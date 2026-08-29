به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی نحوه برگزاری آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

با توجه به شرایط خاص کشور و با هدف تسهیل حضور داوطلبان، کاهش تردد و سفرهای بین شهری و فراهم کردن شرایط مناسبتر برای شرکت در آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی سال ۱۴۰۵، تمهیدات ویژه ای برای برگزاری این آزمون در نظر گرفته شده است.

در همین راستا، تعداد حوزه های برگزاری آزمون از ۱۶ استان در سال گذشته به ۳۱ استان در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته و آزمون در تمامی مراکز استانها برگزار خواهد شد. این اقدام با هدف دسترسی آسان تر داوطلبان به حوزه امتحانی و کاهش مسافت و هزینه های سفر انجام شده است.

نحوه برگزاری و ثبت پاسخ های آزمون گواهینامه و دانشنامه پزشکی همچنان به صورت الکترونیک برگزار می شود و سؤالات مانند سنوات گذشته از طریق رایانه و مانیتور در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

با توجه به افزایش تعداد حوزه های برگزاری و ضرورت پیش بینی سازوکارهای اجرایی مناسب برای برگزاری آزمون در گستره وسیع تری از کشور، در آزمون سال ۱۴۰۵ پاسخها بر روی پاسخنامه کاغذی ثبت خواهد شد. این شیوه با هدف ایجاد یک لایه اطمینان مضاعف در فرآیند ثبت، نگهداری و کنترل پاسخها در نظر گرفته شده است تا داوطلبان در هر یک از ۳۱ حوزه برگزاری، از فرآیندی مشخص و قابل کنترل برخوردار باشند.

پیش بینی زمان کافی برای پاسخگویی بدیهی است ثبت پاسخ بر روی پاسخنامه کاغذی، در مقایسه با ثبت مستقیم پاسخ در سامانه، ممکن است زمان بیشتری نیاز داشته باشد. به همین دلیل، زمان قابل توجهی به زمان استاندارد آزمون افزوده خواهد شد تا این تغییر، موجب کاهش فرصت داوطلبان برای پاسخگویی به سؤالات نشود.

بنابراین، زمان اختصاص یافته به آزمون با در نظر گرفتن فرآیند کامل مشاهده سؤال و ثبت پاسخ تعیین خواهد شد و داوطلبان از فرصت کافی برای پاسخگویی برخوردار خواهند بود. در مجموع، تغییرات اجرایی آزمون سال ۱۴۰۵، از جمله افزایش تعداد حوزه ها و تغییر در شیوه ثبت پاسخها، با رویکرد رفاه داوطلبان، کاهش دشواری حضور در

آزمون و افزایش اطمینان از سلامت و قابلیت کنترل فرآیند برگزاری انجام شده است.

مرکز سنجش آموزش پزشکی از داوطلبان درخواست می کند ضمن توجه به اطلاعیه ها و دستورالعمل های رسمی، با آرامش و اطمینان در آزمون شرکت کنند.

شهرهای محل برگزاری آزمون: اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، البرز، اهواز، ایلام، بجنورد، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، تبریز، زاهدان، زنجان، سمنان، شهرکرد، شیراز، قزوین، قم، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مشهد، همدان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، یاسوج، یزد و تهران.

داوطلبان رشته های مندرج در ذیل، لازم است نسبت به انتخاب حوزه امتحان شفاهی خود از میان شهرهای شیراز، اصفهان، کرمان، مشهد، تبریز و تهران اقدام کنند.

سایر رشته ها با توجه به نوع آزمون، صرفا در شهر تهران برگزار خواهد شد و نیازی به انتخاب حوزه امتحانی ندارند.

داوطلبان می توانند از روز دوشنبه ۹ شهریورماه تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۱۰ شهریورماه نسبت به انتخاب حوزه امتحان شفاهی خود اقدام کنند. داوطلبان باید در بازه زمانی اعلام شده نسبت به ثبت انتخاب خود اقدام کنند.

رشته های اعلامی برای تغییر حوزه امتحان شفاهی

۱- بیماری های مغز و اعصاب

۲- بیماری های داخلی

۳- بیماری های عفونی و گرمسیری

۴- بیماری های قلب و عروق

۵- کودکان

۶- بیهوشی

۷- آسیب شناسی

۸- طب فیزیکی و توانبخشی

۹- رادیوانکولوژی

۱۰- رادیولوژی

۱۱- زنان و زایمان

۱۲- گوش، گلو و بینی و جراحی سروگردن

۱۳- پزشکی قانونی

۱۴- طب کار

۱۵- طب اورژانس

۱۶- پزشک خانواده

۱۷- کلیه کودکان

۱۸- غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

۱۹- مراقبت های ویژه ICU