صادرات بیش از ۷۰ درصد تولیدات ورنی آذربایجان شرقی به خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خاکپور روز سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری دهمین دوره جشنواره ملی ورنی شهرستان اهر با قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره بر ضرورت تغییر رویکرد از برگزاری صرفاً نمادین این رویداد به سمت بهره‌وری اقتصادی، توسعه بازار و انتفاع مستقیم تولیدکنندگان و هنرمندان ورنی تاکید کرد.

وی اظهار داشت:جشنواره ورنی نباید صرفاً یک رویداد فرهنگی باشد، بلکه هدف اصلی و اولویت‌ ما باید تحقق اهداف اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان، توسعه بازار فروش و افزایش درآمد فعالان این هنر و صنعت ارزشمند باشد.

فرماندار اهر با اشاره به جایگاه این شهرستان به عنوان شهر ملی ورنی گفت: اهر در سال ۱۳۹۹ و پس از بررسی ظرفیت‌های منطقه در حوزه ورنی‌بافی به عنوان شهر ملی ورنی با مرکزیت شهرستان اهر در فهرست شهرهای ملی صنایع‌دستی کشور ثبت شد؛ عنوانی که بیانگر پیشینه، ظرفیت و جایگاه این هنر در فرهنگ و اقتصاد منطقه ارسباران است.

خاکپور افزود: ثبت ملی اهر به عنوان شهر ورنی، یک عنوان تشریفاتی نیست، بلکه باید از این ظرفیت برای برندسازی، توسعه بازار، افزایش صادرات، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد خانواده‌های روستایی و عشایری استفاده شود.

وی با اشاره به ظرفیت قابل توجه تولید ورنی در منطقه اظهار داشت: بر اساس آمارهای منتشر شده سالانه بیش از ۱۴ هزار تخته ورنی در منطقه ارسباران تولید می‌شود و در سال‌های گذشته بیش از ۷۰ درصد تولیدات ورنی منطقه به خارج از کشور صادر شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این هنر دستبافت برای حضور در بازارهای بین‌المللی است.

فرماندار اهر ادامه داد: ورنی علاوه بر ارزش فرهنگی و هنری، یک ظرفیت مهم اقتصادی برای منطقه است و با توجه به استقبال بازارهای خارجی می‌توان با تقویت زنجیره تولید، بسته‌بندی، برندسازی و بازاریابی ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکنندگان ایجاد کرد.

خاکپور با تاکید بر نقش زنان و دختران عشایری و روستایی در تولید ورنی گفت: حمایت از بافندگان، تامین مواد اولیه، ایجاد بازار فروش مناسب و فراهم کردن زمینه صادرات مستقیم می‌تواند به افزایش درآمد خانوارها و تثبیت اشتغال در مناطق روستایی و عشایری کمک کند.

وی زمان‌بندی برگزاری دهمین دوره جشنواره ملی ورنی را اعلام کرد و گفت: هنرمندان و صنعتگران متقاضی می‌توانند آثار برتر خود را از ۱۰ تا ۱۵ شهریور ماه به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند.

فرماندار اهر افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌ شده دهمین دوره جشنواره ملی ورنی از ۲۴ تا ۲۷ شهریور ماه در محوطه سنگفرش مقابل آموزش و پرورش شهرستان اهر برگزار خواهد شد.

وی برگزاری دهمین دوره این جشنواره را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و اقتصادی اهر و ارسباران دانست و خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود این رویداد علاوه بر معرفی هنر اصیل ورنی، زمینه‌ای برای ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با خریداران، توسعه بازارهای داخلی و خارجی، رونق گردشگری و تثبیت جایگاه اهر به عنوان شهر ملی ورنی فراهم کند.

دهمین جشنواره ملی ورنی اهر از ۲۴ تا ۲۷ شهریور ماه برگزار می‌شود؛ رویدادی که می‌تواند از یک جشنواره فرهنگی به سکویی برای توسعه اقتصاد ورنی، حمایت از بافندگان و تقویت برند اهر، شهر ملی ورنی تبدیل شود.