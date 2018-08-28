طرح آبرسانی به بندرلنگه بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل آبفای هرمزگان از اجرای طرح آبرسانی به شهرستان بندرلنگه خبر داد و گفت: این طرح شامل اجرای دو پروژه؛ خط انتقال آب به طول ۳.۵ کیلومتر و اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب بندرکنگ به طول ۴ کیلومتر می باشد.

امین قصمی، هدف از اجرای این پروژه ها را جلوگیری از هدررفت آب و بهسـازی و بهـره بـرداری بهینـه از شبکه توزیع آب این شهرستان بیان کرد و گفت: این پروژه ها در مجموع با اعتبار ۲۵.۵ میلیارد ریال اجرا شده است.

وی در ادامه با اشاره به منابع آبی شهرستان بندرلنگه و کنگ، اظهار داشت: در حال حاضر آب این شهرستان از طریق دو سایت آب شیرین کن با ظرفیت های ۷ هزار و ۵۰۰ و ۱۶ هزار مترمکعب در شبانه روز(ظرفیت فعلی ۱۰ هزار مترمکعب) تامین می شود.

قصمی گفت: نیاز آبی این شهرستان ۲۳ هزار مترمکعب در شبانه روز است در حالی تولید فعلی آب ۱۷ هزار و ۵۰۰ مترمکعب است.

وی افزود: با بهره برداری از ایستگاه پمپاژ شماره ۲ بندرلنگه که هم اکنون در مرحله اجراست، به زودی آب شیرین کن ۱۶ هزار متر مکعبی بندرلنگه با ظرفیت کامل وارد مدار تولید می شود و مشکل کمبود آب این شهرستان نیز رفع می گردد. در حال حاضر آبفای بندرلنگه، آبرسانی به ۱۸ هزار مشترک را بر عهده دارد.

پروژه اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب شهر سیریک بهره برداری شد

با حضور بهروز اکرمی معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان، پروژه اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب شهر سیریک بهره برداری شد.

قائم مقام مدیرعامل آبفای هرمزگان در این رابطه گفت: این پروژه با هدف جلوگیری از هدررفت آب ، اعمال مدیریت مصرف و با اعتباری برابر ۷.۵ (هفت و نیم) میلیارد ریال اجرا شده است.

جواد منصوری در خصوص منابع آبی شهرستان سیریک اظهار داشت: در حال حاضر آب مورد نیاز شهرهای سیریک و گروگ از طریق یک سایت آب شیرین کن با ظرفیت سه هزار متر مکعب در شبانه روز تامین می شود.

وی افزود: پیش از این شهرستان سیریک، ۱۵۰۰ مترمکعب کمبود آب داشت در حالی که نیاز آبی این شهر ۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه روزاست اما خوشبختانه با بهره برداری از آب شیرین کن سه هزار متر مکعبی این شهرستان مشکل کمبود آب در شهرهای سیریک و گروگ مرتفع شده است . به طوری که هم اکنون میزان آب تولیدی بیش از نیاز آبی شهرستان است.

منصوری افزود: شهرستان سیریک دارای ۲ هزار و ۵۷۱ مشترک است که یک هزار و ۷۲۰ مشترک در شهر سیریک و ۸۵۱ مشترک نیز در شهر گروگ از خدمات آبرسانی آبفای سیریک بهره مندند.