به گزارش خبرنگار مهر، سعید دزفولی‌نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه و فرزاد الماسی، فرماندار شهرستان پاوه، شامگاه دوشنبه با حضور در منطقه حفاظت‌شده بوزین و مرخیل، از نزدیک وضعیت آتش‌سوزی و روند عملیات اطفای حریق را بررسی کردند.

در پی وقوع آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده بوزین و مرخیل شهرستان پاوه، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با حضور میدانی در منطقه، آخرین وضعیت حریق و روند اقدامات انجام‌شده برای مهار آتش را مورد بررسی قرار داد.

فرزاد الماسی، فرماندار شهرستان پاوه نیز در منطقه حفاظت‌شده بوزین و مرخیل حضور یافته و در کنار نیروهای عملیاتی، روند اقدامات برای مهار آتش و جلوگیری از گسترش حریق را پیگیری می‌کند.

همزمان با وقوع این آتش‌سوزی، تمامی محیط‌بانان استان کرمانشاه در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند و نیروهای محیط‌بانی برای حضور در منطقه و مشارکت در عملیات اطفای حریق در حال اعزام هستند.

حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و فرماندار پاوه در منطقه با هدف بررسی دقیق شرایط، هماهنگی میان نیروهای عملیاتی و تقویت روند اطفای حریق و جلوگیری از گسترش آتش در عرصه‌های طبیعی بوزین و مرخیل انجام شده است.

مشارکت نیروهای امدادی و مردمی در مهار آتش

عملیات اطفای حریق با حضور و مشارکت نیروهای محیط زیست، نیروهای امدادی و عملیاتی و نیروهای مردمی ادامه دارد و تلاش نیروها بر مهار آتش و جلوگیری از گسترش آن در عرصه‌های طبیعی منطقه متمرکز است.

منطقه حفاظت‌شده بوزین و مرخیل از زیستگاه‌های ارزشمند طبیعی استان کرمانشاه در شهرستان پاوه به شمار می‌رود و از نظر پوشش گیاهی و حیات‌وحش، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ از این رو حفاظت از عرصه‌های طبیعی این منطقه و جلوگیری از گسترش حریق از اولویت‌های نیروهای حاضر در عملیات است.