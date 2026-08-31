تولد نوزاد عجول در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اورژانس استان یزد، جواد سهیلی گفت: به دنبال تماسی مبنی بر علائم زایمانی مادر باردار مسافر در مسیر ابرکوه به تفت، بلافاصله کارشناسان اورژانس به محل اعزام شدند.

وی افزود: مادر باردار در حین انتقال به بیمارستان با تسهیل فرایند زایمان توسط کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی، نوزاد خود را در آمبولانس به دنیا آورد.

سهیلی گفت: کارشناسان اورژانس ١١۵ حاضر در این ماموریت آقایان ابراهیم فلاح تفتی و امیرحسین شفیع حسینی، مادر و نوزاد را با حال عمومی خوب به بیمارستان شهید بهشتی تفت تحویل دادند.