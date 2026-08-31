احداث پل سیاه منصور دزفول با اعتبار ۱۱۶ میلیارد تومان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، از آغاز عملیات اجرایی احداث پل سیاه منصور دزفول با اعتبار ۱۱۶ میلیارد تومان خبر داد.

بر اساس اطلاعات اداره کل راه و شهرسازی استان، این پروژه شامل احداث یک پل جدید در مجاورت پل موجود و همچنین ساماندهی رمپ‌های اتصال و تقاطع‌های همسطح موجود در محور دزفول - شوشتر است که با هدف ارتقای ایمنی، افزایش ظرفیت عبور خودروها و بهبود جریان ترافیک اجرا می‌شود.

طول پل جدید ۱۱۲ متر و طول محدوده اجرای این پروژه یک کیلومتر و ۳۰۰ متر است.

مدت زمان اجرای پروژه احداث پل سیاه منصور دزفول نیز ۲۴ ماه تعیین شده است و عملیات اجرایی آن با اعتبار ۱۱۶ میلیارد تومان آغاز شده است.