به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی وزیر نیرو بعد از ظهر سهشنبه در نشست شورای اداری استان کرمانشاه که در سالن جلسات شهدای دولت برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: تلاش کردیم هر کاری که دشمن انجام داد، نتواند خللی در اراده ملت ایران ایجاد کند و امروز خدا را شاکریم که قویتر از گذشته برای نبردهای دیگر آماده هستیم.
وی افزود: مطمئن هستیم با اتحاد و همدلی، این تمدن چند هزار ساله باقی خواهد ماند و ایران و ایرانی در صحنه روزگار خواهد درخشید.
وزیر نیرو با اشاره به محدودیت منابع و ضرورت اولویتبندی در اجرای طرحها، گفت: منابع محدود است و باید در استفاده از منابع اولویتبندی داشته باشیم. بر همین اساس، موضوعات مختلف را بررسی میکنیم و با مشورت و همراهی مسئولان استان تلاش خواهیم کرد بهترین تصمیمها اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه دولت با تمام قوا برای تأمین معیشت مردم و عبور از مشکلات تلاش میکند، عنوان کرد: استانداران دستور گرفتهاند که تا آنجا که امکان دارد دست آنها باز گذاشته شود و اختیارات لازم را داشته باشند تا بتوانند مسائل استان خود را مدیریت کنند.
علیآبادی ادامه داد: به لطف خداوند و با کمک مردم و تلاش مسئولان، توانستیم تابستان امسال را پشت سر بگذاریم و شرافتمندانه از آن عبور کنیم.
تابستان سختی که با همراهی مردم پشت سر گذاشته شد
وی با اشاره به شرایط شبکه برق در تابستان امسال، گفت: همین دیروز در دو نوبت شاهد بودم که بسیاری از کشورهای اروپایی با ناپایداری در شبکه برق مواجه شدند، اما ما با وجود اینکه تابستان سختی را پشت سر گذاشتیم، با مشکلات غیرقابل تحمل مواجه نشدیم و گزارشهای نگرانکنندهای از وضعیت شبکه دریافت نکردیم.
وزیر نیرو افزود: این موضوع نتیجه همت مردم عزیز و تلاش مجموعه مدیران و کارکنان صنعت برق کشور بود؛ بهویژه اینکه در جریان حوادث اخیر، صدمات وسیعی به زیرساختهای برق وارد شد.
وی تصریح کرد: از پارگی سیم و آسیب به دکل و تیر برق گرفته تا ترانسفورماتورها و پستهای برق، با مشکلات مختلفی مواجه بودیم. حتی نیروگاهها و پستهای برق نیز هدف حملات قرار گرفتند و برخی از آنها به طور کامل آسیب دیدند، اما با تلاش شبانهروزی مجموعه صنعت برق، شبکه را سرپا نگه داشتیم.
علیآبادی با گرامیداشت یاد شهدا خاطرنشان کرد: لازم است بار دیگر یاد شهیدان را گرامی بدارم؛ چراکه ما امروز قدرتمند و توانمند هستیم و این توانمندی نتیجه ایستادگی و شهادت مردان بزرگی است که برای کشور جان خود را فدا کردند.
وی تأکید کرد: ما جنگطلب نیستیم و به دنبال جنگ نیستیم، اما از حقوق خود دفاع میکنیم و حاضر نیستیم زیر بار زور برویم. اعضای هیئت دولت نیز شبانهروز در تلاش هستند تا بتوانیم از مشکلات عبور کنیم.
افزایش ظرفیت تولید برق کشور
وزیر نیرو در ادامه با اشاره به وضعیت صنعت برق کشور گفت: امروز صنعت برق در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و ظرفیت تولید برق کشور از حدود ۹۷ هزار و ۷۰۰ مگاوات به بیش از ۱۰۲ هزار مگاوات رسیده است.
وی افزود: همچنین برنامهریزی کردهایم تا پایان تابستان، حدود هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی وارد مدار شود و این روند در ادامه نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
علیآبادی با اشاره به اضافه شدن یک واحد بزرگ بخار به شبکه برق کشور، عنوان کرد: پس از سالها، بالاخره یک واحد بزرگ بخار بدون نیاز به سوخت اضافه به شبکه برق متصل شد و ظرفیت تولید را حدود ۳۰۰ مگاوات افزایش داد.
وی این افزایش ظرفیت را زمینهساز توسعه سرمایهگذاری در بخش صنعت دانست و گفت: وقتی زیرساخت برق فراهم باشد، امکان سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای صنعتی نیز فراهم خواهد شد.
وضعیت آب کرمانشاه مناسب است
وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت منابع آب استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: خدا را شکر وضعیت آب استان نسبتاً خوب است و با توجه به اجرای پروژه گرمسیری، شرایط مناسبی در این حوزه ایجاد شده است.
وی افزود: این وضعیت نتیجه زحمات همه مدیران جمهوری اسلامی است و امیدوارم خداوند به همه آنها پاداش عمل صالح عطا کند.
علیآبادی با اشاره به برنامه توسعه نیروگاههای خورشیدی اظهار کرد: برنامه ما این است که به طور مستمر ظرفیت نیروگاههای خورشیدی را افزایش دهیم و هر هفته حداقل حدود ۱۰۰ مگاوات ظرفیت جدید ایجاد کنیم و تا پایان سال نیز این روند را ادامه خواهیم داد.
مردم پای کار کشور هستند
وی در ادامه با تقدیر از مردم به دلیل مدیریت مصرف برق گفت: در تمام سفر و در هر جایی که مصاحبه کردهام از مردم به دلیل همکاری در مدیریت مصرف تشکر کردهام، اما در این جلسه نیز خطاب به مدیران استان عرض میکنم که مردم واقعاً خالصانه ثابت کردند پای کار کشور هستند.
وزیر نیرو افزود: زمانی که از مردم درخواست کردیم در مدیریت مصرف برق همکاری کنند، مدت زیادی نگذشت که حدود ۲ هزار مگاوات از مصرف شبکه کاهش پیدا کرد. این اتفاق یک افتخار بزرگ برای ملت ایران است.
وی ادامه داد: مردم نشان دادند که حاضرند برای کمک به هموطنان خود از مصرف خود کم کنند و این همکاری در کسری از دقیقه اتفاق افتاد. این یک اتفاق بسیار مهم است و باید به خاطر آن به مردم افتخار کنیم.
علیآبادی با اشاره به همدلی مردم استانهای مختلف کشور گفت: اگر امروز مردم یک استان به استان دیگری کمک میکنند، مطمئن باشید در فصل دیگری و در شرایط متفاوت، مردم همان استان نیز به کمک هموطنان خود خواهند آمد.
وی این همراهی را به زنجیرهای از همدلی تشبیه کرد و گفت: ما یک ملت بزرگ هستیم و باید دست در دست همدیگر را یاری کنیم؛ همانند گروهی که اعضای آن به یکدیگر متصل هستند و اگر یکی زمین بخورد، دیگران برای نجات او تلاش میکنند.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: خداوند این اتحاد و همدلی را از مردم ایران نگیرد و امیدوارم این اتفاقات خوب همچنان تکرار شود.
توسعه نیروگاههای خورشیدی و مدیریت هوشمند شبکه
وی با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در حوزه برق گفت: در دولت چهاردهم ظرفیت برق کشور افزایش قابل توجهی داشته و برنامهریزی کردهایم که تا پایان امسال نیز ظرفیت قابل توجه دیگری به شبکه اضافه شود.
علیآبادی ادامه داد: بخشی از نیروگاهها در مناطق مختلف نصب شدهاند اما هنوز به شبکه متصل نشدهاند و اتصال آنها نیز در دستور کار قرار دارد.
وی یکی از مهمترین اقدامات دولت چهاردهم را مدیریت هوشمند شبکه برق عنوان کرد و گفت: اگر مدیریت هوشمند شبکه به طور کامل انجام شود، مشترکان نیز باید در این مسیر کمک کنند و ما این کار را در حال انجام هستیم.
وزیر نیرو افزود: برنامهریزی کردهایم که توسعه نیروگاههای خورشیدی و مدیریت مصرف را با جدیت دنبال کنیم تا بتوانیم برق را به نحوی مدیریت کنیم که عدالت در توزیع و مصرف آن برقرار باشد.
اجرای ۷۳ پروژه بزرگ در صنعت آب و برق
علیآبادی با اشاره به برنامههای وزارت نیرو در چارچوب برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم با اقدامات انجامشده، به اهداف برنامه هفتم بسیار زودتر از زمان تعیینشده دست پیدا کنیم.
وی از تعریف ۷۳ پروژه بزرگ در این حوزه خبر داد و گفت: برای توسعه زیرساختهای آب و برق ۷۳ پروژه بزرگ تعریف کردهایم و امیدواریم بتوانیم منابع مورد نیاز اجرای این پروژهها را تأمین کنیم.
وزیر نیرو با اشاره به استفاده از روشهای جدید تأمین مالی خاطرنشان کرد: وزارت نیرو به روشهای جدید روی آورده و تلاش میکند از ظرفیتهای مردمی و منابع ملی نیز برای اجرای پروژهها استفاده کند.
وی افزود: یکی از روشهای مورد استفاده، بهرهگیری از منابع مردم از طریق تأسیس صندوق پروژه است تا مردم بتوانند با سرمایهگذاری در پروژهها، از منافع آنها بهرهمند شوند.
علیآبادی تأکید کرد: بسیاری از نیروگاههای کشور را نیز با همین روش ساختهایم و تلاش میکنیم زمینهای فراهم شود که مردم بتوانند در پروژههای ارزشمند و دارای بازدهی مناسب سرمایهگذاری کنند.
تأمین آب پایدار کرمانشاه در اولویت وزارت نیرو
وزیر نیرو در ادامه با اشاره به طرحهای فاضلاب گفت: بیش از ۴۰ تصفیهخانه فاضلاب را در دستور کار داریم که استان کرمانشاه نیز از این طرحها بهرهمند خواهد شد.
وی تصریح کرد: موضوع آب پایدار در تمام نقاط شهری و روستایی استان کرمانشاه به فضل الهی در اولویت قرار دارد.
علیآبادی با اشاره به موقعیت مرزی کرمانشاه گفت: استانهای مرزی و استانهای محرومتر در اولویت وزارت نیرو قرار دارند و تلاش میکنیم هیچ پروژه ضروری در این مناطق باقی نماند.
وی تکمیل طرحهای نیمهتمام را از دیگر اولویتهای وزارت نیرو دانست و افزود: اولویت دوم ما تکمیل طرحهای ناتمام است، اما در کنار آن به دنبال پروژههایی هستیم که اثرگذاری و نقش بیشتری در پیشرفت استان داشته باشند.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: اگر طرحی در استان وجود دارد که ممکن است از نظر درصد پیشرفت عقبتر باشد، اما اثرگذاری بیشتری برای مردم و توسعه استان دارد، مسئولان استان آن را به ما معرفی کنند تا با همکاری استاندار و مجموعه مدیریت استان، درباره اولویت اجرای آن تصمیمگیری شود.
علیآبادی در پایان با تأکید بر تداوم حمایت وزارت نیرو از طرحهای زیرساختی کرمانشاه، گفت: تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیتهای موجود و همکاری مجموعه مدیریت استان، طرحهای اولویتدار آب و برق کرمانشاه را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.
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