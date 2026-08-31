محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر،با اشاره به آخرین تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: وضعیت جوی استان قم طی روزهای دوشنبه و سهشنبه با آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: وزش باد در امروز دوشنبه از سمت شرق خواهد بود و سرعت آن به حدود ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت میرسد که میتواند در برخی مناطق مستعد استان موجب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا شود.
ترابیان افزود: احتمال وقوع رگبارهای پراکنده نیز طی روز دوشنبه وجود دارد و بر این اساس، شرایط جوی استان در برخی ساعات میتواند با افزایش موقت ابر، وزش باد و گردوخاک همراه باشد.
وی بیان کرد: روز سهشنبه آسمان قم صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیشبینی میشود که سرعت وزش باد در این روز به ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.
وزش باد و گردوخاک در ساعات شب افزایش مییابد
کارشناس هواشناسی استان قم گفت: از ساعات بعدازظهر روز سهشنبه بهویژه در ابتدای شب، بر سرعت وزش باد افزوده خواهد شد و در پی آن احتمال شکلگیری گردوخاک در برخی مناطق وجود دارد.
وی افزود: جهت وزش باد در روز سهشنبه شمالغربی خواهد بود و تغییر جهت جریانات جوی در این روز نقش مهمی در روند کاهش دمای استان خواهد داشت.
ترابیان با اشاره به تغییرات دمایی روزهای آینده اظهار کرد: دمای هوا در امروز دوشنبه تغییر قابل ملاحظهای نخواهد داشت و بیشینه دمای شهر قم به ۴۲ درجه سانتیگراد میرسد.
وی ادامه داد: کمینه دمای شهر قم در روز دوشنبه ۲۳ درجه و بیشینه دما ۴۲ درجه پیشبینی شده است.
دمای قم از سهشنبه کاهش مییابد
کارشناس هواشناسی استان قم بیان کرد: با شمالی شدن جریانات جوی از روز سهشنبه، روند کاهش دما در استان محسوس خواهد بود و بیشینه دمای شهر قم در این روز به ۳۸ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
ترابیان افزود: کمینه دمای شهر قم در روز سهشنبه ۲۲ درجه پیشبینی شده است و این روند نشاندهنده کاهش محسوس دمای هوا نسبت به روز دوشنبه خواهد بود.
وی گفت: آسمان استان در روز پنجشنبه شرایط نسبتاً آرامی خواهد داشت و از نظر وضعیت جوی، آرامش بیشتری در استان پیشبینی میشود.
ترابیان همچنین بر اساس دادههای ثبتشده هواشناسی، گرمترین دمای ثبتشده استان در بعدازظهر مربوط به جمکران با دمای ۴۳ درجه و خنکترین دمای صبحگاهی مربوط به شکوهیه قم با دمای ۱۸.۹ درجه بوده است.
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