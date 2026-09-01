به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مطورزاده صبح امروز سهشنبه در آئین فرآیند عملیات خارجسازی شناور مغروقه که با حضور وزیر راه و شهرسازی در خرمشهر برگزار شد، بیان کرد: ما امروز با انجام این عملیات ثابت کردیم که میتوانیم همه کارها را انجام بدهیم؛ عملیات خارجسازی شناور مغروقه، یکی از اهداف مصوبات و برنامههای سفر بود که با موفقیت انجام شد.
نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی به موضوع جاده خرمشهر -اهواز اشاره و عنوان کرد: تقریباً ۷۰ کیلومتر از این جاده که بسیار حائز اهمیت است به پیمانکار سپرده شده و اکنون با همه امکانات مشغول کار هستند. البته تأمین مالی آن بسیار سخت بوده که لازم است استاندار، وزارت و سایر مسئولین در این خصوص کمک کنند.
وی با اشاره به سفر هیئت دولت در سال ۱۴۰۲ به خوزستان بیان کرد: در آن سفر مقرر شده بود باند دوم جاده خرمشهر به اهواز به بهرهبرداری برسد؛ از ۶ گذرگاه مرزی با عراق، تنها جاده خرمشهر به اهواز و شلمچه یکبانده است در حالی که همه منابع مرزی از جادههای دو بانده برخوردار هستند لذا شایسته نیست خرمشهر در این شرایط سخت باشد.
نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در چهار ماه گذشته از جاده امام جعفر صادق که موازی این جاده است، یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو تردد کردهاند اما در جاده خرمشهر به اهواز یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو تردد داشته است. همچنین در ایام اربعین پذیرای یک میلیون و ۵۰۰ زائر و دو میلیون جوان مشتاق دیدار از جبهههای نور تحت عنوان کاروان راهیان نور هستیم لذا تقاضا داریم نسبت به تامین مالی جاده کمک صورت گیرد.
مطورزاده در خصوص پل جایگزین شناور گفت: قرار بر این بود در اردیبهشتماه عملیات اجرایی آن شروع شود که کار آن برعهده سازمان بنادر است و در حالی که شروع کار برای آنها مقدور است اعلام کردند به لحاظ هزینه مشکل دارند بنابراین از وزیر درخواست داریم دستور دهند عملیات مطالعه شده این کار آغاز شود.
وی با اشاره به سایر پروژهها افزود: موارد دیگر، از جمله ایستگاه راهآهن خرمشهر و اقداماتی که در شلمچه انجام دادید، بسیار عالی هستند؛ دو روز آینده به همراه مسئولین کمیسیون اقتصادی، برای راه آهن بصره به عراق خواهیم رفت چرا که با مشکلات مالی مواجه شده اند به گونه ای که صورتوضعیتها روی زمین مانده است و پرداخت پیمانکاران عراقی انجام نشده است.
مطورزاده تصریح کرد: همچنین در خصوص سایبان ایستگاه راهآهن خرمشهر، ترمینال راهآهن شلمچه و بازارهایی که انجام شد، انشاءالله عملیات اجرایی آنها آغاز شود؛ در مورد شهرک سوم خرداد، مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان تلاش کرده و کار آغاز شد. سازمان بنادر و دریانوردی نیز کار استثنایی شروع کردهاند و در محدوده پیرامونی سازمان، کارهای عمرانی خوبی در حال انجام است که نیاز به تزریق مالی دارد.
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