خسرویار: ووشوکاران خراسان شمالی نایب قهرمان شدند

کورش خسرویار در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ووشوکاران خراسان شمالی در مسابقات ووشوی خراسان رضوی با شایستگی به مقام نایب قهرمانی دست یافتند.
رئیس هیئت ووشو خراسان شمالی بیان کرد: تیم اعزامی ووشوی خراسان شمالی متشکل از ۲۶ ورزشکار در چهار رده سنی در این مسابقات شرکت کرد و توانست ۱۰ مدال طلا، پنج مدال نقره و پنج مدال برنز کسب کند و بر سکوی نایب قهرمانی بایستد.
وی افزود: این دوره از مسابقات با حضور حدود ۲۵۰ ورزشکار به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد.
خسرویار گفت: محمد دژبانی و مجتبی رضوانی بهعنوان سرداوران این دوره از مسابقات حضور داشتند.
وی ادامه داد: علی دلیر سرپرستی تیم و ابوالفضل احمدی سرمربیگری تیم ووشوی خراسان شمالی را بر عهده داشتند و محمد ابراهیمزاده نیز بهعنوان مربی در کنار تیم حضور داشت.
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