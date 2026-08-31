به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه ظهر دوشنبه در آخرین روز هفته دولت و در آیین کلنگزنی پروژه ۶ هزار رأسی مجتمع کشت و صنعت هفتان در روستای سواره مشگینشهر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، اظهار کرد: امروز توفیق شد در خدمت مردم شریف شهرستان مشگینشهر و مسئولان شهرستان باشیم و شاهد بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی چندین پروژه عمرانی و اقتصادی باشیم.
استاندار اردبیل افزود: امروز ۲۷ پروژه عمرانی و طرح اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۱۱ همت در شهرستان مشگینشهر به بهرهبرداری رسید که طرحهای اقتصادی این پروژهها برای حداقل ۲۵۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد.
وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی مجتمع کشت و صنعت هفتان تصریح کرد: این پروژه از تفاهمنامههای همایش سرمایهگذاری سال گذشته استان است و برای اجرای آن حدود ۷ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری پیشبینی شده است.
امامی یگانه با بیان اینکه مشگینشهر از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه گردشگری، کشاورزی و باغداری برخوردار است، گفت: یکی از مشکلات اساسی بخش کشاورزی، خامفروشی محصولات است و باید با توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری، ارزش افزوده بیشتری برای محصولات کشاورزی ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: استان اردبیل به عنوان پایلوت کشاورزی هوشمند مطرح شده و تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیتهای فناوری و روشهای نوین، بهرهوری در بخش کشاورزی را افزایش دهیم.
استاندار اردبیل همچنین به ظرفیتهای معدنی مشگینشهر اشاره کرد و گفت: این شهرستان در حوزه معدن نیز ظرفیت بسیار خوبی دارد و با توجه به ظرفیت یک میلیون تنی این بخش و در حال اجرا بودن فاز دوم، میتوان زمینه اشتغال و فعالیت اقتصادی بیشتری را برای جوانان منطقه فراهم کرد.
وی در ادامه به اجرای طرحهای آموزشی در مشگینشهر اشاره کرد و افزود: در راستای نهضت توسعه عدالت آموزشی و پرورشی، عملیات اجرایی هنرستان گردشگری و هتلداری، مرکز رفاهی و خانه معلم و همچنین ۱۶ باب مدرسه با ظرفیت ۶۴ کلاس درس در شهرستان آغاز شد.
امامی یگانه با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری مشگینشهر بیان کرد: با توجه به ظرفیتهای تاریخی و گردشگری شهرستان، موزه باستانشناسی مشگینشهر یکی از پروژههای مورد مطالبه مردم است که در سفر گذشته حدود ۱۵ میلیارد تومان برای آن اختصاص یافت.
وی خاطرنشان کرد: تأکید کردهایم این پروژه در نخستین فرصت به بهرهبرداری برسد تا موزه در اختیار مردم و گردشگران منطقه قرار گیرد و بتوان از ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی مشگینشهر در مسیر توسعه گردشگری استفاده کرد.
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