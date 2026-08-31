  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

محفل شعر رضوی میزبان ۳۰ شاعر عرب زبان مقاومت شد

محفل شعر رضوی میزبان ۳۰ شاعر عرب زبان مقاومت شد

حدود ۳۰ شاعر برجسته حوزه مقاومت عرب زبان در ایران مهمان نشستی به میزبانی دفتر شعر و ادبیات بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) در مشهد مقدس شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت کمیته فرهنگی آموزشی اربعین نشست صمیمی شعرای عرب‌زبان با مسئولان دفتر شعر و ادبیات بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) در مشهد برگزار شد.

در این نشست که به مناسبت سالروز ولادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) و با حضور ۲۶ تن از شاعران برجسته عراقی و عرب‌زبان در هتل فاطمیه مشهد برگزار شد، زمینه‌های همکاری‌های مشترک ادبی و فرهنگی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سید حسین سیدی، مدیر دفتر شعر و ادبیات بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) گفت: این جمع فرهیخته، متشکل از شاعرانی است که با زبان هنر و سرودن اشعار فاخر در وصف رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، نقش بسزایی در تبیین گفتمان مقاومت در عراق و ایران ایفا کرده‌اند.

سیدی به اهمیت برگزاری چنین نشست‌هایی برای ایجاد شبکه‌های ارتباطی میان هنرمندان آیینی اشاره و تصریح کرد: هدف اصلی از این دیدار، ایجاد بستری برای تعاملات مستقیم و مستمر میان شعرای آیینی مشهد و این شاعران ارجمند بود.

به گفته وی، این نشست که با حضور چهره‌های فرهنگی و ادبی همراه بود، گامی موثر در راستای تقویت دیپلماسی فرهنگی و هم‌افزایی شعرای جبهه مقاومت در مشهد مقدس به شمار می‌رود.

سیدی افزود: در این نشست ضمن معرفی ظرفیت‌های ادبی دو طرف و حضور جمعی از مسئولان فرهنگی عراق، مقرر شد ارتباطات این هنرمندان از طریق فضای مجازی تداوم یابد و برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های تخصصی‌تر در آینده صورت پذیرد.

مدیر دفتر شعر و ادبیات بنیاد امام رضا (ع) گفت: در ادامه این برنامه‌های فرهنگی، بخشی از این شاعران ارجمند امشب در صحن غدیر حرم مطهر رضوی به شعرخوانی برای زائران و مجاوران می پردازند.

کد مطلب 6932971
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها