۲ مدرسه ۶ کلاسه در خورموج و کاکی وارد مرحله اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، امید نامی عصر دوشنبه در جریان بازدید از محل احداث این پروژه‌ها اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و پاسخ به مطالبات مردم، اراضی مورد نیاز برای احداث ۲ مدرسه ۶ کلاسه در شهرهای خورموج و کاکی تعیین تکلیف و به پیمانکار تحویل داده شد.

وی افزود: با تحویل زمین و آغاز عملیات اجرایی، این ۲ پروژه آموزشی وارد مرحله عملیاتی شده‌اند و روند ساخت آنها با تأمین اعتبارات مورد نیاز دنبال خواهد شد.

نامی با اشاره به مشخصات این طرح‌ها گفت: مدرسه ۶ کلاسه خورموج با زیربنای تقریبی پنج هزار مترمربع و مدرسه ۶ کلاسه کاکی با زیربنای حدود ۲ هزار مترمربع احداث می‌شوند.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان‌های دشتی و تنگستان تصریح کرد: برای ساخت هر یک از این مدارس بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده و مجموع اعتبار این ۲ پروژه به حدود ۴۰ میلیارد تومان می‌رسد که از محل منابع سازمان ملی زمین و مسکن تأمین و ابلاغ شده است.

ارتقای سرانه آموزشی دشتی

وی با تأکید بر اهمیت توسعه فضاهای آموزشی در شهرستان دشتی بیان کرد: افزایش سرانه فضاهای آموزشی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان، از الزامات توسعه متوازن و تحقق عدالت اجتماعی است.

نامی ادامه داد: اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر تلاش می‌کند با همکاری دستگاه‌های متولی و نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه‌ها، این مدارس در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کیفیت مناسب به بهره‌برداری برسند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها می‌تواند بخشی از نیازهای آموزشی شهرهای خورموج و کاکی را پاسخ دهد و زمینه مناسب‌تری برای تحصیل دانش‌آموزان این مناطق فراهم کند.

در ادامه این بازدید، بخشدار کاکی نیز بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه‌های آموزشی تأکید کرد و گفت: مدرسه تنها یک فضای فیزیکی برای آموزش نیست، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک کانون فرهنگی و اجتماعی در محلات نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: تحویل به‌موقع و باکیفیت این پروژه‌ها مطالبه مردم منطقه است و انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارت مستمر، عملیات ساخت مدارس با سرعت مناسب پیش برود.

با آغاز عملیات اجرایی این ۲ مدرسه، گام عملیاتی جدیدی برای توسعه فضاهای آموزشی شهرستان دشتی برداشته شده است.