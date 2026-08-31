پل ۸۰۰ ساله قاضی زاهد گلپایگان به گذرگردشگری تبدیل می شود

بهگزارش خبرنگار مهر، امیر کرمزاده صبح دوشنبه در حاشیه نشست با شهردار و مقامات قضایی شهرستان گلپایگان و همچنین جمعی از دوستداران میراثفرهنگی این منطقه، با اشاره بهضرورت صیانت از پل تاریخی قاضی زاهد، گفت: با احداث دو پل جدید در شرق و غرب پل تاریخی قاضی زاهد گلپایگان، زمینه تبدیل این پل تاریخی به گذر پیاده و یکی از محورهای گردشگری شهر گلپایگان فراهم خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: این پل تاریخی با قدمتی حدود ۸۰۰ سال، از آثار شاخص منطقه غرب استان اصفهان و یکی از عناصر ارزشمند هویت تاریخی شهر گلپایگان به شمار میرود.
او افزود: پل قاضی زاهد درگذشته با کارکرد پل مالرو مورداستفاده قرار میگرفت، اما به دلیل توسعه تردد وسایل نقلیه و نبود مسیرهای جایگزین، در دهههای اخیر کارکرد ارتباطی آن تغییر کرده و عبور روزانه خودروها از روی پل، ضرورت بازنگری در نحوه استفاده از این اثر تاریخی را دوچندان کرده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان تصریح کرد: تداوم تردد وسایل نقلیه روی یک پل تاریخی با چنین قدمتی، علاوه بر مغایرت با رویکردهای حفاظت از میراثفرهنگی، میتواند زمینهساز افزایش فشارهای ناشی از بار ترافیکی بر ساختار اثر شود؛ ازاینرو، ساماندهی کارکرد پل قاضی زاهد باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
کرمزاده با اشاره به برگزاری نشست مشترک با شهردار گلپایگان و مقامات قضایی شهرستان گفت: در این نشست مقرر شد با توجه به احداث دو پل جدید در بخشهای شرقی و غربی پل تاریخی قاضی زاهد، زیرساخت لازم برای انتقال تردد وسایل نقلیه به مسیرهای جایگزین فراهم شود تا در ادامه، امکان حذف تردد خودرو از روی پل تاریخی و اختصاص آن به عبور عابران پیاده فراهم شود.
وی تصریح کرد: شهرداری گلپایگان در ماههای آینده اقدامات لازم را برای فراهم کردن این مسیرهای جایگزین دنبال خواهد کرد و ادارهکل میراثفرهنگی نیز موضوع را از منظر حفاظت، ساماندهی و بهرهبرداری متناسب با شأن تاریخی اثر پیگیری میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان تصریح کرد: هدف از این طرح صرفاً تغییر مسیر عبور و مرور نیست، بلکه باید از ظرفیت پل قاضی زاهد برای شکلدهی به یک محور گردشگری و تقویت حضور گردشگران در بافت تاریخی گلپایگان استفاده شود.
کرمزاده افزود: تبدیل پل تاریخی قاضی زاهد به گذر پیاده میتواند مقدمهای برای تعریف یک مسیر گردشگری جدید در گلپایگان باشد؛ مسیری که در آن ارزش تاریخی پل، فضای شهری پیرامون آن و ظرفیتهای گردشگری منطقه در کنار یکدیگر قرار گیرند و زمینه برای افزایش ماندگاری گردشگران و رونق فعالیتهای مرتبط با گردشگری فراهم شود.
وی با اشاره به اهمیت این رویکرد در حوزه سرمایهگذاری گردشگری اظهار کرد: یکی از الزامات توسعه گردشگری در شهرهای تاریخی، تبدیل آثار میراثفرهنگی از عناصر منفرد به بخشی از یک زنجیره و مسیر گردشگری است. در چنین شرایطی، حفاظت از بنا و ایجاد زیرساختهای مکمل میتواند به افزایش جذابیت محدوده برای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری، خدمات شهری و فعالیتهای مرتبط با گردشگران منجر شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان خاطرنشان کرد: هرگونه مداخله و ساماندهی در پیرامون پل قاضی زاهد باید با رعایت ضوابط میراثفرهنگی انجام شود و درعینحال، این اثر تاریخی باید بتواند نقش فعالتری در اقتصاد گردشگری شهر گلپایگان ایفا کند.
کرمزاده گفت: گلپایگان از ظرفیتهای قابلتوجهی در حوزه میراثفرهنگی و گردشگری برخوردار است و حفاظت از پل قاضی زاهد میتواند بخشی از برنامه گستردهتر برای تقویت جایگاه این شهر در گردشگری غرب استان اصفهان باشد.
وی اضافه کرد: هماهنگی میان مدیریت شهری، دستگاه قضایی، ادارهکل میراثفرهنگی و جامعه محلی برای حفاظت از این اثر اهمیت ویژهای دارد و تصمیم اتخاذشده درباره ایجاد مسیرهای جایگزین و تبدیل پل به گذر پیاده، میتواند نمونهای از همکاری بینبخشی برای حل یک مسئله واقعی در حوزه حفاظت و بهرهبرداری گردشگری از میراثفرهنگی باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: رویکرد ما این است که حفاظت از میراثفرهنگی در کنار توسعه شهری و گردشگری قرار گیرد و آثار تاریخی ضمن حفظ اصالت و هویت خود، بتوانند به محورهایی برای ارتقای کیفیت فضای شهری، جذب گردشگر و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی تبدیل شوند.
کرمزاده تأکید کرد: با اجرای برنامه پیشبینیشده و انتقال تردد وسایل نقلیه به پلهای جدید، میتوان انتظار داشت پل تاریخی قاضی زاهد از یک مسیر عبوری خودرو به یک فضای پیاده و گردشگری تبدیل شود و بهعنوان یکی از نمادهای تاریخی و گردشگری گلپایگان، نقش پررنگتری در معرفی ظرفیتهای این شهر ایفا کند.
احسان مهاجری، شهردار گلپایگان، با تقدیر و تشکر از همراهی سید روحالله سیدالعسگری، سرپرست معاونت میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان، دادستان شهرستان گلپایگان، فرماندار گلپایگان،شورای اسلامی شهر گلپایگان و سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی گلپایگان اظهار کرد: بازدید میدانی از پل تاریخی قاضی زاهد و بررسی مسائل و چالشهای موجود در این محدوده، زمینهساز اتخاذ تصمیمات مؤثر برای حفظ این اثر ارزشمند تاریخی و ساماندهی وضعیت ترافیکی و گردشگری منطقه خواهد بود.
وی با اشاره به مصوبات این بازدید افزود: با هماهنگی دستگاههای ذیربط، پیگیری ممنوعیت تردد خودروهای سنگین در محدوده پل قاضی زاهد، اجرای طرحهای نورپردازی و زیباسازی با همکاری اداره میراثفرهنگی و همچنین آزادسازی و تملک اراضی به طول ۸۰۰متر مورد نیاز برای ایجاد مسیر جایگزین و تکمیل رینگ ارتباطی شهر در دستور کار قرار گرفته است.
شهردار گلپایگان خاطرنشان کرد: فرآیند توافق و تملک اراضی مورد نیاز آغاز شده و شهرداری در تلاش است در کوتاهترین زمان ممکن، زمینه اتصال بلوار امام رضا(ع) به کمربندی آیتالله محمدی را فراهم کند تا ضمن کاهش بار ترافیکی این محدوده، بستر مناسبی برای توسعه گردشگری و بهرهبرداری بهتر از ظرفیتهای تاریخی پل قاضی زاهد ایجاد شود.
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