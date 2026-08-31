ترخیص خودرو از سر گرفته شد؛ واردکنندگان تا شنبه مهلت دارند

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره توقف ترخیص خودروها اظهار کرد: از دوشنبه هفته گذشته، دستور شفاهی برای توقف ترخیص خودروها صادر شده بود و امروز اعلام شد که ترخیص خودروها از سر گرفته می‌شود.

وی درباره علت این توقف گفت: به نظر می‌رسد افزایش نرخ تعرفه، دلیل اصلی این موضوع بوده است. ظاهراً قرار است تعرفه‌ها یکسان‌سازی شود؛ به این معنا که تعرفه واردات خودروهای برقی، بنزینی و سایر خودروها تفاوتی با یکدیگر نداشته باشد.

دادفر درباره زمان اجرای تعرفه‌های جدید اظهار کرد: این اقدام در حال حاضر با نظر وزارت صمت مغایرت دارد و این دستگاه در حال پیگیری موضوع است. ما نیز در این خصوص با رئیس‌جمهور مکاتبه کرده‌ایم.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: با توجه به رایزنی‌های انجام‌شده، این احتمال وجود دارد که افزایش تعرفه تصویب نشود. امروز نیز مجوز ترخیص خودروها صادر شده و برای انجام فرآیند ترخیص تا شنبه هفته آینده مهلت تعیین شده است.

وی با هشدار نسبت به آثار افزایش تعرفه بر بازار خودرو گفت: افزایش تعرفه می‌تواند موجب ایجاد تورم حدود ۶۰ درصدی در قیمت خودروها شود و در صورت افزایش قیمت خودروهای وارداتی، قیمت این خودروها نیز افزایش خواهد یافت.

دادفر ادامه داد: این موضوع علاوه بر آثار تورمی، می‌تواند تبعات اجتماعی و اعتراضی نیز به همراه داشته باشد. فردی ممکن است خودرویی را به ارزش سه میلیارد تومان خریداری کرده باشد، اما در نتیجه چنین تصمیماتی، ارزش و هزینه خرید خودروی وی افزایش یابد و باید مالیات بیشتری بپردازد.

وی تصریح کرد: خودروهای برقی و هیبریدی نیز در صورت افزایش تعرفه با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه خواهند شد و این مسئله می‌تواند مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کند. افزایش قیمت خودروهای وارداتی همچنین بر بازار خودروهای داخلی نیز تأثیر محسوسی خواهد گذاشت.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: همواره تأکید کرده‌ام که سقف قیمتی خودروهای داخلی تا حد زیادی تحت تأثیر قیمت خودروهای وارداتی قرار دارد و افزایش قیمت خودروهای وارداتی می‌تواند به افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز منجر شود.

دادفر در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال اعلام تعرفه‌های جدید از هفته آینده وجود دارد، گفت: چنین احتمالی وجود دارد، اما وزارت صمت با این اقدام مخالف است و معتقد است تعرفه‌ها نباید به این شکل تغییر کند.