۳۶ پروژه آموزشی در استان ایلام افتتاح شد

ایرج زینی‌وند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افتتاح ۳۶ پروژه در هفته دولت، اظهار داشت: مدرسه تلویزیونی استان ایلام به عنوان یک استودیوی کاملاً استاندارد راه‌اندازی شده است که می‌تواند به روند عادی فرایندهای آموزش مجازی کمک شایانی کند و دانش‌آموزان در نقاط مختلف استان، به ویژه مناطق محروم و دورافتاده، از این امکان بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به بهره‌برداری از پژوهشکده تعلیم و تربیت با بیش از ۸۰۰۰ جلد کتاب، تصریح کرد: این مرکز بستری مناسب برای تولید محتوای آنلاین، بسته‌های آفلاین و استفاده از ظرفیت مشاوران و روانشناسان فراهم کرده که این اقدام گامی مؤثر در جهت توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای سطح علمی استان محسوب می‌شود.

زینی‌وند در ادامه به افتتاح درمانگاه فرهنگیان شهرستان دهلران اشاره کرد و گفت: این درمانگاه در فاز اول با بخش عمومی و تزریقات شروع به کار کرده و با عنایت ویژه وزیر آموزش و پرورش به استان ایلام، مبلغی برای تامین تجهیزات دندانپزشکی این درمانگاه اختصاص یافته است که تا پایان سال جاری خریداری و نصب خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام با بیان اینکه درمانگاه فرهنگیان با تعرفه‌های خاص خود و با توجه به سطح پوشش بیمه‌ای، نسبت به پذیرش در بخش آزاد نیز اقدام خواهد کرد، ادامه داد: این مرکز می‌تواند نقش مؤثری در تأمین سلامت و رفاه فرهنگیان و مردم منطقه ایفا کند.

وی با اشاره به بهره‌برداری ۱۲۴ پروژه آموزشی در سال گذشته، افزود: ۲۷ پروژه دیگر نیز تا پایان شهریور ماه افتتاح خواهد شد و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از پروژه‌های بیشتری تا پایان سال ۱۴۰۵ انجام شده که نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی در استان است.

زینی‌وند در پایان با تأکید بر گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی، خاطرنشان کرد: به شهرستان‌ها و مناطق این اختیار داده شده متناسب با نیاز واقعی هر منطقه، نسبت به اجرای پروژه‌های جدید اقدام کنند، چرا که این رویکرد می‌تواند به توزیع عادلانه امکانات آموزشی و رفع محرومیت‌زدایی کمک شایانی کند.