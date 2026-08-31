افتتاح پاویون دولت هوشمند توسط وزرای ارتباطات ایران و عراق در الکامپ

به گزارش خبرنگار مهر، پاویون دولت هوشمند در نمایشگاه بین‌المللی الکامپ ۱۴۰۵ در سالن ۲۷ نمایشگاه بین‌المللی تهران با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و مصطفی جبار سند، وزیر ارتباطات عراق به میزبانی محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افتتاح شد.‌

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ضمن خوشامدگویی به وزرای ارتباطات ایران و عراق به توضیحاتی پیرامون دستاوردهای این سازمان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله زیست‌بوم دیجیتال دولت هوشمند و پنجره واحد خدمات دولت هوشمند پرداخت.

سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به همراه همتای عراقی خود و هیئت همراه، با حضور در این پاویون، ضمن افتتاح رسمی این پاویون به بازدید از بخش‌های مختلف آن از جمله «بخش اختصاصی ایران‌بوم» پرداختند.

ستار هاشمی به همراه همتای عراقی خود پس از شرکت در آیین افتتاح پاویون دولت هوشمند که امسال تحت عنوان «دولت پلتفرمی، زیربنای تحول دیجیتال» برپا گردیده در غرفه ایران‌بوم (برنامه ملی زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت) که برای اولین بار توسط سازمان فناوری اطلاعات به منظور معرفی تصویری و تعاملی خدمات این سازمان برپا گردیده، حضور یافت.