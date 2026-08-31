مریم میرزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه روز دوشنبه نهم شهریورماه ۱۴۰۵ در شهرستان اسلامآبادغرب مستقر میشود تا مردم نیکاندیش این شهرستان با اهدای خون، در تأمین خون سالم و نجات جان بیماران نیازمند مشارکت کنند.
وی افزود: اهدای خون اقدامی انساندوستانه و ارزشمند است که میتواند نقش مهمی در تأمین نیاز بیماران و حفظ ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی داشته باشد.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از شهروندان اسلامآبادغرب دعوت کرد با حضور در محل استقرار تیم سیار اهدای خون، در این اقدام انساندوستانه مشارکت کنند و با اهدای خون خود، امید و زندگی را به بیماران نیازمند هدیه دهند.
جزئیات استقرار تیم سیار اهدای خون
میرزاده گفت: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه روز دوشنبه نهم شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح در پشت بیمارستان امام خمینی(ره) اسلامآبادغرب مستقر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: از مردم نیکاندیش و نوعدوست اسلامآبادغرب درخواست میشود با حضور در این برنامه، در تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران سهیم شوند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تأکید کرد: هر اهدای خون میتواند گامی برای نجات جان یک بیمار باشد و حضور مردم در برنامههای اهدای خون، نقشی مهم در تأمین ذخایر خونی و کمک به بیماران نیازمند دارد.
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