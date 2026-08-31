میزبانی گلستان از ۸۹ استعداد ادبی نوجوان

به گزارش خبرنگار مهر، الهه غیناقی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری ششمین دوره اردوی «قاف» در استان گلستان اظهار کرد: طرح «قاف» که مخفف «قله ادبیات و فرهنگ» است، فرصتی برای شناسایی، پرورش و حمایت از استعدادهای برتر ادبی کودکان و نوجوانان به شمار می‌رود.

وی افزود: در این دوره ۸۹ دختر نوجوان از سراسر کشور که پس از طی مراحل شناسایی و آزمون‌های تخصصی انتخاب شده‌اند، از یازدهم تا پانزدهم شهریورماه در یک اردوی فشرده آموزشی در دانشگاه فرهنگیان گلستان حضور دارند و از آموزش‌های اساتید و کارشناسان برجسته ادبیات کودک و نوجوان بهره‌مند می‌شوند.

غیناقی ادامه داد: این نوجوانان هر سال از سوی مربیان کانون در استان‌های مختلف شناسایی و اسامی آنان به تهران ارسال می‌شود و پس از پشت سر گذاشتن آزمون‌های تخصصی و دشوار، به جمع اعضای طرح «قاف» راه پیدا می‌کنند تا با بهره‌گیری از دانش و تجربه اساتید برجسته، مسیر رشد و شکوفایی استعدادهای خود را طی کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان با بیان اینکه این استان برای دومین سال میزبان اردوی «قاف» است، گفت: دو سال پیش میزبان دختران و پسران عضو این طرح بودیم و امسال میزبانی از دختران نوجوان را بر عهده داریم.

وی از حضور چهره‌های برجسته حوزه ادبیات کودک و نوجوان در این اردو خبر داد و اظهار کرد: افشین علا، شاعر و عضو شورای شعر دفتر مقام معظم رهبری، مصطفی رحماندوست، ضمیری و فلاح، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کشور، از جمله چهره‌هایی هستند که در این برنامه حضور دارند.

غیناقی همچنین با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و ادبی جانبی این اردو اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم با استفاده از ظرفیت اساتید حاضر در اردو، زمینه بهره‌مندی نوجوانان و مربیان سراسر استان را نیز فراهم کنیم و برنامه‌های مختلفی در شرق، مرکز و غرب گلستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: در همین راستا، کارگاه آموزش «شعرسرایی خلاق» با حضور مریم اسلامی، از شاعران مطرح کشور، برای مربیان، معلمان و شاعران حوزه کودک و نوجوان در مجتمع فرهنگی و هنری گرگان برگزار می‌شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان ادامه داد: برگزاری انجمن شاعران و نویسندگان نوجوان در گرگان با حضور قربان‌زاده، نشست شاعران نوجوان و شاعران شهرستان علی‌آبادکتول با حضور غلامرضا بکتاش، از شاعران مطرح حوزه کودک و نوجوان، و همچنین نشست شاعران نوجوان در گنبدکاووس با حضور اسماعیل‌الله‌دادی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در قالب طرح «در سایه قاف» است.

وی هدف از اجرای این برنامه‌ها را بهره‌مندی نوجوانان، مربیان و فعالان ادبی شهرستان‌های مختلف از ظرفیت اساتید حاضر در اردوی قاف عنوان کرد و گفت: نمی‌خواهیم بهره‌مندی از حضور این اساتید تنها به اعضای حاضر در اردو محدود شود، بلکه تلاش داریم دانش و تجربه آنان را به سراسر استان منتقل کنیم.

غیناقی در ادامه به حضور استعدادهای گلستانی در اردوی ملی «قاف» اشاره کرد و گفت: سه نفر از نوجوانان استان در این طرح به اردوی ملی قاف راه پیدا کرده‌اند که دو نفر از آنان در حوزه شعر و یک نفر در حوزه نویسندگی فعالیت دارند.

وی افزود: اعضای طرح قاف در بازه سنی ۱۲ تا ۲۰ سال قرار دارند و پس از رسیدن به ۲۰ سالگی، به دلیل شرایط سنی از این طرح خارج می‌شوند. در همین راستا، سه نفر از اعضای گلستانی که به دلیل ورود به دانشگاه و عبور از محدوده سنی، از قاف خارج شده‌اند، به عنوان مسئولان باشگاه «قاف سیمرغ» استان فعالیت خواهند کرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان خاطرنشان کرد: تشکیل باشگاه قاف سیمرغ با هدف حمایت از این نوجوانان و بهره‌گیری از تجربه اعضای سابق قاف انجام شده است تا آنان بتوانند تجربیات خود را در اختیار نسل جدید قرار دهند و مسیر رشد استعدادهای ادبی نوجوانان استان را هموار کنند.

غیناقی همچنین از برگزاری برنامه‌ای با عنوان «قاف» و شب شعر به یاد شهدای جنگ‌های اخیر خبر داد و گفت: این برنامه با حمایت آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه در گلستان، و همراهی مسجد گلشن برگزار می‌شود.