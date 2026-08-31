به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی ظهر دوشنبه در نشست ستاد پشتیبانی بسیج دانشآموزی و فرهنگیان استان کردستان که در سالن جلسات ادارهکل آموزش و پرورش برگزار شد، با اشاره به شرایط کنونی و افزایش فعالیتهای رسانهای دشمن، اظهار کرد: امروز دشمن با استفاده از ظرفیتهای گسترده رسانهای و تبلیغاتی خود تلاش میکند با ایجاد شبهه، بحرانسازی و گسترش ناامیدی، ذهن جامعه بهویژه نسل جوان و فرهنگیان را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: در چنین شرایطی نمیتوان نسبت به هجمههای فکری و رسانهای دشمن منفعل بود، بلکه باید با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، در مسیر تبیین واقعیتها و پاسخگویی به شبهات گام برداشت.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان، جهاد تبیین را یکی از مهمترین عرصههای مقابله با این هجمهها دانست و گفت: تبیین باید هوشمندانه، دقیق و متناسب با نیاز مخاطب انجام شود و برنامههای فرهنگی نیز از سطح اقدامات مقطعی و شعاری فراتر رفته و به فعالیتهای اثرگذار تبدیل شوند.
حسینی با تأکید بر ضرورت تقویت برنامههای بصیرتافزایی در مدارس ادامه داد: برگزاری دورههای بصیرتافزایی برای معلمان و دانشآموزان یک برنامه جانبی نیست، بلکه ضرورتی جدی و راهبردی است.
وی عنوان کرد: این دورهها باید با محتوای عمیق، جذاب و متناسب با مسائل روز طراحی شوند تا بتوانند قدرت تحلیل و تشخیص درست را در جامعه هدف ارتقا دهند و دانشآموزان و فرهنگیان را در برابر شبهات و جریانهای ناامیدکننده واکسینه کنند.
پشتیبانی از برنامههای فرهنگی نیازمند تأمین اعتبار است
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در پاسخ به موضوع پشتیبانی از اجرای برنامههای بسیج دانشآموزی و فرهنگیان، بر ضرورت تأمین منابع مورد نیاز تأکید کرد و گفت: اجرای چنین مأموریتهایی بدون پشتیبانی مادی و لجستیکی امکانپذیر نیست و باید منابع لازم برای اجرای برنامهها پیشبینی شود.
حسینی افزود: مجموعه مدیریتی استان تمهیدات لازم را برای تخصیص منابع و تسهیل اجرای این طرحها در نظر خواهد گرفت تا کمبود اعتبار مانعی در مسیر اجرای برنامههای بسیج فرهنگیان و دانشآموزی ایجاد نکند.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاری در حوزه فرهنگی و فکری از اولویتهای آموزش و پرورش است، تصریح کرد: حفظ سلامت فکری و فرهنگی جامعه تعلیم و تربیت نیازمند برنامهریزی مستمر و حمایت جدی است.
کیفیت برنامههای تبیینی بر کمیت و آمار اولویت دارد
حسینی همچنین بر ضرورت ارتقای کیفیت برنامههای تبیینی و بصیرتی تأکید کرد و گفت: برنامههایی که در این حوزه طراحی میشوند باید از غنای محتوایی و اثرگذاری لازم برخوردار باشند.
وی ادامه داد: هدف آموزش و پرورش اجرای برنامههای نمایشی و صرفاً آماری نیست، بلکه هر اقدامی باید با دقت، کیفیت و اثرگذاری ماندگار همراه باشد و بتواند به نیازهای فکری و فرهنگی دانشآموزان و فرهنگیان در مدارس پاسخ دهد.
در ادامه این نشست، اعضای ستاد پشتیبانی بسیج دانشآموزی و فرهنگیان استان نیز گزارشی از اقدامات و برنامههای خود ارائه کردند و بر افزایش هماهنگی میان دستگاهها و شهرستانها و مناطق آموزش و پرورش برای اجرای مطلوب برنامههای این ستاد تأکید شد.
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