به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی ظهر دوشنبه در بدو ورود به کرمانشاه برای افتتاح طرحهای هفته دولت، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز به کرمانشاه آمدهایم تا در کنار مردم غیور، شهیدپرور و مبارز این استان، ضمن مرور خاطرات گذشته و دوران جنگ، پای صحبتها و مطالبات مردم بنشینیم و برنامههای دولت را برای آنها تشریح کنیم.
وی افزود: یکی از طرحهایی که امروز در کرمانشاه افتتاح میشود، نیروگاه دالاهو است که از جمله بزرگترین نیروگاههای سیکل ترکیبی کشور محسوب میشود و برای نخستین بار در استان کرمانشاه به بهرهبرداری میرسد.
وزیر نیرو با اشاره به اهمیت اجرای این طرح گفت: تبدیل نیروگاه دالاهو به سیکل ترکیبی از جمله وعدههایی بود که به امام شهید داده شده بود و امروز خوشحالیم که این وعده در استان کرمانشاه به نتیجه رسیده است.
علیآبادی ادامه داد: پیش از این نیز واحدهای کوچکتر به سیکل ترکیبی تبدیل شدهاند، اما نیروگاههای بزرگ نیز باید در این مسیر قرار گیرند که نیروگاه دالاهو یکی از نخستین نمونههای مهم در این زمینه است.
وی خاطرنشان کرد: افتتاح این نیروگاه میتواند در تأمین پایدار انرژی و تقویت زیرساختهای برق استان کرمانشاه نقش مؤثری داشته باشد.
سد هواسان در مسیر آغاز عملیات اجرایی
وزیر نیرو همچنین با اشاره به طرح سد هواسان گفت: برنامهریزی ما این است که عملیات این سد نیز از ماه آینده آغاز شود و امیدواریم بتوانیم این طرح را به مردم شریف کرمانشاه نوید دهیم.
علیآبادی افزود: سد هواسان در برنامه کاری وزارت نیرو قرار دارد و تلاش میکنیم روند اجرای آن با جدیت دنبال شود.
وی همچنین از اجرای طرح سد کبوترلانه خبر داد و گفت: این طرح نیز در برنامههای وزارت نیرو قرار دارد و امیدواریم بتوانیم این پروژه را به مردم شریف استان تقدیم کنیم.
وزیر نیرو در پایان ابراز امیدواری کرد مجموعه طرحهایی که در حوزه آب و برق استان کرمانشاه اجرا و افتتاح میشوند، خدمات شایستهای را به مردم این استان ارائه کنند.
نظر شما