معرفی برگزیدگان رادیو در اختتامیه پژواک پنجم؛ آلبرت کوچویی تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه پنجمین جشنواره پژواک رادیو با حضور رئیس سازمان صداوسیما، معاون صدا، مدیران فعلی و پیشین رسانه ملی، هنرمندان و پیشکسوتان عرصه صدا و جمعی از برنامهسازان، عصر دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار شد.
فرهنگ جولایی، مسعود فروتن، فریبرز گلبن، اصغر سمسارزاده، عذرا وکیلی، آلبرت کوچویی، منوچهر آذری، عباس محبی، عباس محمدی و جمع دیگری از هنرمندان و چهرههای باسابقه رادیو از مهمانان این آئین بودند.
دبیر جشنواره: در این دوره ۸۸۲ اثر دریافت شد
در ابتدای این آئین، حمیدرضا افتخاری دبیر پنجمین جشنواره برنامههای رادیویی پژواک، با اشاره به برگزاری این دوره از جشنواره همزمان با جنگ ۱۲ روزه، گفت: فراخوان پنجمین دوره جشنواره آماده شده بود که همزمان با آغاز جنگ ۱۲ روزه، رویکرد جشنواره تغییر کرد و فراخوان آن به «پژواک حماسه ایستادگی مردم ایران» تبدیل شد.
وی افزود: در همان گیرودار جنگ ۱۲ روزه، مردم ایران حماسهای بینظیر از ایستادگی و پایداری را به نمایش گذاشتند و این ایستادگی و مقاومت نشان داد که پایداری ملت ایران واقعی و ریشهدار است.
دبیر پنجمین جشنواره برنامههای رادیویی پژواک با اشاره به آثار ارسالشده به جشنواره اظهار کرد: در این دوره ۸۸۲ اثر دریافت شد که از میان آنها، ۱۶۴ اثر برای حضور در جشنواره برگزیده شدند و در آئین اختتامیه از برگزیدگان این دوره تقدیر شد.
افتخاری این جشنواره را دورهمی سالانه خانواده رادیو دانست و ابراز امیدواری کرد که برگزاری این مراسم، خاطرهای خوب و ماندگار برای همکاران رادیو رقم بزند.
وی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای سال گذشته و چهرههای رادیویی که در این مدت از دنیا رفتند، یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.
رونمایی از چهار اثر تازه در حوزه رادیو و رسانه
در بخش دیگری از این مراسم، چهار اثر تازه در حوزه رادیو، رسانه و مدیریت محتوای صوتی رونمایی شد.
کتابهای «رادیو بعد از انسان»، «تماشا با گوش»، «راهبردهای تولید محتوای دینی در رسانه ملی تحولگرا» و «شاخصها و معیارهای مدیریت و مهندسی جدول پخش» در این بخش معرفی شدند؛ آثاری که هر یک از زاویهای تخصصی به تحولات رادیو، شیوههای تولید محتوا و مدیریت رسانه میپردازند.
تجلیل از خانوادههای شهدای رادیو
در ادامه این مراسم و با حضور احمد پهلوانیان، معاون صدا، از خانوادههای شهید صدرا ردایی تهیهکننده رادیو نمایش و شهید فرزاد مهدوی سرباز نیروی انتظامی صداوسیما که در جریان جنگ رمضان به شهادت رسیدند، تجلیل و قدردانی شد.
در این بخش از مراسم، یاد و خاطره این ۲ شهید نیز گرامی داشته شد.
تجلیل از آلبرت کوچویی به پاس ۶۰ سال فعالیت در رادیو
در ادامه این مراسم، از آلبرت کوچویی، پیشکسوت و گوینده باسابقه رادیو، به پاس ۶۰ سال فعالیت در عرصه رادیو تجلیل و قدردانی شد.
این مراسم با حضور پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، احمد پهلوانیان، معاون صدا و فرهنگ جولایی، پیشکسوت رادیو، برگزار شد و از سالها فعالیت و تلاشهای ارزشمند آلبرت کوچویی در عرصه رادیو تقدیر به عمل آمد.
جبلی: رادیو ماندگار است؛ چرا که صدا در حافظه ملتها میماند
در ادامه مراسم اختتامیه، پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، با حضور در جمع خانواده رادیو، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر و شهدای رسانه، بر نقش رسانه ملی در روایت حماسهها، ثبت صداهای ماندگار مردم ایران و انتقال حقیقت تأکید کرد.
جبلی با اشاره به جایگاه ماندگار رادیو اظهار کرد: رادیو عزیز است و ماندنی خواهد بود، چرا که آنچه میماند صداست. رادیو صمیمیترین جمعهاست و خانواده رادیو و تلویزیون همواره در کنار مردم حضور دارند.
رئیس سازمان صداوسیما با تأکید بر نقش رسانه ملی در روایت مقاومت مردم ایران گفت: این صدا، صدای افتخار و آلبوم افتخارات یک ملت است و صداهای ماندگار مردم و حماسههای آنان در حافظه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است.
وی با اشاره به فداکاری نیروهای خدمترسان، خبرنگاران، گویندگان، هنرمندان و کارکنان رسانه ملی، تلاش شبانهروزی آنان در شرایط سخت را مورد تقدیر قرار داد و گفت: بهعنوان خدمتگزار رسانه ملی افتخار میکنم که سرباز این عزیزان هستم.
جبلی همچنین با اشاره به جایگاه جشنواره پژواک اظهار کرد: جشنواره رادیویی پژواک با وجود اینکه تنها پنج سال از عمر آن میگذرد، مانند جشنوارهای ۲۰ ساله به بلوغ رسیده است.
وی با تأکید بر اهمیت حضور همه فعالان رادیویی در این جشنواره، گفت: همه همکاران امکان حضور در این جشنواره را دارند و باید همکاران استانی نیز تشویق شوند تا آثار خود را ارائه کنند.
رئیس سازمان صداوسیما همچنین بر اهمیت مستندسازی رادیویی تأکید کرد و گفت: مستندساز رادیویی ثابت میکند که رادیو فقط یک صدای پسزمینه نیست، بلکه هنری است که با صدا، سکوت، افکت، نریشن و مصاحبه، تصویر خلق میکند.
جبلی در پایان با تبریک به خانواده رادیو، بهویژه نسل جدید این رسانه، گفت: آینده درخشان رادیو را همین نسل رقم خواهد زد.
پهلوانیان: جشنواره پژواک از سال آینده مسیر جدیدی را دنبال میکند
احمد پهلوانیان، معاون صدا، نیز در سخنانی با اشاره به دستاوردهای برگزاری جشنواره رادیویی پژواک اظهار کرد: این جشنواره دستاوردهای بزرگی داشته و تجربه بهدستآمده از برگزاری دورههای گذشته میتواند امتیازی برای جشنواره سال آینده باشد.
وی با قدردانی از اعضای شورای سیاستگذاری و افرادی که دارای تجربه و تخصص در حوزههای مختلف هستند، گفت: شورای سیاستگذاری جشنواره با حضور افرادی دارای تجربه در حوزههای تخصصی و بهصورت متوازن تشکیل شده است و حاصل دورههای برگزاری جشنواره، تجربیات ارزشمندی را برای ادامه این مسیر فراهم کرده است.
معاون صدا افزود: برای سال آینده، مسیر جدیدی پیش روی جشنواره قرار گرفته است و بر اساس مصوبات شورای سیاستگذاری، این جشنواره در طول سال فعالیتی مستمر و همیشگی خواهد داشت.
پهلوانیان ادامه داد: در این مسیر تلاش میشود ظرفیتهای موجود شناسایی شود و بر اساس آن، مسیر و روشهایی برای تقویت، رشد، بالندگی و دستیابی به دستاوردهای بیشتر طراحی و اجرا شود.
برگزیدگان پنجمین جشنواره رادیویی پژواک معرفی شدند
آئین اختتامیه پنجمین جشنواره رادیویی پژواک با معرفی و قدردانی از برگزیدگان بخشهای مختلف این جشنواره به پایان رسید.
در بخش مقالات، علیرضا توحیدی، معصومه نصیری، زهرا حاجیاحمدی و محسن سوغاتی بهعنوان برگزیدگان معرفی و تقدیر شدند.
در بخش بازیگری، محمد مجدزاده برای بازی در نمایش «منو حالا نوازش کن» از رادیو نمایش برگزیده شد.
در بخش کارگردانی، سعیده فرضی برای کارگردانی نمایش «آستانه آفتاب» از رادیو ایران عنوان برگزیده را کسب کرد.
در بخش بهترین صدابرداری، علی فضیلت برای برنامه «جوان ایرانی سلام» از رادیو جوان بهعنوان برگزیده معرفی شد و نشان پژواک، لوح تقدیر و هدیه جشنواره را دریافت کرد.
در بخش بهترین نویسندگی، مژگان فضلی برای برنامه «این مردم نازنین» از رادیو صبا بهعنوان برگزیده انتخاب شد.
در بخش گزارشگری، مهدخت نعمتزاده برای برنامه «آقا مرتضی پسر خوبیه» از رادیو اقتصاد برگزیده شد.
در بخش هوش مصنوعی، هدی فلاح برای برنامه «چراغ» از رادیو تهران عنوان برگزیده را به دست آورد.
در بخش گویندگی زن، شهلا جمشیدیان برای برنامه «چسبهای خندان» از رادیو اقتصاد برگزیده شد.
در بخش گویندگی مرد، محسن شاهمرادی برای برنامه «قرار جنگ» از رادیو ورزش و امیرحسین مدرس برای برنامه «این مردم نازنین» از رادیو صبا بهصورت مشترک برگزیده شدند.
در بخش بهترین تهیهکنندگی، زهرا محسنزاده برای برنامه «کد ۹۹» از رادیو ورزش بهعنوان برگزیده معرفی شد و نشان پژواک، لوح تقدیر و هدیه نقدی جشنواره را دریافت کرد.
در بخش «رهبر شجاع من»، حسین شجاع برای برنامه «ناخدای باخدا» از رادیو زیارت برگزیده شد.
در بخش «رهبر محبوب من»، هانیه پیرامی برای برنامه «رنگ بهار» از صدای مرکز خراسان جنوبی عنوان برگزیده را کسب کرد.
در بخش «رهبر مدبر من»، حسین رضوی برای برنامه «تمامعیار» از رادیو سلامت بهعنوان برگزیده معرفی شد.
در بخش بهترین نمایش رادیویی، فرشاد آذرنیا برای نمایش «طلایهدار» از صدای مرکز آذربایجان برگزیده شد.
در بخش «ایران و سلامت» با نشان دکتر اعتماد، نیلوفر شریفی برای برنامه «اهدای خون» از رادیو سلامت عنوان برگزیده را به دست آورد.
در بخش «ایران فرهنگی» با نشان فردوسی، محمدصادق آزادی برای برنامه «هفتخوان» از صدای مرکز کهگیلویه و بویراحمد برگزیده شد و تندیس صدای طلایی، نشان فردوسی، لوح تقدیر و هدیه جشنواره را دریافت کرد.
در بخش «ایران بصیر» با نشان شهید آوینی، آرزو مددی برای برنامه «یک تانک دوستداشتنی» از رادیو اقتصاد برگزیده شد و تندیس صدای طلایی، نشان شهید آوینی، لوح تقدیر و هدیه نقدی دریافت کرد.
در بخش «ایران نوآور» با نشان شهید طهرانچی، عباس اسعدی مقدم برای برنامه «موشک ایرانی» از رادیو پیام عنوان برگزیده را کسب کرد.
در بخش «ایران رشید» با نشان شهید رشید، زهرا قائدی برای برنامه «ساکن طبقه وسط» از رادیو پیام برگزیده شد.
در بخش «ایران مقاوم» با نشان شهید سلامی، سیده سارا فاضلی و گلریز وکیلی طباطبایی بهصورت مشترک عنوان برگزیده را به دست آوردند.
در بخش «ایران مقتدر» با نشان شهید حاجیزاده، زهره سربازی برای برنامه «از زیر خاک» از رادیو ایران برگزیده شد.
در بخش «ایران همدل» با نشان شهید سلیمانی، حسین خلیلنژاد برای برنامه «خشت آینه پژواک» از رادیو جوان و علی همایی برای برنامه «باز هم زنان سرزمینم» از رادیو پیام بهصورت مشترک برگزیده شدند.
در بخش «ایران غیور» با نشان پرچم، امیرعباس خاقانی برای برنامه «سرود» از رادیو معارف بهعنوان برگزیده اصلی معرفی شد و جایزه ویژه هیئت داوران نیز به نرگس فتحی برای برنامه «بچههای بیصدا» از رادیو صبا اهدا شد.
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