان میدهد که مکتب مقاومت رئیسعلی دلواری همچنان در میان مردم این استان زنده و الهامبخش است.
آیتالله صفایی بوشهری گفت: مردم استان بوشهر، مردمانی مرزدار، مؤمن، متدین، شجاع، ولایتمدار و جانبرکف برای حفظ اسلام و میهن هستند و همین ویژگیها سبب شده است این استان جایگاهی ویژه در تاریخ مقاومت ایران داشته باشد.
وی با اشاره به پژوهشهای خود در زمینه نهضت مقاومت جنوب گفت: دشمنان و متجاوزان نیز در اسناد تاریخی خود به قدرت مقاومت مردم بوشهر و دلوار اعتراف کردهاند و اذعان داشتهاند که در کمتر نقطهای از جهان به اندازه این منطقه با مقاومت، تلفات و ناکامی مواجه شدهاند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر گفت: مجموعهای از دیانت مردم، نقش علما و بزرگان و رشادت سرداران و مجاهدانی همچون رئیسعلی دلواری، حماسهای بزرگ در تاریخ این استان ایجاد کرده است.
وی افزود: به همین دلیل، بوشهر به عنوان پایتخت مقاومت و مبارزات ضد استعماری شناخته میشود و این جایگاه یک ظرفیت بزرگ تاریخی و فرهنگی برای استان است.
آیتالله صفایی بوشهری با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به معرفی شخصیت رئیسعلی دلواری تصریح کرد: اگر چنین شخصیتی متعلق به برخی کشورهای دیگر بود، بدون تردید برای معرفی آن سرمایهگذاری گستردهای انجام میشد.
وی افزود: هر هزینهای که برای معرفی نام و مکتب رئیسعلی دلواری انجام شود، هزینه نیست بلکه سرمایهگذاری فرهنگی و تاریخی است.
امام جمعه بوشهر با اشاره به نامگذاری ۱۲ شهریور در تقویم کشور گفت: این روز به عنوان روز مبارزه مردم ایران با استعمار پیر انگلیس نامگذاری شده و باید نام رئیسعلی دلواری در این مناسبت به شکل ویژه برجسته شود.
وی تأکید کرد: روز ۱۲ شهریور باید به طور ویژه متعلق به نام رئیسعلی دلواری باشد و نباید نام و جایگاه این شهید بزرگ تحتالشعاع عناوین دیگر قرار گیرد.
آیتالله صفایی بوشهری خاطرنشان کرد: شخصیتهای دیگر نیز محترم هستند و باید مراسم بزرگداشت آنها برگزار شود، اما همانگونه که اربعین با نام حضرت سیدالشهدا(ع) شناخته میشود، ۱۲ شهریور نیز باید به عنوان روزی با محوریت رئیسعلی دلواری شناخته و معرفی شود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت برگزاری مراسمی باشکوه در بزرگداشت شهید رئیسعلی دلواری گفت: این مراسم باید در حد و اندازه نام رئیسعلی دلواری، دلوار و مکتب مقاومت برگزار شود.
وی پیشنهاد کرد در کنار سخنرانیها، نمایشگاههای کتاب، سرودهای مرتبط با مقاومت، معرفی آثار و اسناد تاریخی و فعالیت ویژه موزه رئیسعلی دلواری نیز مورد توجه قرار گیرد.
آیتالله صفایی بوشهری همچنین بر فعالسازی مجازی موزه رئیسعلی دلواری و معرفی تاریخ مبارزات مقاومت جنوب به زبانهای مختلف تأکید کرد و گفت: باید زمینهای فراهم شود تا مردم و پژوهشگران جهان با ابعاد مختلف مبارزات مردم جنوب و شخصیت رئیسعلی دلواری آشنا شوند.
وی خواستار حفظ و نگهداری آثار تاریخی باقیمانده از مبارزات مردم دلوار و استان بوشهر با استعمارگران شد و افزود: بخشی از این آثار در طول زمان از بین رفته یا تخریب شده و باید نسبت به شناسایی و حفاظت از آثار باقیمانده اقدام شود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود بر توجه به جزئیات برگزاری مراسم تأکید کرد و گفت: برنامه باید به گونهای طراحی شود که همه چیز رنگ و بوی دلوار داشته باشد.
وی خواستار استفاده از ظرفیت مجریان، قاریان و گروههای فرهنگی منطقه دلوار در برگزاری مراسم شد و اظهار کرد: باید توانمندیها و ظرفیتهای خود منطقه در این مراسم برجسته شود.
آیتالله صفایی بوشهری در پایان با تأکید بر اینکه مردم بوشهر و دلوار باید به شخصیت و مکتب رئیسعلی دلواری افتخار کنند، گفت: رئیسعلی دلواری آبروی مردم دلوار، استان بوشهر و ایران است و نام او باید همچون خورشیدی پرفروغ و جاودانه در تاریخ بدرخشد.
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