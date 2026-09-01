به گزارش خبرگزاری مهر، نایبرئیس هیئت ووشوی استان همدان اظهار کرد: تیمهای شرکتکننده رقابتهای ووشو روز چهارشنبه وارد ملایر شده و پس از انجام مراحل پذیرش و اسکان از صبح پنجشنبه رقابتهای خود را آغاز خواهند کرد.
فریبا شادمانی افزود: این دوره از مسابقات قهرمانی کشور در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر برگزار خواهد شد و ۳۷۰ ورزشکار از ۱۷ استان کشور در آن به رقابت میپردازند.
نایبرئیس هیئت ووشوی استان همدان با اشاره به ظرفیتهای مطلوب شهرستان ملایر برای میزبانی رویدادهای ملی، تصریح کرد: برگزاری این مسابقات فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیهای ورزشی استان و تقویت جایگاه استان همدان در سطح قهرمانی کشور است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاههای اجرایی این مسابقات در فضایی مطلوب و با کیفیت فنی مناسب برگزار شود.
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