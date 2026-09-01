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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۰۳

هشدار وزارت بهداشت به دو گروه از پزشکان

هشدار وزارت بهداشت به دو گروه از پزشکان

معاون درمان وزارت بهداشت، به دو گروه از پزشکان هشدار داد که طبق تعهدات قانونی که بر عهده دارند، عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدسجاد رضوی، با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی توزیع تخت و خدمات تخصصی در بیمارستان‌ها، گفت: در شهرهایی که دو بیمارستان جنرال با ساختار و ظرفیت‌های مشابه فعالیت می‌کنند، تعداد تخت‌ها، چیدمان بخش‌ها و نحوه توزیع خدمات باید بر اساس نیاز واقعی جمعیت و ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی بازتنظیم شود.

وی افزود: ضرورتی ندارد بخش‌ها یا رشته‌های تخصصی مشابه در هر دو بیمارستان به شکل موازی ایجاد شود و دانشگاه‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق، به سمت تجمیع ظرفیت‌ها، جلوگیری از موازی‌کاری و اختصاصی‌سازی خدمات حرکت کنند تا از منابع موجود استفاده مؤثرتری صورت گیرد.

رضوی با اشاره به چالش تأمین نیروی متخصص در برخی رشته‌های بالینی و کاهش استقبال از تعدادی از تخصص‌ها، از تدوین و اجرای مجموعه‌ای از راهکارهای تشویقی و انتظام‌بخش برای رفع این مشکل خبر داد و گفت: یکی از محورهای این بسته، به‌روزرسانی و تسویه مطالبات معوق پزشکان است تا با پرداخت منظم کارانه و سایر مطالبات، اعتماد و انگیزه پزشکان برای فعالیت در مراکز درمانی تقویت شود.

وی افزود: فراخوان کشوری جذب پزشک متخصص نیز برای تأمین نیروی مورد نیاز مناطق محروم و مناطقی که با کمبود حاد متخصص مواجه هستند، در دستور کار قرار دارد.

معاون درمان وزارت بهداشت همچنین بر ضرورت رعایت تعهدات قانونی پزشکان تأکید کرد و گفت: با پزشکانی که دارای تعهد تمام‌وقت هستند اما خارج از چارچوب قانونی اقدام به فعالیت می‌کنند، مطابق ضوابط برخورد خواهد شد و در موارد تخلف، محدودیت‌های قانونی از جمله لغو مجوز فعالیت و ابطال پروانه طبابت اعمال می‌شود.

رضوی یکی دیگر از محورهای این بسته را شفاف‌سازی ضوابط و اعمال محدودیت‌های عملکردی پس از ۶ ماه عنوان کرد و افزود: پزشکانی که ضوابط تعیین‌شده، به‌ ویژه در زمینه اجرای نظام ارجاع و چارچوب‌های ارائه خدمات بالینی، را رعایت نکنند، مشمول سازوکارهای مشخص اداری و عملکردی خواهند شد.

وی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف مدیریت بهینه منابع، افزایش بهره‌وری بیمارستان‌ها، صیانت از حقوق کارکنان، توزیع عادلانه نیروی متخصص و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در سراسر کشور طراحی و اجرا می‌شود.

کد مطلب 6933759
حبیب احسنی پور

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