دستورالعمل جدید بانک مرکزی؛ تبلیغات نهادهای فاقد مجوز ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، هیات عامل این بانک «دستورالعمل اجرایی تبلیغات اشخاص تحت نظارت» را در ۲۱ ماده و ۳ تبصره به تصویب رساند. این دستورالعمل که طی بخشنامه شماره ۱۳۶۳۱۴/۰۵ در تاریخ هفتم شهریورماه ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ شده است، چارچوب‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای تبلیغات نهادهای پولی و مالی تعیین می‌کند.

محدودیت‌های تبلیغاتی برای مؤسسات مالی و صرافی‌ها

بر اساس این بخشنامه، انجام هرگونه تبلیغات توسط اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، تنها در صورت رعایت ضوابط مندرج در این دستورالعمل مجاز است. همچنین، انجام تبلیغ به نفع اشخاص حقیقی یا حقوقی که بدون مجوز بانک مرکزی به عملیات بانکی، صرافی، لیزینگ، نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی و رمزپول‌ها اشتغال دارند، به صراحت ممنوع شده است.

ممنوعیت خرید و فروش تسهیلات و اجاره حساب

در بخش دیگری از این دستورالعمل، تأکید شده است که انتشار هرگونه آگهی و تبلیغات در زمینه‌هایی نظیر خرید و فروش تسهیلات، امتیاز اخذ تسهیلات، انواع سپرده‌های بانکی، مجوزهای تأسیس و فعالیت اشخاص تحت نظارت و همچنین اجاره حساب‌های بانکی غیرمجاز است. علاوه بر این، انجام تبلیغات از طریق رسانه‌هایی که از سوی مراجع ذی‌صلاح غیرمجاز اعلام شده‌اند نیز ممنوع می‌باشد.

گفتنی است، این مصوبه که در جلسه نوزدهم مردادماه ۱۴۰۵ هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسیده، مصادیق تخلفات تبلیغاتی و نحوه رسیدگی به آن‌ها را نیز به‌دقت مشخص کرده است.