احداث پل سیاه منصور دزفول با اعتبار ۱۱۶ میلیارد تومان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، از آغاز عملیات اجرایی احداث پل سیاه منصور دزفول با اعتبار ۱۱۶ میلیارد تومان خبر داد.
بر اساس اطلاعات اداره کل راه و شهرسازی استان، این پروژه شامل احداث یک پل جدید در مجاورت پل موجود و همچنین ساماندهی رمپهای اتصال و تقاطعهای همسطح موجود در محور دزفول - شوشتر است که با هدف ارتقای ایمنی، افزایش ظرفیت عبور خودروها و بهبود جریان ترافیک اجرا میشود.
طول پل جدید ۱۱۲ متر و طول محدوده اجرای این پروژه یک کیلومتر و ۳۰۰ متر است.
مدت زمان اجرای پروژه احداث پل سیاه منصور دزفول نیز ۲۴ ماه تعیین شده است و عملیات اجرایی آن با اعتبار ۱۱۶ میلیارد تومان آغاز شده است.
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