به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با هفته دولت، آیین افتتاح و بهره‌برداری از سالن کشتی شهدای دانش‌آموز آموزش‌وپرورش شهرستان سلسله با حضور سید عیسی سهرابی مدیرکل آموزش‌وپرورش استان لرستان، فرزاد نظری مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان سلسله و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و کارشناسان ستادی آموزش‌وپرورش سلسله برگزار شد.

این سالن باهدف توسعه فضاهای ورزشی و فراهم‌کردن محیطی مناسب برای فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان و فرهنگیان احداث و تجهیز شده و با بهره‌برداری از آن، زمینه مناسبی برای برگزاری تمرینات و مسابقات رشته کشتی در شهرستان فراهم خواهد شد.

بهره‌برداری از این مجموعه ورزشی، گامی در جهت حمایت از ورزش دانش‌آموزی، شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای حضور دانش‌آموزان در فعالیت‌های ورزشی است.