صدور پروانه بهداشتی موقت واردات کالاهای مشمول تجارت مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر، با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرایی صدور مجوزهای واردات فرآوردههای خوراکی و آشامیدنی از طریق تجارت مرزی و اصلاحیه مربوطه، اظهار کرد: امکان صدور پروانه بهداشتی موقت واردات این فرآوردهها با هدف ایجاد وحدت رویه و استقرار سازوکاری نظاممند برای نظارت بر واردات کالاهای مشمول، در سامانه خدمت فراهم شده است.
وی افزود: این فرآیند برای واردات کالاهای اساسی شامل برنج، روغن نباتی، حبوبات، جو و ذرت مشمول مصوبه هیئت وزیران و همچنین کالاهای مشمول قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی قابل اجراست.
بهفر تأکید کرد: معاونتهای غذا و داروی ناظر بر گمرکات کشور مسئول اجرای صحیح و دقیق فرآیند صدور پروانه بهداشتی موقت، نمونهبرداری و بررسی مستندات مربوط به واردات این فرآوردهها هستند.
مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو ادامه داد: زمان اجرای فرآیند در معاونت غذا و دارو، از زمان ثبت درخواست متقاضی تا نمونهبرداری و دریافت نتایج آزمون، بدون احتساب زمان مربوط به اعلام و رفع نواقص، هشت روز تعیین شده است.
وی خاطرنشان کرد: راهنمای فرآیند صدور پروانه بهداشتی موقت واردات نیز به منظور آگاهی معاونتهای غذا و دارو و اطلاعرسانی به ذینفعان ارائه شده است.
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