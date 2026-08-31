محمدحسین زاهدی‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مسابقات با هدف ایجاد نشاط و شادابی و توسعه ورزش در میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی، از فردا آغاز می‌شود.

وی افزود: در بخش آقایان مسابقات در رشته‌های دارت، آمادگی جسمانی و فوتسال و در بخش بانوان در رشته‌های دارت، داژبال، آمادگی جسمانی و والیبال برگزار خواهد شد.

زاهدی‌فرد گفت: قهرمانان هر رشته به مسابقات کشوری اعزام می‌شوند و مسابقات فوتسال آقایان نیز با حضور ۸ تیم برگزار خواهد شد که تیم قهرمان به رقابت‌های کشوری اعزام می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت مسابقات فوتسال افزود: این رقابت، مسابقه رسمی دستگاه‌های اجرایی کشور است و نماینده دستگاه‌های اجرایی کشور نیز در آن حضور خواهد داشت.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان بوشهر در پایان از اداره‌کل ورزش و جوانان استان بوشهر و هیأت‌های ورزشی همکار در برگزاری این مسابقات تقدیر و تشکر کرد.