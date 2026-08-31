به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین امید در مراسم رونمایی از بورس نخبگان دانشگاه تهران که امروز نهم شهریورماه برگزار شد، با تبریک اعیاد پربرکت این ماه اظهار کرد: دانشگاه تهران در دوره‌ای قرار دارد که توسعه کیفی و ارتقای جایگاه دانشگاه در اولویت است. گرچه به دلیل سه جنگ، بخشی از فعالیت‌های دانشگاه مختل شد، اما به هر حال برنامه دانشگاه این است که جایگاه خود را احیا کند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری بسته‌ای را برای اجرا آغاز کردیم تا جایگاه دانشگاه را ارتقا دهیم. ارتقای کیفیت آموزش، بین‌المللی‌سازی، مسافرت علمی دانشجویان و موضوعات متعدد دیگری از ابتدای امسال آغاز شده است تا در دوره سه‌ساله به ثمر بنشیند و دانشگاه جایگاه خود را بازیابی و احیا کند.

رئیس دانشگاه تهران یکی از برنامه‌های این دانشگاه را جذب نخبگان عنوان کرد و گفت: در سال تحصیلی جاری تلاش می‌کنیم نخبگان را به سمت دانشگاه تهران جذب کنیم. طرحی با عنوان «بورس نخبگان» با همت بنیاد حامیان دانشگاه ایجاد شده و آیین‌نامه آن نیز به تصویب هیئت‌مدیره بنیاد رسیده است.

امید ادامه داد: بر اساس این طرح، رتبه‌های برتر کشوری آزمون سراسری در گروه‌های ریاضی و فنی و علوم تجربی زیر ۱۰۰، علوم انسانی و هنر زیر ۵۰ و زبان‌ها زیر ۲۰ مشمول این طرح می‌شوند.

وی تصریح کرد: دانشجویان جدیدالورود نخبه که مشمول این‌طرح باشند، ماهیانه مبلغی به عنوان بورس نخبگی دریافت می‌کنند که این مبلغ در سال جاری ماهانه ۲۰ میلیون تومان است و به حساب دانشجو واریز می‌شود.

رئیس دانشگاه تهران هدف از پرداخت این بورس را کاهش دغدغه‌های دانشجویان عنوان کرد و گفت: این مبلغ پرداخت می‌شود تا دانشجو دغدغه زندگی نداشته باشد و انگیزه برای ادامه تحصیل داشته باشد.

شرایط بورسیه رتبه های برتر کنکور در دانشگاه تهران

امید با اشاره به شرایط تداوم پرداخت بورس نخبگان گفت: پرداخت ماهانه این بورس شرط تداوم دارد و دانشجو باید همچنان برتری خود را حفظ کند. معدل دانشجو نباید از ۱۷ کمتر شود. اگر معدل کمتر از ۱۷ شود، بورس حذف خواهد شد و اگر دانشجو مجدداً شرایط لازم را به دست آورد، بورس او احیا می‌شود. همه این موارد در آیین‌نامه دیده شده است.

وی افزود: آیین‌نامه بورس نخبگان امروز در سایت دانشگاه تهران بارگذاری می‌شود.

رئیس دانشگاه تهران درباره شرایط مربوط به رشته‌های علوم انسانی نیز گفت: برای علوم انسانی رتبه‌های زیر ۵۰ پوشش داده می‌شوند. اما یک‌استثنا وجود دارد که برای رشته ادبیات فارسی نیز رتبه زیر ۱۰۰ مورد پذیرش است.

امید خاطرنشان کرد: توجه به گرایش زبان و ادبیات فارسی نیز بخشی از بسته‌ای است که دانشگاه تهران برای ارتقای دانشگاه در نظر گرفته است.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به جایگاه ملی و بین‌المللی این دانشگاه گفت: دانشگاه تهران در میان دانشگاه‌های برتر کشور قرار دارد و در برخی رتبه‌بندی‌های جهانی نیز تنها دو دانشگاه ایران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر قرار داشته‌اند که یکی از آنها دانشگاه تهران و دیگری دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

وی با اشاره به برنامه حمایت از نخبگان و رتبه‌های برتر کنکور اظهار کرد: این برنامه با هدف کمک به نخبگانی که وارد دانشگاه تهران می‌شوند طراحی شده تا دانشجویان در طول هشت نیمسال تحصیل، دغدغه معیشت و نیازهای رفاهی خود را نداشته باشند و بتوانند بر تحصیل و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی تمرکز کنند.

رئیس دانشگاه تهران افزود: برای این دانشجویان تسهیلاتی در نظر گرفته شده است و امیدواریم بتوانیم به دانشجویانی که شهرستانی هستند و ساکن تهران نیستند، خوابگاه مناسب اختصاص دهیم.

وی با بیان اینکه به باور ما همه خوابگاه‌های دانشگاه باید استاندارد و حداقل امکانات را داشته باشند، گفت: می‌دانیم که این‌گونه نیست و برخی خوابگاه‌های دانشگاه بیش از ۶۰ سال قدمت دارند و چندین بار بازسازی شده‌اند، اما همچنان با مشکلاتی مواجه هستند.

وی ادامه داد: برای دانشجویان نخبه شرایط خاصی در بحث اسکان پیش‌بینی کرده‌ایم و امیدواریم این دانشجویان از زمان ورود تا زمان فارغ‌التحصیلی دغدغه اسکان، معیشت و تأمین نیازهای آموزشی و پژوهشی نداشته باشند.

رئیس دانشگاه تهران تأکید کرد: در مقابل، از این دانشجویان انتظار داریم برتری خود را حفظ کنند، معدل آنها در جایگاه مناسب قرار داشته باشد و دوره تحصیل خود را به‌موقع به پایان برسانند.

احتمال افزایش مبلغ حمایت مالی

وی در پاسخ به سئوال مهر درباره مبلغ حمایت مالی از رتبه‌های برتر و اینکه آیا مبلغ ۲۰ میلیون تومان در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت، گفت: آنچه پیش‌بینی کرده‌ایم این است که نیازهای این دانشجویان نخبه را تا پایان دوره تأمین کنیم و بدیهی است اگر در مسیر حرکت، تغییراتی در شرایط کشور و نوسانات و تورم ایجاد شود، در صورت نیاز تغییرات لازم در حمایت مالی نیز انجام خواهد شد.

رئیس دانشگاه تهران درباره ظرفیت این بورس نیز گفت: برای همه رتبه‌های زیر ۱۰۰ محدودیت مشخصی در نظر نگرفته‌ایم و اگر همه رتبه‌های زیر ۱۰۰ کشوری دانشگاه تهران را انتخاب کنند، برای تأمین این بورس آمادگی داریم.

وی افزود: حامی این برنامه یکی از بنیادهای فرهنگی است که از طریق بنیاد حامیان دانشگاه تهران این حمایت را انجام می‌دهد و خیرین دیگری نیز برای حمایت از این برنامه اعلام آمادگی کرده‌اند.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به استقبال برخی رشته‌ها از این طرح اظهار کرد: در علوم انسانی، بسیاری از رتبه‌های برتر دانشگاه تهران را انتخاب می‌کنند و در علوم تجربی نیز از زمان راه‌اندازی رشته بیوتکنولوژی، به دلیل اینکه دوره آن به صورت PhD پیوسته است، متقاضی زیادی داریم؛ البته در سایر رشته‌ها نیز محدودیتی برای استفاده از این حمایت تعیین نکرده‌ایم.

وی ادامه داد: برای مثال اگر ۱۰۰ نفر در ریاضی و فنی و ۱۰۰ نفر در علوم تجربی مشمول این شرایط باشند و ۵۰ درصد آنها دانشگاه تهران را انتخاب کنند، آمادگی داریم حمایت لازم را انجام دهیم.

پذیرش نوبت دوم دانشگاه تهران در سال جاری متوقف شد

رئیس دانشگاه تهران همچنین درباره پذیرش دانشجوی نوبت دوم در سال جاری گفت: دانشگاه تهران باید حداقل امکانات رفاهی را برای دانشجویان خود تأمین کند.

وی افزود: در بعضی از سال‌ها دانشجویانی در دانشگاه پذیرفته شدند و تعداد زیادی از آنها در خوابگاه‌های بسیار نامناسب اسکان پیدا کردند؛ برخی از این ساختمان‌ها خانه‌هایی بودند که به خوابگاه تبدیل شده بودند یا ساختمان‌هایی فرسوده در سطح شهر بودند.

رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد: از امسال ورودی دانشجویان را حداقل در نظر گرفته‌ایم و پذیرش را بر مبنای امکانات رفاهی تنظیم کرده‌ایم؛ به همین دلیل امسال پذیرش نوبت دوم نداریم و پذیرش دانشگاه در دوره روزانه خواهد بود.

وی اضافه کرد: پذیرش دانشجو در سه پردیس دانشگاه تهران شامل پردیس کیش، پردیس ارس و پردیس البرز که مخصوص تحصیلات تکمیلی است نیز انجام خواهد شد و دانشجویان غیردولتی که علاقه‌مند باشند از طریق این پردیس‌ها تحصیل کنند، امکان پذیرش خواهند داشت.

نخستین بورس کلان دانشگاه تهران برای رتبه‌های برتر

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به سابقه حمایت خیرین از دانشجویان گفت: در گذشته به‌صورت موردی برخی استادان برجسته پس از بازنشستگی مبالغی را برای بورس دانشجویان یک رشته اختصاص داده‌اند، اما اینکه در سطح کلان دانشگاه و همه حوزه‌ها چنین حمایتی انجام شود، تاکنون سابقه نداشته و این نخستین بار است که چنین اتفاقی رخ می‌دهد.

وی افزود: تمام منابع این بورس توسط خیرین تأمین شده است و یکی از حامیان بزرگ دانشگاه تهران که خود مؤسسه فرهنگی دارند، درخواست دانشگاه را پذیرفته‌اند و خیرین دیگری نیز برای کمک در برخی حوزه‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی ادامه داد: تمام اعتبار مورد نیاز این بورس توسط خیرین تأمین می‌شود و در حال حاضر این طرح برای افرادی است که از طریق سازمان سنجش در دوره کارشناسی پذیرفته می‌شوند.

اهدای سکه به ۵۰ دانش‌آموخته برتر دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران همچنین از تداوم برنامه اهدای سکه به دانش‌آموختگان برتر دانشگاه خبر داد و گفت: یکی از حامیان دانشگاه تهران از سال گذشته این برنامه را آغاز کرده و امسال دومین سال برگزاری آن خواهد بود.

وی افزود: زمان برگزاری این برنامه هنوز مشخص نشده و مدیر بنیاد حامیان دانشگاه تهران آن را اعلام خواهد کرد.

رئیس دانشگاه تهران اظهار کرد: سال گذشته به ۵۰ نفر از دانش‌آموختگان دانشگاه تهران، به هر کدام یک سکه بهار آزادی هدیه شد و امسال نیز این برنامه ادامه خواهد داشت. امسال نیز ۵۰ رشته را با انتخاب حامی و کمک دانشگاه انتخاب کرده‌ایم که از این تعداد ۴۵ رشته در مقطع کارشناسی و پنج رشته در مقطع کارشناسی ارشد هستند.

رئیس دانشگاه تهران تأکید کرد: این جایزه تنها به افرادی که از طریق این بورس وارد دانشگاه شده‌اند اختصاص ندارد، بلکه افرادی که صرف‌نظر از نحوه ورود به دانشگاه، در زمان فارغ‌التحصیلی رتبه اول دوره خود باشند نیز مشمول این جایزه خواهند شد.پ

برنامه‌های فرهنگی و آماده‌سازی نخبگان برای بازار کار

وی همچنین از پیش‌بینی برنامه‌های فرهنگی مستقل برای دانشجویان مشمول بورس خبر داد و گفت: برای این دانشجویان برنامه‌های فرهنگی مستقلی پیش‌بینی شده است. بازدید از شرکت‌ها و کارخانه‌ها نیز در این برنامه‌ها پیش‌بینی شده تا دانشجویان ضمن تحصیل و حفظ برتری علمی، برای ورود به بازار کار و ادامه تحصیل در دوره‌های بالاتر نیز آماده شوند.