  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

احداث پل سیاه منصور دزفول با اعتبار ۱۱۶ میلیارد تومان آغاز شد

احداث پل سیاه منصور دزفول با اعتبار ۱۱۶ میلیارد تومان آغاز شد

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از آغاز عملیات اجرایی احداث پل سیاه منصور دزفول با اعتبار ۱۱۶ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، از آغاز عملیات اجرایی احداث پل سیاه منصور دزفول با اعتبار ۱۱۶ میلیارد تومان خبر داد.

بر اساس اطلاعات اداره کل راه و شهرسازی استان، این پروژه شامل احداث یک پل جدید در مجاورت پل موجود و همچنین ساماندهی رمپ‌های اتصال و تقاطع‌های همسطح موجود در محور دزفول - شوشتر است که با هدف ارتقای ایمنی، افزایش ظرفیت عبور خودروها و بهبود جریان ترافیک اجرا می‌شود.

طول پل جدید ۱۱۲ متر و طول محدوده اجرای این پروژه یک کیلومتر و ۳۰۰ متر است.

مدت زمان اجرای پروژه احداث پل سیاه منصور دزفول نیز ۲۴ ماه تعیین شده است و عملیات اجرایی آن با اعتبار ۱۱۶ میلیارد تومان آغاز شده است.

کد مطلب 6932949
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها