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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

بلومبرگ: حلقه نزدیک به ترامپ کوچکتر می‌شود

بلومبرگ: حلقه نزدیک به ترامپ کوچکتر می‌شود

بلومبرگ به موج استعفاها در دولت آمریکا در شرایط متشنج و پر چالش پیش روی ترامپ پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ گزارش داد که مسئولان برجسته آمریکا امکان ارائه استعفای خود را طی ماه های آتی بررسی می کنند. دونالد ترامپ وارد مرحله حساسی از دومین دوره ریاست جمهوری خود در سایه سلسله استعفاهای مسئولان برجسته دولتش می شود و همین مسئله باعث شده وی به حلقه کوچکتری از معاونانش تکیه کند.

بر اساس این گزارش، طی ماه گذشته ترامپ سخنگوی رسمی خود، مشاور ارشد حقوقی، مشاور برجسته امنیت ملی و مسئول ارتباط با کنگره را از دست داد. رفتن کارولین لیویت از کاخ سفید برخی افراد را غافلگیر کرد.

پیشتر نیز جیمز براید مدیر امور قانونی کاخ سفید و معاون ترامپ از قصد و نیت خود برای استعفا طی هفته های آتی خبر داده بود. وی نیز یکی از مدافعان سرسخت ترامپ به شمار می رود. اندی بیکر معاون مشاور امنیت ملی در کاخ سفید نیز که شخصا در مذاکرات با ایران مشارکت داشته در کنار دیوید وارینگتون مشاور کاخ سفید سمت های خود را ترک کرده اند.

این موج کنار رفتن کارمندان در دولت آمریکا در شرایط پر تنش ترامپ که با چالش های داخلی و خارجی رو به رو است صورت می گیرد. همچنین موج مذکور یک خلأ مهم در حلقه نزدیک به ترامپ ایجاد می کند چرا که جایگزین کردن آنها راحت نیست.

کد مطلب 6932959

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    نظرات

    • سعید IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
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      ترامپِ تروریست باید با افزایش قیمت بنزین و کالاها، بدهی‌های سرسام‌آور، تعرفه‌های کانادا و چین و موجی از استعفاها در دولتش دست‌وپنجه نرم کند؛ او عملاً کل ایالات متحده را به هرج‌ومرج کشانده است!

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