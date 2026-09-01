به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و سومین دوره آزمون کتبی دانشنامه و چهل و پنجمین دوره آزمون گواهینامه تخصصی در کلیه رشته های تخصصی پزشکی بالینی روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ و آزمون های شفاهی ۲۱ تا ۲۵ شهریورماه طبق جدول زمانبندی که در زمان اعلام نتیجه آزمون کتبی اعلام خواهد شد.

همچنین چهلمین دوره آزمون کتبی دانشنامه و گواهینامه در کلیه رشته های فوق تخصصی پزشکی بالینی روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب برگزار خواهد شد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی محل برگزاری آزمون های شفاهی هفتاد و سومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و چهلمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

محل برگزاری آزمون های شفاهی هفتاد و سومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و چهلمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی سال ۱۴۰۵

۱- آلرژی و ایمونولوژی بالینی: سه شنبه ۲۴ شهریور. ۸ صبح. مرکز مهارت های بالینی (skill lab) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

۲- بیماری های ریه: شنبه ۲۱ شهریور. ۹ صبح. ساختمان پیامبر اعظم دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج)

۳- جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی: شنبه ۲۱ شهریور. ۸ صبح. حوزه آموزش مرکز آموزشی و درمانی فوق تخصصی حضرت فاطمه (س)

۴- جراحی عروق و درمان های داخل عروقی: شنبه ۲۱ شهریور. ۹ صبح. مرکز مهارت های بالینی (skill lab) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۵- جراحی قفسه صدری: یکشنبه ۲۲ شهریور. ۸ صبح. بیمارستان مسیح دانشوری

۶- جراحی قلب و عروق: شنبه ۲۱ شهریور و یکشنبه ۲۲ شهریور. ۸ صبح. امتحان DOPS مراکز مختلف. دوشنبه ۲۳ شهریور. ۸ صبح. مرکز قلب تهران

۷- خون و سرطان بالغین: شنبه ۲۱ شهریور. ۸ صبح. بیمارستان شریعتی پژوهشکده خون و انکولوژی و پیوند

۸- خون و سرطان کودکان: شنبه ۲۱ شهریور. ۸ صبح. ساختمان پیامبر اعظم دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج)

۹- روانپزشکی کودک و نوجوان: شنبه ۲۱ شهریور. ۸ صبح. بخش روانپزشکی کودک و نوجوان بیمارستان روزبه

۱۰- روماتولوژی: جمعه ۲۰ شهریور. ۸ صبح. بیمارستان شریعتی مرکز تحقیقات روماتولوژی

۱۱- روماتولوژی کودکان: شنبه ۲۱ شهریور. ۸ صبح. مرکز طبی کودکان

۱۲- ریه کودکان: شنبه ۲۱ شهریور. ۸ صبح. مرکز طبی کودکان

۱۳- طب اورژانس کودکان: پنجشنبه ۱۹ شهریور. ۸ صبح. مرکز مهارت های بالینی (skill lab) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۴- طب نوزادی و پیرامون تولد: جمعه ۲۰ شهریور. ۹:۳۰ صبح. بیمارستان مفید

۱۵- عفونی کودکان: دوشنبه ۲۳ شهریور. ۹ صبح. بیمارستان مفید مرکز تحقیقات عفونی

۱۶- غدد درون ریز و متابولیسم بالغین: یکشنبه ۲۲ شهریور. ۸ صبح. مرکز مهارت های بالینی (skill lab) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۷- غدد درون ریز و متابولیسم کودکان: الکترونیک (براساس جدول آزمون های شفاهی الکترونیک)

۱۸- قلب کودکان: جمعه ۲۰ شهریور. ۹ صبح. مرکز طبی کودکان سالن آزمون های الکترونیک

۱۹- کلیه کودکان: الکترونیک (براساس جدول آزمون های شفاهی الکترونیک)

۲۰- گوارش کودکان: شنبه ۲۱ شهریور. ۹ صبح. بیمارستان مفید

۲۱- گوارش و کبد بالغین: دوشنبه ۲۳ شهریور. ۸ صبح. بیمارستان طالقانی مرکز تحقیقات گوارش و کبد بالغین

۲۲- مراقبت های ویژه: الکترونیک (براساس جدول آزمون های شفاهی الکترونیک)

۲۳- مغزواعصاب کودکان: جمعه ۲۰ شهریور. ۹ صبح. مرکز طبی کودکان

۲۴- نفرولوژی: یکشنبه ۲۲ شهریور. ۸:۳۰ صبح. بیمارستان امام خمینی(ره) بخش دیالیز.

آزمون های شفاهی هفتاد و سومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و چهلمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی سال ۱۴۰۵ در رشته های پزشکی پیشگیری و اجتماعی، جراحی عمومی، جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی، چشم پزشکی و روانپزشکی به صورت OSCE (ایستگاهی) و الکترونیک برگزار خواهد شد.

فهرست رشته های دارای آزمون شفاهی الکترونیک و آزمون OSCE

۱) آسیب شناسی: الکترونیک

۲) ارتوپدی: الکترونیک

۳) بیماری های داخلی: الکترونیک

۴) بیماری های عفونی و گرمسیری: الکترونیک

۵) بیماری های قلب و عروق: الکترونیک

۶) بیماری های مغزواعصاب: الکترونیک

۷) بیهوشی: الکترونیک

۸) پزشکی پیشگیری و اجتماعی: دوشنبه ۲۳ شهریور. الکترونیک و سه شنبه ۲۴ شهریور ۸ صبح مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی شهیدبهشتی

۹) پزشکی خانواده: الکترونیک

۱۰) پزشکی قانونی: الکترونیک

۱۱) پزشکی هسته ای: الکترونیک

۱۲) پزشکی ورزشی: دوشنبه ۲۳ شهریور. ۸ صبح. مرکز مهارت های بالینی (skill lab) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۳) پوست و مو: الکترونیک

۱۴) جراحی عمومی: دوشنبه ۲۳ شهریور. الکترونیک و سه شنبه ۲۴ شهریور. ۸ صبح. مرکز مهارت های بالینی (skill lab) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۵) جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی: چهارشنبه ۲۵ شهریور الکترونیک و چهارشنبه ۲۵ شهریور بعد از آزمون الکترونیک مرکز مهارت های بالینی (skill lab) دانشکده پزشکی شهیدبهشتی

۱۶) جراحی مغز و اعصاب: چهارشنبه ۲۵ شهریور. ۸ صبح. مرکز مهارت های بالینی (skill lab) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۷) چشم پزشکی: شنبه ۲۱ شهریور الکترونیک و شنبه ۲۱ شهریور بعد از آزمون الکترونیک. مرکز مهارت های بالینی (skill lab) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۸) رادیوانکولوژی: الکترونیک

۱۹) رادیولوژی: الکترونیک

۲۰) روانپزشکی: دوشنبه ۲۳ شهریور الکترونیک و سه شنبه ۲۴ شهریور، چهارشنبه ۲۵ شهریور و پنجشنبه ۲۶ شهریور. ۸ صبح. بیمارستان روانپزشکی ایران و بیمارستان روزبه

۲۱) زنان و زایمان: الکترونیک

۲۲) طب اورژانس: الکترونیک

۲۳) طب فیزیکی و توانبخشی: الکترونیک

۲۴) طب کار: الکترونیک

۲۵) کودکان: الکترونیک

۲۶) گوش، گلو، بینی و جراحی سروگردن: الکترونیک

افزایش تعداد حوزه های برگزاری آزمون از ۱۶ استان در سال گذشته به ۳۱ استان

به گزارش مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی پیش از این درباره نحوه برگزاری آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی سال ۱۴۰۵ یادآور شده است: با توجه به شرایط خاص کشور و با هدف تسهیل حضور داوطلبان، کاهش تردد و سفرهای بین شهری و فراهم کردن شرایط مناسبتر برای شرکت در آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی سال ۱۴۰۵ تعداد حوزه های برگزاری آزمون از ۱۶ استان در سال گذشته به ۳۱ استان در سال ۱۴۰۵ افزایش یافت و آزمون در تمامی مراکز استان برگزار خواهد شد.

نحوه برگزاری و ثبت پاسخ های آزمون گواهینامه و دانشنامه پزشکی همچنان به صورت الکترونیک برگزار می شود و سؤالات مانند سنوات گذشته از طریق رایانه و مانیتور در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

شهرهای محل برگزاری آزمون: اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، البرز، اهواز، ایلام، بجنورد، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، تبریز، زاهدان، زنجان، سمنان، شهرکرد، شیراز، قزوین، قم، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مشهد، همدان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، یاسوج، یزد و تهران.

داوطلبان می توانند تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۱۰ شهریورماه نسبت به انتخاب حوزه امتحان شفاهی خود اقدام کنند. داوطلبان باید در بازه زمانی اعلام شده نسبت به ثبت انتخاب خود اقدام کنند.

داوطلبان رشته های مندرج در ذیل، لازم است نسبت به انتخاب حوزه امتحان شفاهی خود از میان شهرهای شیراز، اصفهان، کرمان، مشهد، تبریز و تهران اقدام کنند. سایر رشته ها با توجه به نوع آزمون، صرفا در شهر تهران برگزار خواهد شد و نیازی به انتخاب حوزه امتحانی ندارند.

رشته های اعلامی برای تغییر حوزه امتحان شفاهی

۱- بیماری های مغز و اعصاب

۲- بیماری های داخلی

۳- بیماری های عفونی و گرمسیری

۴- بیماری های قلب و عروق

۵- کودکان

۶- بیهوشی

۷- آسیب شناسی

۸- طب فیزیکی و توانبخشی

۹- رادیوانکولوژی

۱۰- رادیولوژی

۱۱- زنان و زایمان

۱۲- گوش، گلو و بینی و جراحی سروگردن

۱۳- پزشکی قانونی

۱۴- طب کار

۱۵- طب اورژانس

۱۶- پزشک خانواده

۱۷- کلیه کودکان

۱۸- غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

۱۹- مراقبت های ویژه ICU