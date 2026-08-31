به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دولت، آغاز بهره‌برداری از آب‌شیرین‌کن ۹۵۰۰ مترمکعبی بندرلنگه و بندرکنگ با حضور محمدرضا پاکروان، معاون توسعه و منابع انسانی استانداری هرمزگان، فؤاد مرادزاده، فرماندار شهرستان بندرلنگه، هدی صالحی، مشاور استاندار در امور اهل سنت استان هرمزگان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی انجام شد.

این آب‌شیرین‌کن با ظرفیت تولید ۹۵۰۰ مترمکعب آب در شبانه‌روز و با سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد تومانی، با هدف تأمین آب مورد نیاز حدود ۵۸ هزار نفر در شهرهای بندرلنگه و بندرکنگ به بهره‌برداری رسیده است.

آب‌شیرین‌کن جدید، جایگزین آب‌شیرین‌کن قدیمی شهر بندرلنگه شده و با استفاده از فرآیندهای به‌روزتر در تصفیه آب، امکان تولید آب با کیفیت بهتر و فرآیندی کارآمدتر را فراهم می‌کند.

بهره‌برداری از این طرح، گامی مهم در راستای نوسازی زیرساخت‌های تأمین آب، ارتقای کیفیت آب شرب و تقویت پایداری تأمین آب برای مردم بندرلنگه و کنگ به شمار می‌رود.