به گزارش خبرنگار مهر، چهلوچهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانشآموزان لرستان با هدف توسعه فرهنگ قرآنی، ترویج معارف اهلبیت(ع) و تقویت فعالیتهای تربیتی و دینی در میان دانشآموزان استان برگزار شد.
در مرحله آموزشگاهی این دوره از مسابقات، بیش از ۳۷ هزار دانشآموز لرستانی مشارکت داشتند که این میزان مشارکت، بیانگر استقبال قابل توجه دانشآموزان از فعالیتهای قرآنی، دینی و تربیتی است.
رقابت هزار و ۱۶۰ دانشآموز در مرحله استانی
در مرحله استانی نیز یکهزار و ۱۶۰ دانشآموز دختر و پسر حضور داشتند و آثار و توانمندیهای خود را در رشتههای مختلف این مسابقات به رقابت گذاشتند.
از مجموع شرکتکنندگان مرحله استانی، ۹۸۰ اثر در بخش مجازی مورد ارزیابی قرار گرفت و ۱۸۰ دانشآموز نیز در رشتههای انشای نماز و گفتمان مهدوی بهصورت حضوری با یکدیگر رقابت کردند.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان ظهر دوشنبه با اشاره به اهداف برگزاری این مسابقات، اظهار داشت: این رویداد با هدف توسعه فرهنگ قرآنی، ترویج معارف اهلبیت(ع) و تقویت فعالیتهای تربیتی در میان دانشآموزان استان برگزار شده است.
مومنی، مشارکت گسترده دانشآموزان در مراحل مقدماتی مسابقات را یکی از نقاط قوت این دوره عنوان کرد و افزود: حضور بیش از ۳۷ هزار دانشآموز در مرحله آموزشگاهی، نشاندهنده علاقه و استقبال دانشآموزان لرستانی از برنامههای قرآنی و دینی است.
ارزیابی تخصصی ۹۸۰ اثر در بخش مجازی
در ادامه، احسان پیرداده بیرانوند، رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش لرستان، با اشاره به روند داوری آثار، گفت: آثار ارسالشده به دبیرخانه مسابقات توسط داوران تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت ۱۵۰ نفر از برگزیدگان مرحله استانی مسابقات قرآن، عترت و نماز دانشآموزی مورد تقدیر قرار گرفتند.
وی همچنین از برگزاری کارگاه توانمندسازی مسابقات قرآن، عترت و نماز برای دانشآموزان منتخب خبر داد و افزود: این کارگاه با حضور ۶۳ دانشآموز منتخب، صبح تا ظهر چهارشنبه چهارم شهریورماه در مدرسه صدیقه کبری خرمآباد برگزار شد.
برگزاری مرحله کشوری در خرمآباد
رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش لرستان همچنین از برگزاری مرحله کشوری مسابقات قرآن، عترت و نماز دانشآموزان و فرهنگیان خبر داد و گفت: این مرحله ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۵ بهصورت حضوری و ضبط اثر و با حضور ناظر وزارتی در خرمآباد برگزار خواهد شد.
برگزاری این مسابقات در مراحل مختلف، فرصتی برای شناسایی و حمایت از استعدادهای قرآنی دانشآموزان لرستان و تقویت حضور آنان در فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و دینی آموزش و پرورش فراهم کرده است.
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