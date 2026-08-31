وزش باد نسبتا شدید و خیزش گرد و غبار در زنجان

محمدرضا رحماننیا در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان زنجان گفت: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، آسمان استان امروز دوشنبه صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و سامانه بارشی که از روز گذشته در اغلب مناطق استان فعال شده بود، به تدریج از منطقه خارج میشود.
وی افزود: با خروج این سامانه، از ساعات آینده از میزان پوشش ابرها در آسمان استان کاسته خواهد شد و در مقابل، بر سرعت وزش باد افزوده میشود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان ادامه داد: سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر در برخی مناطق استان به آستانه نسبتاً شدید خواهد رسید و با توجه به شرایط موجود، احتمال خیزش گرد و غبار در مناطق مستعد وجود دارد.
رحماننیا با بیان اینکه افزایش سرعت وزش باد میتواند موجب کاهش موقت کیفیت هوا و دید افقی در مناطق مستعد شود، گفت: توصیه میشود شهروندان در زمان افزایش سرعت باد، از تردد و توقف در مجاورت سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی، درختان فرسوده و سایر اشیای مستعد سقوط خودداری کنند.
وی اضافه کرد: با توجه به خروج سامانه بارشی، از فردا /سهشنبه/ تا پایان هفته شرایط جوی نسبتاً پایداری در استان حاکم خواهد بود و طی این مدت آسمان اغلب مناطق صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان درباره وضعیت دمایی استان نیز اظهار کرد: از نظر دمایی، تا روز پنجشنبه هفته جاری هوای خنک در اغلب نواحی استان مستقر خواهد بود و دمای هوا در این مدت در سطح نسبتاً خنکتری قرار میگیرد.
رحماننیا ادامه داد: از روز جمعه روند افزایش مجدد دمای هوا در استان آغاز خواهد شد و انتظار میرود دما در بیشتر مناطق افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به کمینه و بیشینه دمای ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی استان طی شبانهروز گذشته گفت: در این مدت ایستگاه لولکآباد با ۱۱ درجه سانتیگراد کمترین و ایستگاه حلب با ۳۷ درجه سانتیگراد بیشترین دمای استان را ثبت کردهاند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان خاطرنشان کرد: دمای شهر زنجان نیز طی شبانهروز گذشته بین ۱۶ و ۳۴ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
رحماننیا از شهروندان خواست با توجه به افزایش سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر امروز، نسبت به شرایط جوی و احتمال خیزش گرد و خاک در مناطق مستعد توجه داشته باشند.
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