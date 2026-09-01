هشدار وزارت بهداشت به دو گروه از پزشکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدسجاد رضوی، با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی توزیع تخت و خدمات تخصصی در بیمارستان‌ها، گفت: در شهرهایی که دو بیمارستان جنرال با ساختار و ظرفیت‌های مشابه فعالیت می‌کنند، تعداد تخت‌ها، چیدمان بخش‌ها و نحوه توزیع خدمات باید بر اساس نیاز واقعی جمعیت و ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی بازتنظیم شود.

وی افزود: ضرورتی ندارد بخش‌ها یا رشته‌های تخصصی مشابه در هر دو بیمارستان به شکل موازی ایجاد شود و دانشگاه‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق، به سمت تجمیع ظرفیت‌ها، جلوگیری از موازی‌کاری و اختصاصی‌سازی خدمات حرکت کنند تا از منابع موجود استفاده مؤثرتری صورت گیرد.

رضوی با اشاره به چالش تأمین نیروی متخصص در برخی رشته‌های بالینی و کاهش استقبال از تعدادی از تخصص‌ها، از تدوین و اجرای مجموعه‌ای از راهکارهای تشویقی و انتظام‌بخش برای رفع این مشکل خبر داد و گفت: یکی از محورهای این بسته، به‌روزرسانی و تسویه مطالبات معوق پزشکان است تا با پرداخت منظم کارانه و سایر مطالبات، اعتماد و انگیزه پزشکان برای فعالیت در مراکز درمانی تقویت شود.

وی افزود: فراخوان کشوری جذب پزشک متخصص نیز برای تأمین نیروی مورد نیاز مناطق محروم و مناطقی که با کمبود حاد متخصص مواجه هستند، در دستور کار قرار دارد.

معاون درمان وزارت بهداشت همچنین بر ضرورت رعایت تعهدات قانونی پزشکان تأکید کرد و گفت: با پزشکانی که دارای تعهد تمام‌وقت هستند اما خارج از چارچوب قانونی اقدام به فعالیت می‌کنند، مطابق ضوابط برخورد خواهد شد و در موارد تخلف، محدودیت‌های قانونی از جمله لغو مجوز فعالیت و ابطال پروانه طبابت اعمال می‌شود.

رضوی یکی دیگر از محورهای این بسته را شفاف‌سازی ضوابط و اعمال محدودیت‌های عملکردی پس از ۶ ماه عنوان کرد و افزود: پزشکانی که ضوابط تعیین‌شده، به‌ ویژه در زمینه اجرای نظام ارجاع و چارچوب‌های ارائه خدمات بالینی، را رعایت نکنند، مشمول سازوکارهای مشخص اداری و عملکردی خواهند شد.

وی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف مدیریت بهینه منابع، افزایش بهره‌وری بیمارستان‌ها، صیانت از حقوق کارکنان، توزیع عادلانه نیروی متخصص و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در سراسر کشور طراحی و اجرا می‌شود.