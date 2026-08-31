رئیس کل جدید دادگستری استان کرمانشاه معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه رؤسای کل پیشین و جدید دادگستری استان کرمانشاه عصر دوشنبه با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، در سالن اجتماعات دادگستری کل استان کرمانشاه برگزار شد.
در این مراسم از خدمات و اقدامات شهرام کرمی، رئیس کل پیشین دادگستری استان کرمانشاه، در دوران مسئولیت وی تقدیر و تکریم به عمل آمد.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین کیومرث امیرخانی به عنوان رئیس کل جدید دادگستری استان کرمانشاه معرفی شد.
حجتالاسلام والمسلمین کیومرث امیرخانی پیش از این در سمت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کردستان فعالیت داشته است.
این مراسم با حضور جمعی از مسئولان قضایی، مدیران دستگاههای اجرایی و کارکنان مجموعه قضایی استان کرمانشاه برگزار شد.
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