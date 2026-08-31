به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به مشکلات و چالشهای مربوط به دکلهای مخابراتی در پایتخت و با اشاره به موضوع غیرمجاز بودن بخشی از دکلهای مخابراتی گفت: حدود ۶۰ درصد دکلها بدون مجوز شهرداری هستند و شرکت مربوطه درآمدهای خود را نمیتواند تأمین کند، در حوزه زیباسازی اقدامات کافی انجام نشده و تغییر و تحولات مدیریتی نیز وجود داشته است.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران ادامه داد: موضوعی که میخواهم بر آن تأکید کنم، بحث حذف دکلهای بزرگ BTS است. در حال حاضر در بسیاری از شهرهای دنیا، ماکرو BTSها در حال حذف شدن هستند و جای خود را به «Small Cell»ها دادهاند.
تشکری هاشمی توضیح داد: Small Cellها ابعاد بسیار کوچکتری دارند و میتوان آنها را روی مبلمان شهری، دکلهای چراغهای راهنمایی، تابلوهای تبلیغاتی، ایستگاههای اتوبوس و سایر تجهیزات شهری نصب کرد. این تجهیزات میتوانند شعاعی حدود ۲۵۰ متر را بهراحتی پوشش دهند.
وی تأکید کرد: اگر نگاه منفعتطلبانهای را که ظاهراً منفعت قابل توجهی هم برای شهرداری ندارد و جز بدنامی چیزی به همراه ندارد، کنار بگذاریم، باید شهر را به سمت حذف ماکرو BTSها ببریم؛ چراکه این دکلها از نظر بصری، ایمنی و همچنین از منظر احتمالا تأثیرات منفی بر سلامت انسانها میتوانند محل نگرانی باشند.
وی در ادامه با انتقاد از روند رسیدگی به تخلفات دکلهای مخابراتی گفت: بخشی از این تخلفات به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ ارجاع میشود، اما سؤال این است که کمیسیون ماده ۱۰۰ باید به مسائل شهرسازی و فنی بپردازد و یک دکل که در وسط حیاط یک ساختمان نصب شده چه ربطی به وطایف کمیسیون ماده ١٠٠ دارد؟
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران افزود: عملاً یک فرآیند طولانی در این زمینه شکل میگیرد؛ سالها رسیدگی، اعتراض به رأی و سپس مراجعه به دیوان عدالت اداری، در حالی که در تمام این مدت تخلف همچنان باقی میماند و عملاً تأثیری در رفع مشکل ندارد. کمااینکه امروز میبینیم نزدیک به ۶۰ درصد این دکلها بدون مجوز شهرداری هستند.
وی همچنین با اشاره به نقش اپراتورهای تلفن همراه اظهار کرد: شرکتهای تلفن همراه و اپراتورها نیز باید در حل این مشکلات و کاهش آنها نقش داشته باشند. باید مشخص شود اپراتورها برای رفع این معضلات چه اقداماتی انجام دادهاند و چه نقشی برای آنها در این زمینه در نظر گرفته شده است.
تشکری هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی اخبار منتشرشده درباره احتمال سوءاستفاده از دکلهای رادیویی گفت: من به درستی این موضوع را نمیدانم و نه آن را تأیید و نه تکذیب میکنم، اما وقتی حدود ۶۰ درصد دکلها غیرمجاز هستند و تنها ۴۰ درصد آنها با مجوز شهرداری هستند این سؤال مطرح است که آیا امکان سوءاستفاده از آنها وجود ندارد؟
وی در پایان تأکید کرد: این موضوع نشان میدهد که باید از ابعاد ایمنی، مدیریتی و بهداشت شهری، نسبت به ساماندهی دکلهای مخابراتی اقدام جدی صورت گیرد.
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