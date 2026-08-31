به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت، آیین افتتاح و بهرهبرداری از سالن کشتی شهدای دانشآموز آموزشوپرورش شهرستان سلسله با حضور سید عیسی سهرابی مدیرکل آموزشوپرورش استان لرستان، فرزاد نظری مدیر آموزشوپرورش شهرستان سلسله و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و کارشناسان ستادی آموزشوپرورش سلسله برگزار شد.
این سالن باهدف توسعه فضاهای ورزشی و فراهمکردن محیطی مناسب برای فعالیتهای ورزشی دانشآموزان و فرهنگیان احداث و تجهیز شده و با بهرهبرداری از آن، زمینه مناسبی برای برگزاری تمرینات و مسابقات رشته کشتی در شهرستان فراهم خواهد شد.
بهرهبرداری از این مجموعه ورزشی، گامی در جهت حمایت از ورزش دانشآموزی، شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی و ایجاد فرصتهای بیشتر برای حضور دانشآموزان در فعالیتهای ورزشی است.
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