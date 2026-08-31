ظهرابی: حفاظت از یوز، حفاظت از فلات مرکزی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط‌زیست، حمید ظهرابی اظهار کرد: کشور ما در مناطق خشک و نیمه‌خشک قرار دارد و روند تغییرات اقلیمی، سرزمین را به سمت خشک‌تر شدن سوق می‌دهد. فلات مرکزی ایران نیز به عنوان زیستگاه یوزپلنگ آسیایی، از مناطق آسیب‌پذیر در برابر این تغییرات است.



وی افزود: خشک‌تر شدن سرزمین، کاهش پوشش گیاهی، تهدید معیشت جوامع محلی و کاهش تنوع زیستی را به دنبال دارد و در کنار آن، کانون‌های گرد و غبار و مسائل اجتماعی ناشی از مهاجرت نیز می‌تواند تشدید شود.



معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به اهمیت حفاظت از یوز گفت: زمانی که برای رفع تهدیدهای یوزپلنگ اقدام می‌کنیم، در واقع به سمت مدیریت بهتر فلات مرکزی ایران حرکت می‌کنیم؛ اقداماتی مانند کنترل چرای دام، مدیریت فعالیت‌های معدنی، کاهش فشار بر طبیعت و احیای عرصه‌های آسیب‌دیده، همگی بخشی از این فرایند است.



ظهرابی با اشاره به جایگاه خراسان شمالی در تنوع زیستی کشور گفت: این استان در مرز میان زیست‌بوم‌های بیابانی و کوهستانی قرار دارد و به عنوان یک اکوتون ارزشمند، نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی کشور در شرایط تغییر اقلیم دارد.



وی افزود: تغییر اقلیم می‌تواند موجب جابه‌جایی گونه‌ها به سمت زیستگاه‌های مناسب‌تر شود و افزایش حضور یوزپلنگ در زیستگاه‌های شمالی نیز ممکن است با این روند ارتباط داشته باشد که البته نیازمند مطالعات دقیق‌تر است.



معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به وضعیت زادآوری یوزپلنگ‌ها اظهار کرد: در دو تا سه سال گذشته، دو یوزپلنگ ماده موفق به بزرگ کردن توله‌های خود تا مرحله نزدیک به استقلال شده‌اند که می‌تواند نشان‌دهنده اثربخشی اقداماتی مانند مدیریت چرا، کاهش حضور دام و تقویت حفاظت در توران و میاندشت باشد.



ظهرابی گفت: برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد در سال‌های اخیر حدود ۶۰ درصد توله‌های یوزپلنگ توانسته‌اند به مرحله استقلال برسند؛ در حالی که این میزان در آفریقای جنوبی حدود ۳۵ درصد گزارش شده است.



وی در عین حال تأکید کرد: با توجه به پایین بودن جمعیت یوزپلنگ، هر حادثه می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر جمعیت این گونه داشته باشد و به همین دلیل کاهش تهدیدها، به‌ویژه تلفات جاده‌ای، اهمیت زیادی دارد.



ظهرابی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ایمن‌سازی مسیرهای جاده‌ای گفت: نصب روشنایی، دوربین‌های کنترل سرعت و ایجاد موانع برای کاهش سرعت از جمله اقدامات انجام‌شده بوده و وزارت راه و شهرسازی نیز در این زمینه همکاری‌هایی داشته است.



وی افزود: اخیراً با پیگیری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعتبار مناسبی به‌صورت مستقیم برای وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است و امیدواریم این موضوع هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.



معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست در پایان خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت منابع اعتباری و گستردگی تهدیدها، اقدامات حفاظتی نتایج مثبتی داشته است، اما برای حفظ جمعیت یوزپلنگ آسیایی باید کاهش تهدیدها با جدیت بیشتری دنبال شود.