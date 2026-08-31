به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، امروز دوشنبه ۹ شهریور، طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، ضمن تبریک مجدد میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: علیرغم همه توطئههای دشمنان و دروغپردازیها و شایعهپراکنیهای آنان، آحاد ملت و مسئولان دلسوز نظام، در برابر دشمن، متحد و یکصدا هستند؛ ما هرگز در مقابل آمریکا کوتاه نخواهیم آمد و تا آخر ایستادهایم؛ این موضع مشترک و یکدلانهی همه مردم و مسئولان است؛ دشمن محاسبات اشتباه نکند و در خیال خام شکلگیری تفرقه در کشور نباشد.
ایران در برابر دشمن کوتاه نمیآید
رئیس قوه قضاییه با اشاره به پاسخ کوبنده شب گذشته سپاه و ارتش به متجاوزان آمریکایی که به جزیره لارک حمله کرده بودند، گفت: شب گذشته، پس از شرارت و تجاوز آمریکاییهای کودککش، نیروهای مسلح ایران اسلامی، بلافاصله پاسخ کوبندهای دادند و سپاه و ارتش مقتدر محل استقرار ادوات و جنگندههای دشمن در چند پایگاه آمریکایی در منطقه را درهم کوبید. دشمنان بدانند که ایران اسلامی اکنون از هر زمان دیگری، آمادگی بیشتری برای رویارویی با متجاوزین دارد.
رئیس دستگاه قضا با هشدار به دشمن و اذناب او که در سودای تدارک اقدامات ضدامنیتی هستند، به آمادگی بالا بخشهای متولی تحکیم امنیت کشور اشاره کرد و بیان داشت: دشمن از طریق مزدورانش در داخل در سودای مخدوش کردن امنیت مردم ما و راهاندازی آشوب، به سر میبرد؛ در صورت وقوع چنین خبط و خطایی از ناحیه دشمن، پاسخ محکمی به او و مزدورانش میدهیم؛ دشمنان و مزدوران و اذناب آنها بدانند که نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی ما در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و قوه قضاییه نیز در حوزه محاکمه و مجازات عناصری که بخواهند امنیت مردم و کشور را مخدوش کنند، قاطعانهتر از هر زمان دیگری عمل خواهد کرد. تحکیم امنیت و مقابله قاطع با عناصر ضدامنیتی، جزء آن دست از مقولاتی است که آحاد مردم و مسئولان ما، در باب آن، اتفاقنظر دارند.
تأکید اژهای بر وحدت و پرهیز از چندصدایی
رئیس عدلیه، در ادامه، ضمن تاکید بر انسجام و یکصدایی ملت و حاکمیت در باب موضوعات کلان و احتراز از اختلاف و تشتت در این حوزهها، گفت: در باب موضوعات و مسائل کلان، از جمله مقابله با دشمن، تحکیم امنیت و حفظ مصالح و منافع ملی، همه آحاد ملت و مسئولان، یکدل و یکصدا هستند. ایضاً همه مردم و مسئولان یکصدا و متحد هستند که باید از اقتصاد و سرمایهگذاری مولد حمایت کرد و موانع تولید و مشکلات معیشتی را برطرف کرد. در این زمینهها هیچ اختلافی وجود ندارد؛ دشمن تحتتأثیر گزارشات و القائات وطنفروشان و عناصری که در فضای مجازی، مطالب مجعولی را منتشر میکنند، قرار نگیرد.
رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید بر خونخواهی و انتقام از دشمن زبون، گفت: دشمن ما عهدشکن و جنایتکار است؛ دشمن هر روز در لبنان جنایت میکند و روزی نیست که مردم جنوب لبنان و رزمندگان سلحشور حزبالله، به شهادت نرسند. ایضاً دشمن در غزه و کرانه باختری نیز بر حجم جنایات و کودککشیهای خود افزوده است. دشمن، در ایران اسلامی نیز جنایت کرد و پاسخ آن را گرفت و بیشتر از این هم، پاسخ دریافت خواهد کرد. این دشمن مطمئن باشد که فرزندان ایران اسلامی، انتقام خونهای بهناحق ریخته شده در ایران و سایر بلاد مقاومت را از او خواهد ستاند و ما عَلَم خونخواهی را هرگز زمین نمیگذاریم.
توصیه به توجه عملی به پیامهای رهبری
قاضیالقضات در ادامه با تاکید بر ضرورت ژرفنگری و امعاننظر پیرامون پیامهای صادره از ناحیه رهبری معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: رهبری معظم انقلاب، در پیامهای روشنگرانه و ثاقبی که صادر میفرمانید بر ضرورت تحکیم وحدت و انسجام ملی تاکید و ابرام میورزند. معظمله پیرامون تبعات و پیامدهای تفرقه و انشقاق نیز همه ما را انذار میدهند. ایشان در یکی از پیامهای اخیرشان، ضمن تاکید بر تحکیم وحدت و اجتناب از چندصدایی و ایستادگی در برابر دشمنان آمریکایی و صهیونیستی، فرمودند که حمایت از دولت و دستگاههای خدمتگزار، یک وظیفه الهی و ملی است. ضروری است ما به این تعابیر و نکات نغزی که رهبری معظم، تقریر و تحریر میفرمایند، دقت ویژهای کنیم و نه در سخن و بیان، که در مقام عمل، به این فرامین و توصیهها، مقیّد و متعهد باشیم. رهبری معظم در پیام و فراز دیگری فرمودند نقدهای منصفانه نیز نباید سبب تضعیف و تخریب شود؛ بدینمعنا که نقد کردن را نفی نکردند لکن تاکید داشتند که نقد منصفانه هم به گونهای نباشد که ماحصل آن، تخریب و تضعیف شود؛ اینها عیناً آموزههای قرآنی و دینی و کلام معصومین سلاماللهعلیهماجمعین است.
بررسی ویژه وضعیت زندانیان بدهکار
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، در ادامه نشست امروز، دستورات و توصیههای مصرحی را خطاب به مقامات قضایی و همچنین مشخصاً مقامات تازه منصوب شده، ایراد کرد و خطاب به «عتباتی» رئیس کل دادگستری استان تهران، «آسیابی» رئیس سازمان زندانها و «صالحی» دادستان تهران، گفت: ضروری است به طور ویژه، موضوع آن دسته از زندانیانی که به سبب مسائل و دیون مالی، مدتهای زیادی است که در زندان به سر میبرند را رسیدگی و تعیین تکلیف کرد. ما پیشتر به صورت مجدانه بر روی این مقوله متمرکز شده بودیم و جمعیت قابل توجهی از زندانیان مُعسر و نیازمند که فقط به سبب دیون مالی و داشتن شاکی خصوصی، مدتهای زیادی بود در زندان به سر میبردند را تعیینتکلیف کرده بودیم. اخیراً در جریان آزادی زندانیان نیازمند، اعلام شد که چند تن از زندانیان به سبب بدهی مالی اندک، چندین سال است در زندان به سر میبرند؛ این موضوع از رسانهها نیز پخش شد؛ البته باید مشخص شود که آیا آن زندانیها، صرفاً بدهی مالی داشته یا اینکه دارای پرونده دیگری نیز بوده است. طبق اعلام دادستان تهران افراد مورد اشاره دارای چند پرونده محکومیت دیگر هم بودند و به همین خاطر طی سالهای گذشته در زندان طی دوران محکومیت داشتند، همچنین طبق اعلام رئیس سازمان زندانها، میزان بدهی مالی آن زندانیها، بیشتر از ادعای اعلامی در حضور رسانهها بوده است. علیایحال، تاکید دارم که مقامات قضایی ذیربط به طور ویژه، یکبار دیگر، بررسی دقیق و جامع به عمل آورند تا مبادا زندانیای وجود داشته باشد که صرفاً به سبب دیون مالی و داشتن شاکی خصوصی، چندین سال است که در زندان، روزگار میگذراند. امام شهید ما در این فقره، دستورات مصرحی داشتند و در یک مورد نیز پس از مطالعه گزارش واصله و تتبع در ابعاد مختلف آن، فرمودند که در اینگونه مصادیق، از وجوهات نیز استفاده شود تا فرد در زندان نماند.
لزوم تعیین تکلیف محکومان قصاص
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: ضروری است بار دیگر به طور ویژه و جامع، پروندههای موضوع ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی نیز مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرند و آن دسته از محکومین به قصاص که به سبب ناتوانی صاحبان حق قصاص در پرداخت فاضل دیه یا به جهات دیگر، در زندان در وضعیت نامعین به سر میبرند، تعیین تکلیف شوند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه دستورات مشخص و مصرح دیگری را نیز خطاب به «آسیابی» رئیس سازمان زندانها مطرح کرد و گفت: کاهش جمعیت کیفری زندانها، اشتغال و درآمدزایی زندانیان و ایضاً اصلاح و بازاجتماعی کردن آنها و حمایت از خانوادههایشان باید به صورت ویژه در دستور کار باشد.
ظرفیت مردم برای حل اختلافات فعال شود
رئیس عدلیه در ادامه خطاب به حجتالاسلام والمسلمین «موسوی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، گفت: بارها تاکید کردهایم که «مرکز توسعه حل اختلاف» ما نباید به تشکیلات اداری مرسوم، کفایت و قناعت کند و باید حداکثر بهرهبرداری و استفاده را از ظرفیتهای شگرف مردمی در حوزهی حل و فصل دعاوی، ترک مخاصمات و جلوگیری از تبدیل اختلافات میان مردم و گروههای مردمی به پروندههای قضایی ببرد. در این فقره میتوان از ظرفیتهای جریانات داخل کشور، مساجد، دانشگاهها، مدارس، طبقات مختلف اجتماعی و قسعلیهذا، نهایت بهره را برد.
ضرورت ارتقای سواد حقوقی مردم
قاضیالقضات در ادامه خطاب به «امیری اصفهانی» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، تاکید کرد: اکنون با فراگیری رسانههای ارتباط جمعی و فناوریهای هوشمند، امکان سوادآموزیها و آگاهیبخشیهای حقوقی و قضایی به مردم و آگاه ساختن آنها بهمنظور پیشگیری از ارتکاب جرم و تخلف و یا در معرض بزه قرار گرفتن، مضاعف شده است؛ فلذا باید حداکثر استفاده و بهرهبرداری را از این رسانههای فراگیر و فناوریهای نوین جهت ارتقای سطح دانش و معلومات حقوقی و قضایی مردم به عمل آورد. به طور کلی علاوه بر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، همه بخشهای ذیربط در قوه قضاییه با هماهنگی مرکز رسانه، در آگاهیبخشی حقوقی و قضایی به مردم با بهرهگیری از رسانهها و ابزارهای فناورانه، کوشا باشند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، در ادامه به کلیهی مسئولان قضایی توصیه کرد که فرصت خدمت به مردم را تحت هیچ شرایطی از دست ندهند و تمام همت خود را مصروف دارند تا امورات قضایی و حقوقی مردم را در نهایت دقت و سرعت انجام دهند و در همه حال، مردم را تکریم کنند و فراموش نکنند که مردم ولینعمتان مسئولان و کارگزاران هستند. رئیس قوه قضاییه همچنین بر ضرورت ارتباط هر چه بیشتر مسئولان قضایی با متن مردم و انجام بازدیدها و سرکشیهای میدانی از سوی آنها نیز تاکید کرد.
رئیس دستگاه قضا در مطلع سخنانش در نشست امروز با اشاره به برگزاری جشنهای میلاد مسعود نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) در ایران و سایر بلاد اسلامی و مناطقی که مسلمانان ساکن هستند، بر ضرورت تحکیم وحدت میان مسلمین برای مقابله با دشمنان اسلام و حمایت از مردم مظلوم غزه و سایر مسلمانانی که تحت ستم مستکبران هستند، تاکید کرد.
اژهای: آمریکا بزرگترین تروریسم دولتی دنیاست
شایان ذکر است، رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز ضمن اشاره به هشتم شهریور، روز گرامیداشت شهدای دولت و روز مبارزه با تروریسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر، رئیسی، خطیب، نصیرزاده و سایر شهدای دولت و ایضاً شهدای شاخصی که در شهریورماه به فیض شهادت نائل آمدند، از جمله شهید قدوسی که یک نیروی دلسوز و معلم بود، گفت: آمریکا بزرگترین تروریسم دولتی دنیاست و ایضاً بزرگترین حامی تروریسم نیز در جهان محسوب میشود؛ منافقین کوردلی که در اوایل انقلاب بهترین فرزندان ایران اسلامی و مردم عادی را به شهادت رساندند، اکنون تحت لوای آمریکا در مغرب زمین روزگار میگذرانند. دنیا فراموش نکند که بیش از ۲۰ هزار تن از مردم ایران قربانی تروریسمی هستند که منشاء و حامی آن آمریکا بوده است.
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