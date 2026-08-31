شعار مردم همچنان نه سازش و نه تسلیم است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرهسادات لاجوردی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در نشست ایران قربانی تروریسم، با اشاره به برخی مناسبتهای مرتبط با شهدای ترور در شهریورماه، اظهار کرد: اول شهریور سالروز شهادت سیداسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب اسلامی تهران در دهه ۶۰، است. دوم شهریور نیز سالروز شهادت شهید اندرزگوست؛ شهیدی که شاید کمتر شناخته شده و باید بیشتر به زندگی و مبارزات او پرداخت.
وی با اشاره به سالن شهادت شهید عراقی، ادامه داد: چهارم شهریور سالروز شهادت شهید عراقی و فرزندش، شهید حسام عراقی، است. هشتم شهریور نیز سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، چهاردهم شهریور سالروز شهادت آیتالله قدوسی و بیستم شهریور سالروز شهادت آیتالله مدنی، شهید محراب و امام جمعه تبریز، است که به دست منافقین به شهادت رسیدند.
لاجوردی با تأکید بر ضرورت بازخوانی حوادث دهه ۶۰ و نقش گروهک منافقین در ترورهای آن دوران، تاکید کرد: اگر دهه ۶۰ و شهادتهایی را که در آن دوران اتفاق افتاد بازخوانی کنیم، نقش منافقین که در آن زمان با عنوان منافقین خلق فعالیت میکردند، بهخوبی مشخص میشود. پس از آن نیز جریان موسوم به منافقین انقلاب راه آنان را ادامه داد و همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد.
وی در ادامه به بخشهایی از وصیتنامه شهید سیداسدالله لاجوردی اشاره کرد و اظهار داشت : وصیتنامه شهید لاجوردی صدای بسیاری از منافقین انقلاب را درآورد و حتی فردی مانند حجاریان، دشمنشناسی شهید لاجوردی را دشمنشناسی وارونه توصیف کرد؛ چراکه شهید لاجوردی در این وصیتنامه بهخوبی هدف خود را شناخته بود.
نماینده مجلس با اشاره به محتوای وصیتنامه شهید لاجوردی تصریح کرد: ایشان در وصیتنامه خود منافقین انقلاب را اینگونه معرفی میکند: همانها که ریاکارانه برای رسیدن به مقصودشان هم رجایی و باهنر را میکشند و هم به سوگشان مینشینند. خطر اینان به مراتب بیشتر از خطر منافقین خلق است؛ چراکه علاوه بر همه شیوههای منافقین، سالوسانه در صف حزباللهیان قرار گرفته و کمکم آنان را به صفوف آخرین و سپس به صف قاعدین و بازنشستگان سوق داده و صفوف مقدم را غاصبانه به تصرف خود درآوردهاند؛ بهگونهای که عملاً عقل و اراده منفصل برخی تصمیمگیرندگان قرار گرفتهاند و در عزل و نصبها و حفظ و ابقاها دست به تخریب میزنند.
وی با بیان اینکه باید تحولات و حوادث امروز را نیز با دقت بیشتری مورد بررسی قرار داد، اظهار کرد: اگر این روزها با دقت بیشتری به حوادثی که در حال وقوع است و شرایطی که با آن مواجه هستیم توجه کنیم، میبینیم که فعالیت این جریانها همچنان ادامه دارد.
لاجوردی گفت: کسانی هستند که در کنار برخی مسئولان قرار میگیرند و عملاً عقل و اراده منفصل برخی از آنان میشوند. این افراد دم از تسلیم میزنند، در حالی که مردم سالهای سال ایستادگی کردهاند و طی ۴۷ سالی که از انقلاب اسلامی میگذرد، این نهال را به درختی تنومند تبدیل کردهاند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط پس از شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: امروز نیز پس از گذشت شش ماه از شهادت رهبر معظم انقلاب، شهید آیتالله امام خامنهای، سیدعلی خامنهای، مردم همچنان در صحنه ایستادهاند و همه سختیها و ناملایمات را به جان خریدهاند.
لاجوردی تأکید کرد: شعار مردم همچنان نه سازش و نه تسلیم است و آنان ذرهای نمیخواهند از این مسیر کوتاه بیایند؛ اما برخی افرادی که در نقاط مختلف و در کنار مسئولان حضور دارند، تلاش میکنند اینگونه القا کنند که مردم خسته شدهاند و باید سر تسلیم فرود بیاوریم و راهی جز تسلیم نداریم.
وی با اشاره به تجربه چهار دهه گذشته خاطرنشان کرد: ما طی این ۴۷ سال بارها این موضوع را آزمودهایم. هر زمان که برخی مسئولان یک قدم عقب نشستند، دشمن بارها و بارها جلوتر آمده و تلاش کرده است نیت شوم خود را درباره کشورمان عملی کند.
لاجوردی تصریح کرد: تجربه گذشته نشان داده است که عقبنشینی و تسلیم در برابر دشمن نهتنها موجب پایان فشارها نمیشود، بلکه زمینه را برای زیادهخواهی و پیشروی بیشتر دشمن فراهم میکند.
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