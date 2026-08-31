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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

تولد نوزاد عجول در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ یزد

تولد نوزاد عجول در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ یزد

یزد - رئیس اورژانس استان یزد گفت: نوزاد مادر باردار مسافر در مسیر ابرکوه به تفت، در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ یزد به دنیا آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اورژانس استان یزد، جواد سهیلی گفت: به دنبال تماسی مبنی بر علائم زایمانی مادر باردار مسافر در مسیر ابرکوه به تفت، بلافاصله کارشناسان اورژانس به محل اعزام شدند.

وی افزود: مادر باردار در حین انتقال به بیمارستان با تسهیل فرایند زایمان توسط کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی، نوزاد خود را در آمبولانس به دنیا آورد.

سهیلی گفت: کارشناسان اورژانس ١١۵ حاضر در این ماموریت آقایان ابراهیم فلاح تفتی و امیرحسین شفیع حسینی، مادر و نوزاد را با حال عمومی خوب به بیمارستان شهید بهشتی تفت تحویل دادند.

کد مطلب 6933005

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