برگزاری اختتامیه نخستین المپیاد ملی تئاتر «ایران قهرمان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، مراسم اختتامیه نخستین المپیاد ملی تئاتر «ایران قهرمان» با حضور سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد در استان تهران برگزار شد.

رئیس کمیته امداد در این مراسم که امروز نهم شهریورماه برگزار شد، با ابراز خرسندی از حضور پرشور هنرمندان نوجوانان و جوانان از ۳۱ استان کشور در المپیاد «ایران قهرمان»، اظهار کرد: خداوند متعال را شاکرم که توفیق خدمت به مردم و جامعه را نصیب ما کرده است. این رویداد، فرصتی ارزشمند برای شناسایی و نمایش استعدادهای درخشان فرزندان این مرز و بوم است.

وی افزود: کارشناسان و داوران این رویداد، آمادگی خود را برای تداوم مسیر آموزش و پرورش استعدادهای فرزندان تحت حمایت اعلام کرده‌اند که این تعامل، ظرفیت‌های جدیدی را در اختیار این نهاد قرار خواهد داد.

رئیس کمیته امداد با تأکید بر اهمیت اثرگذاری هنر در جامعه گفت: به تعبیر رهبر شهیدمان، یک تئاتر هنرمندانه و اثرگذار می‌تواند بیش از صد سخنرانی کارکرد داشته باشد. مفاهیم عمیق فرهنگی، دینی و تاریخی را می‌توان به زبان هنر به شکلی ماندگار در ذهن و جان مخاطب ثبت کرد. در حالی که برای تبیین یک موضوع تاریخی ممکن است به مطالعه ده‌ها جلد کتاب نیاز باشد، یک اثر نمایشی فاخر می‌تواند همان مفهوم را در زمانی کوتاه به عمق جان مخاطب بنشاند.

سیدمرتضی بختیاری در عین حال با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه در کنار فعالیت‌های هنری، تصریح کرد: هنر، ظرفیتی بی‌نظیر برای جریان‌سازی فرهنگی است، اما این موضوع منافاتی با اهمیت مطالعه و کتابخوانی ندارد؛ چرا که هر دو مسیر در کنار یکدیگر می‌توانند مسیر تکامل فکری فرزندان ما را هموار کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح ابعاد رویداد «ایران قهرمان» پرداخت و گفت: این طرح ملی شامل چهار المپیاد بزرگ است که تاکنون مسابقات سرود در شیراز، فوتسال در سمنان و المپیاد تئاتر که در تهران برگزار شده است. سایر بخش‌های این رویداد که به رشته‌های ورزشی اختصاص دارد، نیز در حال اجراست و اختتامیه نهایی آن هفته آینده در اصفهان برگزار خواهد شد.

رئیس کمیته امداد با تأکید بر اینکه این نهاد تنها یک سازمان حمایتی نیست، خاطرنشان کرد: بر اساس اساسنامه، مأموریت اصلی کمیته امداد در کنار خدمت‌رسانی، توانمندسازی و فراهم‌سازی زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای جامعه هدف است. ما بر این باوریم که مددجویان باید با تکیه بر ظرفیت‌های درونی خود، مسیر پیشرفت و موفقیت را بپیمایند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی برای تحقق این هدف گفت: برگزاری رویدادهایی همچون «ایران قهرمان»، راهکاری راهبردی برای کشف استعدادهای نوظهور است تا فرزندان عزیز ما بتوانند با اعتمادبه‌نفس در مسیرهای هنری و ورزشی به جایگاه‌های رفیع دست یابند.