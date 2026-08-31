نظامی: حفاظت از یوزپلنگ آسیایی نیازمند عزم ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیطزیست، باقر نظامی، مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، با اشاره به وضعیت شکننده جمعیت یوزپلنگ آسیایی، بر ضرورت همکاری همه دستگاههای مسئول برای حفاظت از این گونه تأکید کرد.
نظامی با اشاره به تلفات جادهای یوزپلنگ آسیایی اظهار کرد: تلفات جادهای همواره یکی از معضلات پروژه حفاظت از یوز بوده و در این زمینه پیگیریهای متعددی با وزارت راه و شهرسازی انجام شده است. طرحی نیز برای محدودهای که تلفات قابل توجهی در آن رخ داده، ارائه شده و امیدواریم این پیگیریها با جدیت ادامه یابد.
وی افزود: حفاظت از یوزپلنگ آسیایی تنها وظیفه سازمان حفاظت محیطزیست نیست و دستگاههای مختلف باید در این زمینه مسئولیت خود را ایفا کنند. در موضوع تلفات جادهای، همکاری وزارت راه و شهرسازی ضروری است و در زمینه حضور دام و شتر در زیستگاههای یوز نیز وزارت جهاد کشاورزی باید به این موضوع ورود کند.
مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با تأکید بر اینکه اولویت نخست، حفاظت از یوز در زیستگاه طبیعی آن است، گفت: بخش قابل توجهی از زیستگاههای یوز خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان قرار دارد و حفاظت از این مناطق گسترده بدون مشارکت سایر بخشها و جوامع محلی امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: پایشها نشان داده است که یوزها بهطور مستمر میان زیستگاههای مختلف جابهجا میشوند؛ بنابراین حفاظت از کریدورهای حرکتی و مناطق خارج از محدودههای تحت مدیریت سازمان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
نظامی از توسعه حفاظت مشارکتی به عنوان یکی از محورهای فعالیت پروژه نام برد و اظهار کرد: در سالهای اخیر تلاش شده است با جوامع محلی و افراد اثرگذار در مناطق زیستگاهی ارتباط بیشتری برقرار شود و از ظرفیت جوانان محلی نیز در حفاظت از زیستگاه استفاده شود.
وی افزود: ۲۸ نیروی همیار محیطزیست از میان جوانان محلی در استانهای مختلف بهکارگیری شدهاند تا در کنار محیطبانان در فعالیتهایی از جمله پایش و نگهداری آبشخورها مشارکت داشته باشند. همچنین برنامههای آموزشی در مدارس روستاهای حاشیه زیستگاههای یوز نیز با همکاری تشکلهای محیطزیستی در حال اجراست.
مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با اشاره به اقدامات پژوهشی انجامشده در پروژه گفت: سامانه ملی شناسایی یوزها راهاندازی شده و تصاویر و اطلاعات یوزهای شناساییشده در این سامانه ثبت میشود. این دادهها امکان بررسی الگوهای بدنی، شناسایی افراد، جابهجاییها و تحلیل وضعیت جمعیت را فراهم میکند.
نظامی افزود: مطالعات ژنتیکی و همچنین بررسی اثرات تغییر اقلیم و خشکسالی بر وضعیت جمعیت گونههای طعمه یوز، از جمله جبیر، نیز با همکاری ادارات کل حفاظت محیطزیست استانها و مراکز دانشگاهی در حال انجام است.
وی با اشاره به آمار تلفات یوز در حدود ۲۵ سال گذشته اظهار کرد: در این مدت حدود ۱۰۰ مورد تلفات یوز جمعآوری و بررسی شده است و تحلیل این دادهها میتواند در شناسایی تهدیدها و اتخاذ راهکارهای مؤثر برای کاهش تلفات مورد استفاده قرار گیرد.
نظامی با اشاره به اهمیت تکثیر در اسارت خاطرنشان کرد: در کنار حفاظت از یوز در زیستگاه طبیعی، سایت تکثیر در اسارت نیز با استفاده از فناوریهای روز دنیا فعالیت میکند؛ با این حال، اولویت اصلی پروژه همچنان حفاظت از یوز در زیستگاه طبیعی است.
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