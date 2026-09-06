به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر یکشنبه در نشست ستاد توسعه و پیشرفت استان با بیان اینکه بخش خصوصی نقش‌آفرین اصلی در شرایط اقتصادی کنونی است، اظهار کرد: سرمایه‌گذاران را می‌توان خیرین امروز جامعه و سربازان خط مقدم توسعه همدان دانست که با وجود ریسک‌های اقتصادی برای آبادانی استان پای کار آمده‌اند و وظیفه دستگاه‌های اجرایی، هم‌افزایی و رفع موانع پیش روی سرمایه گذاران است.

وی با تبیین نقش ستاد توسعه و پیشرفت به عنوان قرارگاه هماهنگی دولت و بخش خصوصی، افزود: هدف از تشکیل این ستاد ایجاد پل ارتباطی موثر میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های دولتی است تا با حذف فرآیندهای زائد اداری، سهم استان در تحقق شعار سال و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شکل حداکثری ایفا شود.

استاندار همدان آب، محیط‌زیست و گردشگری را سه اولویت راهبردی نقشه تحول استان برشمرد و تصریح کرد: اقتصاد و اشتغال باید با تمرکز بر این سه محور کلیدی هدایت شوند تا ضمن حل آسیب‌های اجتماعی، رفاه و شادابی عمومی برای مردم استان محقق شود.

ملانوری‌شمسی همچنین با اشاره به اقدامات عمرانی در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی اولین شهرک تخصصی گل و گیاه در اسدآباد با ۴۵ هکتار مساحت آغاز شده است و پروژه احداث پنج شهرک تخصصی دیگر در حوزه‌های سیر، گردو، انگور و گشنیز در دستور کار قرار دارد که با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی عملیاتی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم پیوند نظام‌مند میان مراکز علمی و اقتصاد استان تاکید کرد و گفت: برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها فعالیت‌های اقتصادی باید با محوریت دانش و پژوهش پیش برود.

استاندار همدان در پایان ضمن قدردانی از فرمانداران و مدیران اجرایی برای پیگیری امور خواستار تسهیل‌گری حداکثری در صدور مجوزها و اطلاع‌رسانی دقیق به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شد و تاکید کرد: مجموعه مدیریتی استان به تمام تعهدات خود برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاران پایبند است و از هیچ تلاشی برای حمایت از این جریان توسعه‌محور دریغ نخواهد کرد.