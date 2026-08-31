به گزارش خبرنگار مهر، مدتی است پرونده نحوه معرفی نماینده سوم فوتبال ایران به رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث ورزشی کشور تبدیل شده است. احمدرضا براتی کارشناس حقوقی فوتبال و عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر به دلایل رقم خوردن این اتفاقات پرداخت.



* برای شروع از همین ادعای محوری فدراسیون فوتبال شروع کنیم، جایی که ادعا می‌شود کنفدراسیون فوتبال آسیا شرایط فورس‌ماژور ناشی از تعلیق لیگ ایران را نادیده گرفته و به ما مهلت کافی نداده است. آیا واقعاً آسیا در این مسیر با فوتبال ما همکاری نکرد؟

- به هیچ وجه. این ادعا یک فرار رو به جلوی آشکار و عاری از حقیقت است. اگر اسناد و مواعد زمانی را با دقت حقوقی واکاوی کنیم، متوجه می‌شویم که کنفدراسیون فوتبال آسیا حتی فراتر از الزامات آیین‌نامه‌ای خود با فوتبال ایران همراهی کرده است.

طبق بند ۷.۲ مقررات ورود به مسابقات باشگاهی آسیا، تمامی فدراسیون‌های عضو مکلفند روش انتخاب نمایندگان خود را نهایتاً تا ۳۱ مارس ارسال کنند. با این حال، به دلیل تعلیق بازی‌ها در کشورمان، کنفدراسیون طی نامه‌ای رسمی اعلام کرد که شرایط ویژه ایران را کاملاً درک می‌کند و اگر لیگ داخلی تا ۳۰ ژوئن به اتمام نمی‌رسد، فدراسیون ایران مجاز است یک روش جایگزین برای معرفی نمایندگان خود تدوین کند.

دقت کنید که کنفدراسیون نگفت که تا این تاریخ اسامی نماینده ها را اعلام کنید بلکه فقط گفت روش انتخاب را اعلام کنید و جالب اینجاست که AFC ، مهلت نهایی ارسال این روش جایگزین را به صورت استثنایی و در قالب یک کمک ویژه تا ۲۲ مه ۲۰۲۶ تمدید کرد. این رویکرد کنفدراسیون، یک انعطاف حقوقی حمایتی در شرایط فورس‌ماژور بود.

* فدراسیون در این مهلت تمدیدشده چگونه عمل کرد؟ آیا از این فرصت قانونی به درستی بهره‌برداری شد؟

- متأسفانه خیر. فدراسیون فوتبال حتی در ارسال این روش تمدیدشده نیز دو روز تأخیر داشت و فرم رسمی روش معرفی نمایندگان را امضا و با دو روز تاخیر ارسال کرد . در این سند رسمی، فدراسیون بر مبنای جدول لیگ در زمان تعلیق، باشگاه گل‌گهر سیرجان را به عنوان نماینده سوم (بر اساس رتبه چهارم جدول) معرفی نمود و باشگاه‌های چادرملو و پرسپولیس را به ترتیب در رتبه‌های پنجم و ششم قرار داد. بازهم تاکید می کنم که نیازی نبود با این عجله اسامی نمایندگان را اعلام کنند بلکه فقط باید تا این تاریخ ، روش انتخاب را به کنفدراسیون اطلاع می دادند ولی فدراسیون با شتابزدگی ، اسامی تیم ها را اعلام کرد.

کنفدراسیون نیز دقیقاً بر اساس همین سندی که به امضای دبیرکل فدراسیون ایران رسیده بود، فرآیند پذیرش را نهایی کرد و اسامی نمایندگان ایران را در وب‌سایت خود منتشر ساخت. با نهایی شدن این فرآیند، گل‌گهر از منظر حقوقی و اداری، نماینده رسمی و قطعی فوتبال ایران تلقی شد.



* پس فلسفه برگزاری تورنمنت سه‌جانبه (پلی‌آف) میان تیم‌های گل‌گهر، چادرملو و پرسپولیس چه بود؟ چرا فدراسیون باشگاه‌ها را به زمین مسابقه فرستاد؟

- برگزاری این بازی‌ها بدون هماهنگی با کنفدراسیون فوتبال آسیا ، شاهکار بی‌سابقه مدیریتی و یک اشتباه نابخشودنی اداری بود. پس از آنکه نام گل‌گهر در آسیا به عنوان نماینده ایران ثبت قطعی شد، باشگاه‌های چادرملو و پرسپولیس با طرح این استدلال که تعداد بازی‌های تیم‌ها در جدول برابر نبوده، به فدراسیون اعتراض کردند. فدراسیون تازه در این مقطع متوجه تعجیل بی‌مورد خود در معرفی گل‌گهر شد.

اما اقدام فدراسیون برای جبران این اشتباه فاجعه‌بارتر بود ، هیئت رئیسه فدراسیون بدون اخذ هرگونه موافقت قبلی، استعلام یا هماهنگی کتبی با کنفدراسیون فوتبال آسیا، به طور یک‌جانبه اقدام به برگزاری یک تورنمنت سه‌جانبه کرد . چادرملو با شایستگی هر دو رقیب خود را شکست داد و قهرمان شد و فدراسیون بلافاصله با ارسال نامه‌ای شتاب‌زده به AFC خواستار خط خوردن نام گل‌گهر و ثبت چادرملو شد.

در کمال تعجب باید پرسید: در کجای دنیای فوتبال حرفه‌ای و بر اساس کدام منطق حقوقی پذیرفته است که یک فدراسیون عضو، بدون هماهنگی قبلی و تایید کتبی نهاد برگزارکننده مسابقات بین المللی ، روش معرفی مصوب و ثبت‌نام قطعی خود را در میانه راه تغییر دهد و تورنمنت جدیدی برگزار کند؟ فدراسیون پیش از فرستادن باشگاه‌ها به زمین مسابقه، موظف بود موافقت رسمی آسیا را جلب کند، نه اینکه ابتدا بازی‌ها را برگزار کند و سپس کنفدراسیون را در عمل انجام‌شده قرار دهد!



* استدلال اصلی فدراسیون فوتبال این بود که بر اساس دستورالعمل‌های ورودی، تا تاریخ ۳۰ ژوئن (مهلت اتمام بازی‌های لیگ داخلی) برای معرفی نهایی نمایندگان فرصت داشته است. این استدلال چقدر وجاهت قانونی دارد؟

- این یک تفسیر مغالطه‌آمیز و کاملاً من‌درآوردی از مقررات است. تاریخ ۳۰ ژوئن که در بخشنامه ۶ آوریل ۲۰۲۶ ذکر شده، صرفاً ضرب‌الاجل به پایان رساندن بازی‌های لیگ‌های داخلی است. یعنی فدراسیون‌هایی که مسابقاتشان جریان دارد، مکلفند حداکثر تا این تاریخ مسابقات را به پایان برسانند.

این تاریخ هرگز به معنای مجوزی برای تغییر یک‌جانبه روش انتخابی که قبلاً به طور کتبی به AFC اعلام و ارسال شده نیست. وقتی شما به طور رسمی روش انتخاب خود را جدول لیگ در زمان تعلیق اعلام کرده‌اید و نمایندگان بر این اساس ثبت شده‌اند، دیگر حق ندارید به صورت یک‌طرفه قواعد بازی را عوض کنید و مدعی شوید که تا ۳۰ ژوئن حق هرگونه دخل و تصرفی را دارید.



* اما فدراسیون مدعی بودند که در مکاتبات خود با مالزی همواره موضع برتر حقوقی را داشته‌اند. واقعاً محتوای این نامه‌ها چه بود؟

- نامه‌های تبادل‌شده، خلاف این ادعا را ثابت می‌کنند و نشان می‌دهند مکاتبات فدراسیون نه تنها موجب برتری فدراسیون نشد، بلکه یک خودزنی حقوقی برای فوتبال ایران محسوب می شود.

فدراسیون در نامه‌های ابتدای جولای مکرراً ادعا می‌کرد چادرملو برنده پلی‌آف سه‌جانبه شده و باید به عنوان نماینده ایران ثبت شود اما در کمال ناباوری، در تاریخ ۶ جولای ۲۰۲۶، فدراسیون یک فرم رسمی و اصلاح‌شده دیگر به AFC ارسال کرد که در آن سناریوی کاملاً متفاوتی مطرح شده بود! آن‌ها در این فرم جدید ادعا کردند چادرملو رتبه چهارم لیگ را کسب کرده و شایسته حضور در مسابقات است.

این رفتار ناهمگون و ارسال اطلاعات متناقض به آسیا، نشان‌دهنده یک سردرگمی مفرط اداری بود. کنفدراسیون نیز در نامه پاسخ خود ، صراحتاً گاف فدراسیون را گوشزد کرد و نوشت: رویکرد شما مبتنی بر امتیاز ، با ادعاهای‌تان مبنی بر تعیین نماینده از طریق تورنمنت سه‌جانبه در تناقض کامل است و مقررات به هیچ وجه اجازه تغییر یک‌جانبه روش معرفی را در میانه راه نمی‌دهد. بنابراین ملاحظه می کنید که این رفتارهای غیرحرفه‌ای، اندک شانس حقوقی ایران را هم از بین برد.



* ادعای جنجالی دیگری نیز مطرح شد مبنی بر اینکه باشگاه گل‌گهر سیرجان رسماً از سهمیه خود انصراف داده و جایش را به چادرملو واگذار کرده بود. چرا کنفدراسیون این موضوع را نپذیرفت؟

این یکی از کلیدی‌ترین حقایق پرونده است که به شدت تحریف شد. بله، در سطح رسانه‌ها مدیران گل‌گهر با لحنی دیپلماتیک گفتند آسیا حق چادرملو است اما ارکان AFC با مصاحبه‌های مطبوعاتی تصمیم‌گیری نمی‌کنند، بلکه ملاک عمل آن‌ها اسناد رسمی و مکتوب است. کنفدراسیون پس از دریافت ادعای انصراف، مهلت مشخصی را تا تاریخ ۲۰ جولای ۲۰۲۶ به باشگاه گل‌گهر داد تا انصراف کتبی و رسمی خود را ارسال کند.

اما در کمال تعجب می بینیم که در تاریخ ۲۰ جولای ۲۰۲۶ با ارسال نامه‌ای رسمی و مکتوب به کنفدراسیون فوتبال آسیا صراحتاً اعلام می شود که این باشگاه قطعاً در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲ شرکت خواهد کرد.

بر اساس قوانین صریح بین‌المللی، وقتی یک باشگاه که نامش به صورت قانونی در سیستم ثبت شده است، انصراف کتبی خود را اعلام نمی‌کند، نه فدراسیون فوتبال ایران و نه حتی کنفدراسیون فوتبال آسیا، حق حذف یا جایگزینی آن را ندارند. گل‌گهر بر ادامه حضور و شرکت خود در رقابت های آسیایی تاکید کرد و فدراسیون ماند و یک پلی‌آف بی‌اثر !



* با این اوصاف، تکلیف باشگاه چادرملو و هواداران پرشور یزدی چیست؟ آن‌ها با حسن نیت کامل هزینه کردند، جنگیدند و صعود خود را در زمین جشن گرفتند.

- چادرملو قربانی بی‌گناه این اشتباه اداری و حقوقی است. چادرملو با اتکا به مصوبه رسمی هیئت رئیسه فدراسیون پا به این مسابقات گذاشت. بازیکنان این تیم در سخت‌ترین شرایط در زمین مسابقه جنگیدند و پیروز شدند، در حالی که نمی‌دانستند فدراسیون پیش از آن با ارسال شتاب‌زده نام گل‌گهر و نهایی شدن لیست‌ها ، عملاً شانس حضور آن‌ها در آسیا را از بین برده بود.

برگزاری یک تورنمنت داخلی بدون اخذ موافقت مکتوب از AFC، بازی با احساسات هواداران و هدر دادن منابع مالی یک باشگاه خصوصی و پرتلاش بود. فدراسیون فوتبال باید به جای فرافکنی و متهم ساختن کنفدراسیون آسیا، مسئولیت این خطای فاحش مدیریتی را شجاعانه بپذیرد، رسماً از باشگاه چادرملو و مردم شریف یزد عذرخواهی کرده و خسارات مادی و معنوی وارده به آن‌ها را از مسیر قانونی جبران نماید.